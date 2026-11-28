Volej v páté minutě a poločas bez střely na bránu
Nottingham Forest v pátek večer na City Ground vyhrál nad Chelsea 3:2. Oba góly hostů dal Emmanuel Emegha, přesto se zpravodajství po zápase soustředilo hlavně na jednoho obránce a na otázku, co s ním Xabi Alonso udělá dál.
Domácí vedli už po pěti minutách. Daniel Muñoz poslal zprava centr a Igor Jesus ho z voleje uklidil do horního rohu. ESPN píše o akrobatickém zakončení, při kterém se míče ovšem dotkla spíš holeň. Podle téhož zpravodajství šlo o jediný opravdu kvalitní okamžik prvního poločasu, v němž byl Forest lepším týmem a Chelsea nevystřelila na bránu ani jednou.
Alonso po minulovíkendovém debaklu 1:4 s Leedsem zasáhl do obrany: Levi Colwill vypadl ze základní sestavy a do čtyřky vzadu nastoupil záložník Moisés Caicedo. Wesley Fofana v ní zůstal.
Fofana: rozhovor, omluva a pískot od vlastních
Fofana strávil v týdnu téměř dvě hodiny před kamerou francouzského youtubera Zacka Naniho, a to bez svolení klubu. Podle ESPN tam řekl, že při zranění předního zkříženého vazu málem s fotbalem skončil, a zároveň se zdálo, že žertuje o svém neproměněném pokusu v penaltovém rozstřelu, kterým Chelsea vypadla z Carabao Cupu na Anfieldu. Alonso ve čtvrtek uvedl, že to s hráčem vyřešili: Fofana se omluvil a ví, že špatné bylo načasování i obsah. Zda dostal pokutu, trenér nepotvrdil. Na otázku, jestli je věc uzavřená, odpověděl jediným slovem: „Closed.“
Fanoušci Chelsea omluvu nepřijali. Fofanu podle ESPN vypískali hned od začátku a pískali pokaždé, když držel míč. Po přestávce prohrál běžný souboj s Liamem Delapem, v pokutovém území ho srazil, dostal žlutou kartu a Morgan Gibbs-White proměnil penaltu na 2:0. V 56. minutě ho Alonso vystřídal Colwillem a hostující tribuna za ním volala, že ho tu nechtějí.
Nad rámec faktů: ESPN FC zveřejnilo po zápase videoreakci s titulkem „Moreno: Alonso musí Fofanu vyřadit pro dobro Chelsea“. To je názor komentátora, ne zpráva. Alonso na dotaz, zda mu reakce publika ztíží Fofanovu nominaci, řekl jen, že o tom přemýšlí hned po zápase a pro další zápasy „uvidíme“.
Třetí ligová porážka v řadě, osmé místo a 23 inkasovaných gólů
Chelsea nejdřív 8. listopadu prohrála na Sunderlandu 0:1, pak 21. listopadu doma s Leedsem a nyní ve Forestu. V tabulce, jak ji ESPN vedl po pátečním zápase, je osmá se 16 body z 12 zápasů, tedy o 12 bodů za vedoucím Arsenalem, který odehrál o zápas méně. Podle ESPN inkasovala už 23 gólů, což je spolu s jedním dalším týmem nejhorší bilance v lize. Forest je čtrnáctý s 12 body a po výhře nad Manchesterem City (3:1) vyhrál druhé domácí utkání za sebou.
Statistika zápasu přitom ukazuje nepohodlný rozpor. Chelsea měla 65 % držení míče a 505 úspěšných přihrávek, střel bylo celkem 9 : 10 pro Forest, ale na bránu jich hosté vypálili jen tři (dva góly a jeden zákrok), domácí sedm. Čísla sama nic nevysvětlují, ale naznačují, že hostům nechyběl míč, nýbrž to, co s ním udělat. První Emeghův gól navíc podle ESPN vznikl po střele Pedra Neta, která se odrazila od forestského stopera Jaira Cunhy, a druhý přišel až v 89. minutě.
Soudržnost a středeční test
Alonso po zápase řekl, že musí držet pohromadě: všichni z kabiny jsou potřební, hráčům je třeba pomáhat v těžkých chvílích a nikoho nenechávat stranou, jinak se věci zkomplikují. Potřebuje podle něj i fanoušky. Už ve čtvrtek přitom říkal, že proti Leedsu chyběli nejen hráči, ale i „mnoho základních věcí“ nutných k soutěžení.
Forestův trenér Oliver Glasner byl střízlivý. Po výhře nad Cityho mluvil o první vlaštovce, nyní o druhé, ale dodal, že „k létu máme daleko“. Forest hraje ve středu 2. prosince na hřišti Hullu.
Téhož dne hostí Chelsea Crystal Palace, poslední celek tabulky (podle téhož stavu) se 7 body. Alonso zatím neřekl, jestli Fofana v nominaci zůstane. Ukáže se, co vlastně znamená jeho „uvidíme“.
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1. ESPN – report Nottm Forest 3:2 Chelsea (27. 11. 2026); 2. ESPN – statistiky a tabulka k zápasu; 3. ESPN – Fofana vypískán fanoušky Chelsea kvůli výrokům z rozhovoru; 4. ESPN – Alonso vyzývá Chelsea k soudržnosti; 5. ESPN – Alonso: spor kolem Fofanova rozhovoru je uzavřen; 6. ESPN FC – Moreno: Alonso musí Fofanu vyřadit; 7. ESPN – Sunderland 1:0 Chelsea (8. 11. 2026); 8. ESPN – Chelsea 1:4 Leeds (21. 11. 2026).