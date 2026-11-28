Mnoho lidí navštíví lékaře kvůli nevysvětlitelné únavě, slabosti nebo zhoršenému soustředění během běžného pracovního dne. Základní krevní obraz však často ukáže zcela normální hodnoty hemoglobinu a pacient odchází domů bez jasné odpovědi. Problém se přitom může skrývat v takzvaném ferritinu, což je bílkovina uchovávající zásoby železa v lidském těle. Organismus totiž dokáže dlouho dobu udržovat stabilní hladinu krevního barviva na úkor svých vnitřních rezerv. Jakmile se tyto sklady postupně vyprázdní, buňky začnou strádat a chybí jim potřebná energie pro běžný provoz. Výsledkem bývá pocit těžkých nohou, zadýchávání při chůzi do schodů a stálá potřeba odpočinku.
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