Tragický výbuch domu v Čáslavi nepřežila žena. Hasiči prohledávají poškozenou budovu
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Tragický výbuch domu v Čáslavi nepřežila žena. Hasiči prohledávají poškozenou budovuZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 28.11.2026 17:40
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