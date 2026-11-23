Sukulenty, které byly v létě kompaktní a pěkně tvarované, začnou v zimě často růst do výšky, blednou a mezi listy se jim dělají velké mezery. Sukulenty se vytahují hlavně proto, že mají v bytě málo světla. Pomůže jim nejsvětlejší okno a mnohem méně vody.
Proč se sukulenty vytahují
V zimě je světla málo a sukulenty se za ním natahují. Stonek se prodlužuje, listy jsou menší, bledší a rostou dál od sebe. Tento jev je nejčastější u dužnatek a haworthie. Sukulenty potřebují aspoň šest hodin slunce denně. Postavte je proto k nejsvětlejšímu oknu, ideálně jižnímu, a květináče občas pootočte, aby nerostly nakřivo.
Když okno nestačí, pomůže lampa na pěstování rostlin. Umístěte ji asi 15 až 30 centimetrů nad rostliny a nechte ji svítit 14 až 16 hodin denně. Nejlépe se sukulentům daří při 13 až 24 °C.
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Jak sukulenty zalévat v zimě
Od října do února mají sukulenty období klidu, a proto potřebují mnohem méně vody. Pevný interval zálivky neexistuje, řiďte se proto listy a zalévejte jen tehdy, když se začnou svrašťovat. Pak zalijte pořádně, nechte vodu odtéct a po čtvrthodině ji vylijte z podmisky. Přemokření je nejčastější důvod, proč sukulenty hynou, protože mají mělké kořeny a snadno hnijí.
Žloutnoucí listy a měkké stonky ukazují na přemokření, vrásčité spodní listy naopak na nedostatek vody. V zimě sukulenty nehnojte, s hnojením počkejte do března. Listy nepostřikujte vodou a vzduch nezvlhčujte, suchý vzduch v bytě jim vyhovuje.
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Co s vytaženými stonky
Vytažená část už zpátky nezhoustne, i když rostlinu přesunete na světlo. Stonek ale můžete seříznout a zakořenit. Většina sukulentů zakoření i z jednotlivých listů, takže si je můžete rovnou namnožit. Řízek nechte nejdřív zaschnout a teprve potom ho zapíchněte do písku, který jen lehce navlhčíte. Až zakoření, přesaďte ho do substrátu pro sukulenty a zalévejte stejně šetrně jako ostatní rostliny. Pokud chcete sukulenty přesadit, je to vhodná chvíle, protože vytažené stonky můžete odstranit rovnou.
Zdroje info: Autor, https://libguides.nybg.org/c.php?g=655139, https://yardandgarden.extension.iastate.edu/how-to/growing-succulents-indoors
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