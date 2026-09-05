Křupavé mlsání na zimu: sušená jablka s příchutí

Sušená jablka už jsou klasikou – skvělou a zdravou. Když ale toužíte po něčem novém, můžete z nich vytvořit pochoutku, která zaujme každého. A to s minimálním úsilím! Nakrájejte své šťavnaté plody na stejně tenká kolečka a použijte nejrůznější druhy koření. Asi vás napadne skořice – jistě, tato kombinace je už naprostou klasikou, která nezklame. Pokud ji navíc smícháte s trochou třtinového cukru, vytvoříte na povrchu ovoce lehce zkaramelizovanou krustičku. Sušičku nebo troubu nastavte na nižší teplotu, ideálně kolem padesáti stupňů, aby si ovoce zachovalo svou krásnou barvu, výraznou chuť i cenné vitamíny.
Ceramic bowl of dried apple rings on a wooden table in a cozy kitchen.
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