Salač v kvalifikaci ve Valencii skončil čtrnáctý. Do závodu vyrazí z páté řady
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Salač v kvalifikaci ve Valencii skončil čtrnáctý. Do závodu vyrazí z páté řadyZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 28.11.2026 18:50
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