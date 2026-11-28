„Dnes je tu určitě více lidí než vloni, máme z toho radost. Dnes hraje Dukla, tak několik tatínků vzkázalo, že zatím poslali manželky s dětmi a oni dorazí později, po hokeji," smál se obyvatel domu Jiří Šikýř.
Vánoční dům v Kostelci
Nachází se poblíž kostela, za hřbitovem, na adrese Kostelec 51. Lidé si ho mohou přijít prohlédnout každý den od 17:00 do 22:00, a to až do 10. ledna 2027.
A prozradil, že výzdoba Vánočního domu v Kostelci u Jihlavy chystala zhruba měsíc. Začali s ní hned po halloweenu, který se i letos promítl na výzdobě.
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Rozsvícení Vánočního domu v Kostelci začalo v 16:30, návštěvníci si mohli nabídnout svařené víno, nealko punč, horkou čokoládu, k zakousnutí byla v nabídce domácí vánočka. „
Těch jsme včera pekli celkem 18," prozradil druhý obyvatel domu Peter Štofira. K dobrému občerstvení zazpívala mladá zpěvačka Viktorie Přibylová. Ta návštěvníky vánočně naladila vánočními písněmi.
„Deset, devět, osm, sedm..."
Jiří Šikýř nahlas poděkoval kosteleckým hasičům, kteří věnovali velký stromeček. Pomáhali i s jeho instalací.
„Pojďme to nahlas všichni odpočítat. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, veselé Vánoce!" zaznělo společně, a dům se v tu chvíli rozzářil zlato-bílou výzdobou.
„Letos jsme se drželi trendu, barvou letošních Vánoc je prý champagne, doplnili jsme ji bílou. Novinkou je i fotokoutek, který byl letošním překvapením," popsal Drbně Peter Štofira.
S partnerem Jiřím jsou pyšní na více věcí. „Jde o vánoční strom, který jsme umístili před barákem, na velký adventní věnec, a hlavně také na překvapení, zmíněný fotokoutek," řekl Jiří. Obří věnec, který se nachází před garáží a dnes se na něm rozzářila první svíčka, stojí za Peterem. Jak prozradil, vyráběl ho pět dní. „ Chvojí nám darovali také hasiči, moc jim za vše děkujeme," vzkázal Peter. Setkání s Mikulášem
Program bude pokračovat také příští sobotu, kdy chodí Mikuláš se svou družinou. N a tuto akci se musí lidé rezervovat, pokud chtějí setkání s Mikulášem. Třetí a čtvrtý adventní víkend je ve Vánočním domě volný, tedy bez programu. Lidé si výzdobu mohou prohlédnout denně od 17:00 do 22:00, a to až do 10. ledna.
Peter a Jiří přišli letos s další novinkou, tou byl prodej ručně zdobených věnců. S výrobou Peter začal na konci září, celkem jich bylo na prodej šedesát, polovina je ještě volná. „V elký zájem nás opravdu mile překvapil. Jsme velice rádi, že naše tvorba přináší radost a zkrášluje i další domácnosti. Zájem zákazníků je pro nás velkou motivací, a proto bychom do budoucna rádi rozšířili náš sortiment o další dekorace," usmívá se Peter.
Ve srovnání s loňským rokem, kdy byl dům v bílo-fialové barvě, partneři pro tento rok kupovali nové osvětlení, soby, sněhuláky, dále třeba i rolničky. Část výzdoby využili z loňska. A kde všechny dekorace shánějí? „ Jsou věci, které jsme koupili na e-shopech, ale i v kamenných obchodech, je to zhruba tak napůl," dodal závěrem Šikýř.
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