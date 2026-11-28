Řidiči v Opavě mohou nově zaparkovat přes mobilní aplikaci
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Řidiči v Opavě mohou nově zaparkovat přes mobilní aplikaciZdroj: Martin Singr
Článek byl publikován 28.11.2026 18:20
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