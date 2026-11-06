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Jablečné řezy s citronovým těstem: Jemné těsto, ovocná chuť a skořicová vůně, která láká ke stolu

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Jablečné řezy patří u nás doma k těm moučníkům, které mizí po plechu skoro bez řečí. Dělám je hlavně ve chvíli, kdy je potřeba spotřebovat jablka, ale zároveň nechci nic složitého. Tenhle recept mám ráda kvůli křehkému těstu s citronovou šťávou a kůrou, které hezky podrží šťavnatou jablečnou náplň se skořicí, rozinkami a ořechy.
Obrázek na recept na jabečné řezy

Obrázek na recept na jabečné řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na jablečné řezy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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