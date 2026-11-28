V řadě novějších rodinných domů stojí přenosný hasicí přístroj od kolaudace v koutě garáže a za celé roky se na něj nikdo nepodíval. Majitel takového domu přitom musí mít funkční hlásič kouře i nejméně jeden hasicí přístroj s hasicí schopností 34A, jinak mu hrozí pokuta až 20 000 Kč. O tom, jestli tahle povinnost vůbec platí, rozhoduje jeden konkrétní rok v dokumentaci stavby. Ve stejné ulici tak může mít jeden soused čisté svědomí bez jediné krabičky na stropě, pro druhého už jde o závazné pravidlo.
Rozhoduje rok povolení stavby
Stačí se podívat na dva domy vedle sebe. Jeden majitel postavil dům v roce 2005, jeho soused získal stavební povolení až v roce 2015. Právě mezi nimi totiž leží hranice 1. července 2008, od které v Česku platí vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. Soused ze staršího domu z roku 2005 žádnou povinnost zpětně nedostal, takže hasicí přístroj ani hlásič kouře mít nemusí.
U starší stavby se situace mění až ve chvíli, kdy se majitel pustí do větší přestavby, která zasáhne do požární bezpečnosti budovy. Pak musí nechat doplnit hlásič kouře alespoň do části domu, které se stavební úprava týká. Jinak je na tom i rodina v bytovém domě. Vlastníci jednotlivých bytů doma hasicí přístroj mít nemusí, v bytovkách povolených od poloviny roku 2008 totiž patří přístroje do společných prostor, ke sklepům nebo k hlavním rozvaděčům, a uvnitř každého bytu má být jen hlásič kouře.
Do domu patří přístroj se schopností 34A
Soused z domu povoleného v roce 2015 už výbavu řešit musí a malý sprej z obchodu mu na to nestačí. „V každém rodinném domě musí být jeden hasicí přístroj s hasicí schopností 34A, což zastoupí práškový hasicí přístroj se šesti kilogramy hasicího média,“ uvedl loni v listopadu pro CNN Prima NEWS Zbyněk Voříšek z královéhradeckých hasičů.
Právě práškový přístroj pro třídy požárů A, B a C doporučuje do běžné domácnosti také Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, protože si poradí s pevnými látkami jako dřevo či textil, hořlavými kapalinami, plyny i s elektrickými zařízeními pod napětím. Má však jednu stinnou stránku, jemný prášek se po zásahu špatně uklízí a může poškodit elektroniku, které se oheň ani nedotkl. S vodním nebo pěnovým přístrojem se naproti tomu nesmí hasit elektřina pod napětím a voda nepatří ani na hořící kuchyňský olej, který by prudce vzkypěl, proto se do kuchyně hodí spíš speciální přístroj třídy F nebo hasicí deka.
Nestačí ale přístroj jen koupit a uklidit ho za skříň. Má být na viditelném a snadno přístupném místě s rukojetí nejvýše 1,5 metru nad podlahou, případně stát na podlaze zajištěný proti pádu. Rychlý dosah je totiž při požáru klíčový. „Největší naději na uhašení ohně máme v prvních vteřinách, dokud se plameny rozvíjejí. Tehdy je hašení nejefektivnější,“ dodal Voříšek.
Hlásič kouře patří ke vchodu do domu
Druhou povinnou věcí v domě z roku 2015 je autonomní hlásič kouře, případně požární hlásič napojený na domácí zabezpečovací systém. Patří do části domu vedoucí k východu, nejčastěji do chodby nebo předsíně. Pokud má dům podlahovou plochu větší než 150 metrů čtverečních, jde o mezonet nebo má více podlaží, vyžaduje vyhláška ještě druhý hlásič v další vhodné části domu. U rodinného domu s více byty pak musí mít vlastní hlásič každý byt a jeden navíc patří do nejvyššího místa společné chodby.
Na údržbu hlásiče nikdo cizí jezdit nemusí. Majitel si jeho funkčnost ověří sám stisknutím testovacího tlačítka zhruba jednou za měsíc. Baterie se mění podle pokynů výrobce a po uplynutí životnosti vyznačené na štítku je potřeba vyměnit celý přístroj.
Funkčnost přístroje prokazuje roční kontrola
U hasicího přístroje je údržba složitější. Zákon vyžaduje, aby byl přístroj trvale funkční, a právě proto hasiči doporučují nechat ho jednou za rok zkontrolovat odbornou firmou, a to i po každém použití nebo mechanickém poškození. Servis požární ochrany prověří tlak, stav náplně, hadici i plomby, nalepí na nádobu štítek s dalším termínem a vystaví doklad, kterým majitel funkčnost prokazuje. Kromě roční kontroly procházejí práškové a sněhové přístroje každých 5 let tlakovou zkouškou, u vodních a pěnových probíhá každé 3 roky. Celková životnost hasicího přístroje se většinou pohybuje kolem 20 let.
Pokud majitel novějšího rodinného domu povinnou výbavu vůbec nemá nebo ji neudržuje funkční, může mu hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu až 20 000 Kč. Přesný počet a typ hasicích přístrojů, které konkrétní dům potřebuje, se dá vždy dohledat v požárně bezpečnostním řešení v projektové dokumentaci stavby.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zakonyprolidi, hzscr.gov, cnn.iprima, hlidamdum).