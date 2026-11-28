znám od dětství z vesnice. Rostla nám doma na zahradě a po sklizni se strouhala do sklenic s křenem, hlavně v čase Červenou řepu . Takto naložená se nosila na stůl k zabíjaček jitrnicím, jelitům a vůbec ke všemu, co k domácí zabíjačce patřilo. Měla jsem ji ráda už tehdy a chutná mi pořád. Dnes ji jím vařenou jen tak, někdy ji dělám postaru a často ji zavařuji podle tohoto receptu. Tahle ve sladko-kyselém nálevu se u nás otevírá k sekané, pečenému masu, ale klidně zavařená červená řepa i k obyčejným vařeným bramborám. Chuť jí drží hlavně nálev s anýzem, fenyklem a kmínem. Řepa je po něm voňavější, výraznější, ale pořád zůstává tou poctivou domácí klasikou.
Na
červené řepě je dobré, že se kolem ní nemusí dělat žádné velké kuchařské divadlo. Stačí pohlídat pár obyčejných věcí. Především ji nejdřív uvařit ve slupce jen do poloměkka, aby z ní nevytekla zbytečně šťáva a aby se pak při krájení nerozpadala pod rukama. Nejčastěji ji krájím na drobnější kostky. Když ale vím, že půjde spíš ke studenému masu nebo na mísu, vezmu hrubé struhadlo.
Jedna malá zkušenost z kuchyně: Kdo má rád ostřejší chuť, může do sklenic přidat pár plátků čerstvého křenu. V nálevu se neztratí, řepě dodá říz, ale nepřebije ji. Červená řepa do spíže patří po generace
Zavařená červená řepa se v
českých domácnostech drží už hodně dlouho. Není na tom nic záhadného. V sezoně bývá levná, na zahradě většinou roste bez velkých potíží a ve sklenici vydrží celé měsíce. Babičky ji proto dělaly rovnou ve větším množství a ke svátečnějšímu obědu ji dávaly na stůl stejně samozřejmě jako okurky nebo kompot. Recept na domácí zavařenou červenou řepu ve sladko-kyselém nálevu
Tohle množství nálevu vystačí zhruba na
5 kg řepy. U menší várky stačí suroviny bez velkého počítání rozpůlit. Doba přípravy: přibližně 120 minut Doba sterilace: asi 20 minut Počet porcí: kolem 8 až 10 sklenic, podle jejich velikosti Ingredience, které budeme potřebovat 5 kg červené řepy 2 l vody 1 l octa 8 g anýzu 12 g fenyklu 12 g kmínu 450 g cukru 100 g soli podle chuti několik plátků čerstvého křenu Postup přípravy sterilované červené řepy
1. Červenou řepu nejdřív důkladně omyjte od hlíny.
Neloupejte ji a pokud možno neodřezávejte ani konce. Při vaření si tak lépe podrží barvu a chuť.
2. Dejte ji do velkého hrnce, zalijte vodou a vařte do
poloměkka. Podle velikosti bulev to obvykle trvá zhruba 30 až 50 minut. Úplně měkká být nemá, ve sklenici by se potom lámala a zbytečně drolila. Zdroj: Anna Balážová, Řepu uvařte neloupanou do poloměkka.
3. Uvařenou řepu slijte a nechte ji chvíli zchladnout, jen tak, aby se dala vzít do ruky. Potom ji oloupejte. Po povaření jde slupka většinou dolů lehce, někdy skoro sama sjede mezi prsty.
4. Oloupanou
červenou řepu nakrájejte na kostky, plátky nebo ji nastrouhejte nahrubo. Menší kostky jsou praktické, dobře se nabírají a na talíři působí úhledně. Zdroj: Anna Balážová, Řepu oloupejte a nakrájejte na kostičky nebo plátky.
5. Připravte si
zavařovací sklenice a víčka. Musejí být opravdu čisté. Řepu do nich skládejte spíš natěsno, ale nemačkejte ji silou. Do některých sklenic můžete přidat pár plátků křenu.
6. Do většího hrnce nalijte
2 litry vody a 1 litr octa. Přisypte 450 g cukru, 100 g soli, 8 g anýzu, 12 g fenyklu a 12 g kmínu. Přiveďte k varu a krátce povařte, aby se cukr se solí rozpustily a koření pustilo vůni. Zdroj: Anna Balážová, Lák si uvařte den předem a přeceďte jej. Nálev nechte projít varem
7. Použít ho můžete i s kořením, případně ho přeceďte. Když mají sklenice později přijít rovnou na stůl, většinou cedím. Řepa pak vypadá čistěji a nikde nepřekážejí semínka.
8. Teplým nálevem zalijte řepu ve sklenicích tak, aby byla ponořená. Nahoře ponechte trochu volného místa. Okraje sklenic otřete čistou utěrkou nebo papírovým ubrouskem, víčka pak lépe přilnou.
Zdroj: Anna Balážová, Řepu zalijte teplým nálevem, aby byla ponořená.
9. Sklenice pevně uzavřete a sterilujte. Běžně stačí asi
20 minut, případně přibližně 15 minut při 85 °C, pokud dáváte přednost šetrnějšímu zavařování. Doma na to většinou beru klasický hrnec s vodou a držím se těch dvaceti minut.
10. Po sterilaci sklenice opatrně vyndejte a nechte je
pozvolna vychladnout. Můžete je přikrýt utěrkou nebo ručníkem. Až vychladnou, zkontrolujte, jestli víčka pevně drží.
11. Hotovou zavařenou řepu označte datem a uložte do spíže. Hodí se k pečenému masu, karbanátkům, sekané, ale i jen tak k chlebu s pomazánkou. Otevřenou sklenici dejte do lednice a spotřebujte během několika dnů.
Ještě pár rad hospodyňky k zavařování červené řepy Nálev nechte vždycky aspoň krátce projít varem. Koření se rozvoní a chuť bude vyrovnanější. Pokud nechcete mít řepu ve sklenici příliš měkkou, hlídejte už první vaření. Poloměkký stav je pro tento recept nejlepší. Při plnění sklenic se vyplatí použít nálevku. Červená řepa barví všechno kolem, pracovní desku samozřejmě taky. Když chci nálev trochu kulatější, nechám ho po svaření 5 až 10 minut odstát a teprve potom ho cedím nebo nalévám do sklenic. Koření mezitím pustí víc vůně a ve spíži je to po pár týdnech znát.
VIDEO
Zavařování okurek podle osvědčeného receptu: Jak na to, aby byly vždy perfektní a křupavé
Neuvěřitelně snadný recept na báječná zavařená kuřata: V lednici vydrží nečekaně dlouho
Zdroj a foto: autorský text cooky.cz, se souhlasem Anna Balážová