Jablka sklizená na podzim mohou při správném skladování vydržet dlouhé týdny, někdy dokonce až do jara. Jedna běžná chyba však může zkrátit životnost nejen ovoce, ale také zeleniny uložené ve sklepě. Společné skladování totiž není vhodné pro všechny druhy a důvodem není jen rozdílná potřeba teploty. Jablka totiž uvolňují plyn, který ovlivňuje dozrávání okolních plodin.
Etylen urychluje zrání
Jablka během skladování přirozeně uvolňují etylen, rostlinný hormon v podobě plynu, který se podílí na dozrávání ovoce. V uzavřeném prostoru se může hromadit a urychlovat změny u citlivých druhů zeleniny. Některé plodiny pak rychleji žloutnou, měknou nebo ztrácejí svou původní kvalitu.
Citlivé mohou být například některé druhy listové zeleniny, brokolice nebo květák. V blízkosti jablek mohou rychleji stárnout a zhoršovat se jejich chuťové i vzhledové vlastnosti. Pokud tedy ukládáte úrodu do společného sklepa, vyplatí se jablka oddělit alespoň do jiné místnosti nebo do dobře větraného prostoru.
Brambory a mrkev potřebují jiné podmínky
Dalším důvodem pro oddělené skladování je rozdílná potřeba prostředí. Jablkům prospívá chladné místo s dostatečnou vlhkostí, kde se omezí jejich vysychání. Brambory vyžadují tmu a stabilní teplotu, při níž se omezí klíčení i zelenání.
Mrkev a další kořenová zelenina zase potřebují dostatek vlhkosti, aby nevadly. Při nevhodném skladování mohou měknout nebo se scvrkávat. Samotná blízkost jablek nemusí být jedinou příčinou těchto změn, ale společné uložení komplikuje udržení vhodných podmínek pro všechny druhy současně.
Tip: Mlsání k televizi. Domácí sušená jablka s různou příchutí.
Oddělení úrody nemusí znamenat další sklep
Pokud nemáte k dispozici několik skladovacích místností, lze využít alespoň oddělené bedýnky a vhodně zvolené umístění. Jablka ukládejte do čistých přepravek nebo mělkých beden a nenechávejte je v těsném, nevětraném prostoru. Citlivou zeleninu je třeba umístit co nejdále od nich a pravidelně kontrolujte, zda se v okolí nehromadí vlhkost nebo nevzniká kondenzace.
Jablka také průběžně prohlížejte. Jediný nahnilý plod může postupně znehodnotit další kusy, zejména pokud se dotýkají. Poškozené a otlačené ovoce proto spotřebujte přednostně. Zeleninu skladujte podle jejích konkrétních požadavků a nespoléhejte na to, že všem plodinám bude vyhovovat stejné místo.
Foto: Pixabay
Správné rozdělení prodlouží životnost zásob
Podzimní úroda se nemusí zkazit během několika týdnů, pokud jí dopřejete vhodné podmínky. Jablka je nejlepší držet odděleně od zeleniny citlivé na etylen a současně respektovat rozdílné nároky jednotlivých plodin na teplotu, vlhkost a světlo. Takové rozdělení pomůže omezit předčasné stárnutí, vadnutí i zbytečné ztráty potravin.
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Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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