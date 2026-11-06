Jablečné řezy s citronovým těstem: Jemné těsto, ovocná chuť a skořicová vůně, která láká ke stolu

Jablečné řezy u nás doma patří k moučníkům, po kterých na plechu zůstávají spíš drobky než kousky. Peču je hlavně tehdy, když se sejdou jablka a nechce se mi pouštět do ničeho složitého. Na tomhle receptu mám ráda křehké těsto s citronovou šťávou a kůrou. Má lehkou svěžest a dobře drží šťavnatou jablečnou náplň se skořicí, rozinkami a ořechy.
Dobré je na nich i to, že
nejsou zbytečně přeslazené. Hodně záleží na jablkách, která zrovna máte doma v míse nebo ve sklepě. Kyselejší snesou víc cukru, sladká potřebují jen trochu. Když do náplně přijde hrst ořechů a pár rozinek, obyčejný plechový najednou bez řečí obstojí ke kávě, pro návštěvu i na víkend na chalupě. moučník
Můj tip zní: Nastrouhaná jablka lehce vymačkejte, ale nenechte je úplně suchá. Trocha šťávy dělá řezy vláčné. Jen je pak potřeba dobře přimáčknout horní plát těsta ke krajům, jinak si náplň při pečení najde cestu ven. Recept na babiččiny jablečné řezy se dvěma pláty těsta
Doba přípravy: 30 minut + 30 minut odpočinek těsta Doba pečení: 35 až 40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 1 klasický plech Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 500 g polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva 250 g Hery 1 vejce 8 lžic mléka 1 vrchovatá lžíce cukru 1 špetka soli kůra z 1/2 citronu šťáva z 1/2 citronu Jablečná náplň 1 kg jablek, nahrubo nastrouhaných 3 až 5 lžic cukru podle kyselosti jablek 1 až 2 lžičky mleté skořice 2 hrsti rozinek 2 hrsti nasekaných vlašských ořechů Dále si nachystejte tuk nebo máslo na vymazání plechu 1 lžíce másla na potření horkého moučníku moučkový cukr na posypání Postup přípravy domácích jablečných řezů
1. Do větší mísy prosejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva. Přidejte Heru nakrájenou na kousky, vejce, mléko, cukr, sůl, citronovou kůru a citronovou šťávu. Suroviny zpracujte svižně, aby vzniklo hladké těsto.
2. Hotové
těsto rozdělte na dvě stejně velké části. Zabalte je, případně jen dobře přikryjte, a dejte nejméně na 30 minut do chladu. Odpočinuté těsto se potom méně lepí a při válení se tolik netrhá.
3. Během čekání připravte
jablečnou náplň. Jablka oloupejte, nastrouhejte nahrubo a podle šťavnatosti je zlehka vymačkejte. Vmíchejte cukr, skořici, rozinky a vlašské ořechy. Troubu nastavte na 180 °C
4. Plech vymažte tukem, nebo ho vyložte pečicím papírem. V redakční kuchyni bych sáhla po papíru skoro automaticky, moučník se pak z plechu vyndává o poznání snáz.
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5. První díl
těsta rozválejte na plát přibližně podle velikosti plechu. Přeneste ho na plech a dotáhněte ke krajům. Když se někde natrhne, žádná tragédie; stačí těsto prsty zase spojit.
6. Na spodní plát rozložte
jablečnou náplň. Rozhrňte ji rovnoměrně, skoro až ke krajům, ale úplně přes ně ji netlačte. Horní vrstva se pak bude lépe uzavírat.
7. Druhou část
těsta vyválejte na další plát a položte ho na jablka. Okraje po celém obvodu důkladně přimáčkněte. Tady se vyplatí nespěchat, protože špatně utěsněný kraj pustí při pečení jablečnou šťávu ven.
8. Vrchní plát na několika místech propíchněte
špejlí nebo vidličkou, aby měla pára kudy odcházet. Plech vložte do trouby a pečte asi 35 až 40 minut, dokud povrch lehce nezrůžoví.
9. Horké
jablečné řezy potřete tenkou vrstvou másla a poprašte moučkovým cukrem. Máslo povrch zjemní a cukr se na něm pěkně zachytí.
10. Před krájením nechte moučník aspoň částečně vychladnout. Ke kávě nebo čaji je výborný ještě ten den, ale přikrytý v chladu vydrží do druhého dne a bude vláčnější.
Foto: Cooky.cz, Jablečné řezy Rady U velmi šťavnatých jablek vmíchejte do náplně 1 až 2 lžíce mletých piškotů nebo strouhanky. Nasají část šťávy a náplň nebude vytékat. Jestli nemáte rádi tolik rozinek, část klidně vynechte a přisypte víc ořechů. S jablky a skořicí fungují výborně. Po upečení se mi osvědčilo povrch lehce potřít rozpuštěným máslem. Řezy pak nepůsobí suše a dobře vypadají i druhý den.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková