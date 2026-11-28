Ve zchátralé vile viděla budoucnost
Aňa Geislerová si Dobřichovice oblíbila především díky jejich poloze. Leží nedaleko Prahy, ale zároveň nabízejí blízkost přírody, řeky a lesů. Herečka nikdy netoužila po životě na samotě. Potřebuje kolem sebe lidi, kavárny, restaurace a kulturní dění. Právě proto jí městečko u Berounky vyhovovalo.
V roce 2021 v rozhovoru pro místní zpravodajský portál iDOBNET prozradila, že zde žije už skoro pět let a je spokojená. „Pro mě jsou Dobřichovice to nejlepší, co nabízí město, a zároveň když chceme, sedneme na kolo a jsme v lese, nebo pěšky ihned v přírodě,“ popsala.
Samotný dům ovšem při koupi nebyl žádnou naleštěnou rezidencí. Šlo o starší prvorepublikovou vilu, která potřebovala rozsáhlé opravy. Její nejvýraznější ozdobou byla věžička, díky níž stavba připomínala pohádkový zámeček. Manželé se rozhodli zachovat její původní charakter a pustili se do oprav.
Rekonstrukce stála další miliony
Opravy se týkaly střechy, oken, podlah i fasády. Proměnila se také veranda a postupně se upravovalo okolí domu. Podle tehdejších informací Blesku si samotné stavební práce vyžádaly další tři až čtyři miliony korun.
Vila dostala šedobílou fasádu a výraznou cihlově červenou střechu. Zůstala jí původní věžička i romantický vzhled, díky kterému mezi běžnými rodinnými domy rozhodně nezapadne.
Proměnou prošel také interiér. Důležitou roli v něm hraje dřevo, pohodlný nábytek a dekorace, které nepůsobí jako vybavení z katalogu.
Zahrada s bazénem je její oblíbené místo
Velkou část rodinného života se odehrává venku. Původně zanedbaný pozemek se proměnil v příjemnou zahradu s bazénem a dřevěnou terasou. Nechybí pohodlná sedací souprava, křesílka ani místo pro společné posezení.
Geislerová se ostatně netajila tím, že právě zahrada je pro ni důležitá. Když se vrátila z letního cestování, na sociálních sítích se pochlubila fotografií venkovního posezení a připsala k ní, že si po roztoulaném létě vždycky říká, proč vlastně nezůstali doma na zahradě.
Dobřichovice jí přirostly k srdci
Herečka si na život mimo Prahu zvykla a místní prostředí si pochvaluje. Má ráda Berounku, zdejší kavárny i možnost vyrazit pěšky do přírody. Sama se postupně zapojovala také do místního kulturního života, například účinkováním na Dobřichovických divadelních slavnostech.
Její vztah k bydlení u řeky ostatně potvrzuje i nejnovější přírůstek do jejího malého realitního světa. V listopadu 2026 se pochlubila koupí menšího hausbótu v zátoce, kam už dlouho chodila za přáteli. Ani ten však nebyl úplně hotový a čekalo ho zvelebování.
Zdá se, že Aňa Geislerová má pro neobvyklá místa k bydlení slabost. Z někdejší ruiny vytvořila osobitou vilu a nyní si pořídila i malé útočiště přímo na vodě
Zdroje článku: idobnet.cz, blesk.cz, expres.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová