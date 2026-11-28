Když peču tenhle moučník, skoro pokaždé se mi vybaví prababiččin malý domek, kamna na dřevo a vůně ořechů z trouby. Ořechové řezy se žloutkovou polevou dělám hlavně o svátcích, ale klidně se hodí i k obyčejné víkendové kávě. Suroviny jsou běžné, postup nijak složitý a horká žloutková poleva jim dá přesně ten vzhled i chuť, kvůli kterým se na ně pamatuje.
Doma se jim vždycky říkalo
Jarní rezy. Prababička pocházela ze Slovenska a pekla je na Velikonoce, často z domácích vajec, takže žloutková vrstva bývala krásně žlutá. Dnes se člověk častěji setká s názvem ořechové řezy se , někde zase žloutkové řezy. Název jsem nikdy moc neřešila. Důležité je, že jde o starý, poctivý moučník, který voní po žloutkovou polevou vlašských ořeších a z talíře mizí trochu rychleji, než bychom chtěli.
Na tomhle receptu je příjemný hlavně
jednoduchý princip. Těsto stojí na tuku, cukru, mletých ořeších, malém množství mouky a sněhu z bílků. Díky tomu zůstane vláčné, ale nerozpadá se při krájení. Pak přijde část, kterou není dobré odkládat: na ještě horký korpus se natře našlehaná žloutková poleva. Tenhle krok z obyčejného plechu ořechového těsta udělá moučník, který má svůj vlastní rukopis. Jen pozor, kdo se pustí do krájení hned, bude mít polevu na noži. U nás se to stává častěji, než bych chtěla přiznat. Recept na domácí ořechové řezy se žloutkovou polevou
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 30 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience, které budeme potřebovat Těsto: 210 g Hery nebo másla 210 g moučkového cukru 210 g mletých vlašských ořechů 110 g polohrubé mouky 5 ks bílků Žloutková poleva: 5 ks žloutků 150 g moučkového cukru Postup přípravy jarních ořechových řezů
1. Připravte si plech a vyložte ho pečicím papírem. Troubu zapněte na
170 °C. Je lepší mít ji rozehřátou dřív, než bude těsto hotové.
2. Do mísy dejte změklou
Heru nebo máslo a moučkový cukr. Vyšlehejte je do světlé pěny. Tuhle část není dobré odbýt, protože na ní stojí jemnost upečeného korpusu.
3. Ke směsi přidejte
mleté vlašské ořechy a polohrubou mouku. Promíchejte. Hmota bude hustší, nelekejte se toho, takhle má vypadat.
4. Z
5 bílků vyšlehejte pevný sníh. Do těsta ho vmíchávejte po částech a spíš zlehka, nejlépe stěrkou. Když se s ním zachází opatrně, směs zůstane nadýchanější.
5. Těsto přesuňte na připravený plech a rozetřete do rovnoměrné vrstvy. Pomůže stěrka, případně navlhčený nůž, protože ořechové těsto se někdy trochu brání a drží tvar.
Voňavé medové řezy s výraznou ořechovou chutí potěší i příznivce tradičních moučníků
6. Plech vložte do trouby a pečte přibližně
30 minut při 170 °C. Povrch má lehce zezlátnout a těsto se upéct dorůžova. Ke konci pečení už plech raději sledujte, každá trouba se chová trochu jinak. Mezitím si připravte polevu
7.
5 žloutků vyšlehejte se 150 g moučkového cukru do světlé, hladké a lehce hustší pěny.
8. Upečený korpus vytáhněte z trouby a
ihned, dokud je horký, ho potřete žloutkovou polevou. Pracujte svižně, na teplém povrchu se roztírá nejlíp.
9. Řezy nechte úplně vychladnout. Poleva během chladnutí zatáhne a povrch zpevní. Teprve potom krájejte na menší řezy nebo kostky. Hodí se ke kávě, na sváteční stůl i jen tak odpoledne, když je chuť na něco starosvětského. V uzavřené dóze vydrží
2 až 3 dny. Foto: Cooky.cz, Řezy krájejte teprve po úplném zatuhnutí polevy. Ještě pár rad na závěr: ořechové řezy se žloutkovou polevou Pro výraznější chuť sáhněte po čerstvě mletých vlašských ořeších. Starší ořechy bývají sušší a vůně už není tak silná. Pokud poleva působí moc hustě, ještě ji chvíli šlehejte. Žloutky s cukrem postupně zesvětlají a směs trochu povolí. S krájením počkejte, až poleva ztuhne. Když to nevydržíte, nic tragického se nestane, jen řezy nebudou tak uhlazené. Když mají řezy vypadat slavnostněji, po nakrájení jim boky jemně posypu mletými ořechy. Na Velikonoce je po vychladnutí dávám do chladnější spíže, kde se pěkně rozleží. Druhý den bývají podle mě ještě lepší.
Vánoční popcorn s čokoládou oceníte zejména ve chvílích, kdy na přípravu dalšího cukroví nezbývá mnoho času
Čokoládové řezy se šlehačkou a křehkou polevou: Tři lahodné vrstvy v jednom moučníku
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková