Tuzemské streamovací služby nelení a tento týden si pro vás připravily várku očekávaných premiér. Především s Netflixem, ale také na Prime Video, Prima Plus či SkyShowtime se zabavíte u válečného masakru o fotbalistech, dystopického seriálu ze světa Blade Runner, kontroverzního příběhu tuzemské sekty nebo u historického Hrbáče na motivy slavného románu Victora Huga.
Jeden z největších kasovních hitů roku po jarní premiéře konečně dorazil na SkyShowtime. Michael nabízí první část životopisného příběhu krále popu, která mapuje cestu od dětských začátků v rodinné kapele Jackson 5 až k sólovému triumfu a albu Thriller. V roli slavného zpěváka se představuje jeho synovec Jaafar Jackson, despotického otce Josepha ztvárnil Colman Domingo. Režisér Antoine Fuqua (Training Day, Equalizer) oživuje především legendární hudební vystoupení a videoklipy, zatímco soukromí a problematické stránky Jacksonovy osobnosti zůstávají spíše na okraji. Výsledkem je uhlazený, místy až nekritický pomník, který recenzenty příliš nenadchl, fanoušky však strhl natolik, že se z Michaela stal komerční fenomén a nejúspěšnější hudební životopis všech dob.
Blade Runner 2099 na Prime Video navazuje na slavnou sci-fi ságu padesát let po událostech filmu Denise Villeneuvea a sedm dekád poté, co Rutger Hauer uronil nad Harrisonem Fordem slzy v dešti v originálu Ridleyho Scotta. Základní premisu přitom obrací vzhůru nohama: replikanti tentokrát ovládají svět a lidé se ocitají na okraji společnosti. Hunter Schafer (Euforie) hraje uprchlici Coru, která se v přestrojení za blade runnerku spojí s replikantkou Olwen v podání Michelle Yeoh (Všechno, všude, najednou). Společně pátrají po nebezpečném odpadlíkovi a odkrývají tajemství, jež mohou otřást křehkým uspořádáním nové dystopie. Osmidílný seriál Silky Luisiové s Ridleym Scottem v roli výkonného producenta sází na neonovou atmosféru, existenciální otázky i české lokace – natáčel se totiž z velké části v tuzemsku. První recenze vyzdvihují především vizuální stránku a ústřední hereckou dvojici.
Altruisti (The Altruists) na Netflixu už týden rozplétají skutečný příběh krachu kryptoburzy FTX a miliardového podvodu, který otřásl finančním světem. Osmidílná minisérie sleduje Sama Bankmana-Frieda (Anthony Boyle) a Caroline Ellison (Julia Garner), dva mimořádně ambiciózní mladé podnikatele, kteří chtěli změnit svět kryptoměn, jenže jejich společný projekt se propadá do stále hlubších machinací. Vedle riskantních obchodních rozhodnutí přitom bobtná i jejich komplikovaný osobní vztah, z něhož se vytrácí důvěra. Série scenáristy Grahama Moorea (Kód Enigmy) připomíná atmosférou Sociální síť Davida Finchera, tentokrát však s výraznější romantickou linkou a příběhem, v němž se někdejší partneři nakonec ocitli na opačných stranách soudního procesu. Mezi výkonnými producenty figurují také Barack a Michelle Obamovi.
Komáří pohár (The Mosquito Bowl) na Netflixu vypráví podle skutečných událostí příběh čtyř hvězd amerického univerzitního fotbalu, které po útoku na Pearl Harbor vyměnily sportovní kariéru za uniformy námořní pěchoty a zamířily do Tichomoří. Peter Berg (Na život a na smrt) v adaptaci knihy Buzze Bissingera sleduje střet mladické naivity s krutostí války, která někdejší sportovní rivaly proměnila v bratry ve zbrani. Titulní utkání odkazuje na skutečný zápas odehraný na Guadalcanalu o Vánocích 1944, pro některé jeho účastníky poslední v životě. V hlavních rolích filmu, který se před VOD premiérou krátce otočil v amerických kinech (leč neodnesl si dvakrát příznivé známky) se představují Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson a Tom Francis.
Na Netflixu ode dneška najdete volnou variaci na slavný román Victora Huga Chrám Matky Boží v Paříži. Vincent Cassel hraje hrbatého kameníka, který se ve francouzské metropoli roku 1830 stane středem podivné štvanice poté, co se ukáže, že je jako jediný imunní vůči epidemii cholery. Lékař v něm spatří možnou naději, zatímco kolem propukají revoluční nepokoje. Režisér Jean-François Richet (Veřejný nepřítel č. 1) míchá hugovské motivy s konspiračním thrillerem a historickým dobrodružstvím, přičemž si z předlohy vypůjčuje spíš jméno Quasimodo než její skutečný příběh. Výsledkem je kuriózní crossover více Hugových děl (především Bídníků), který si zasluhuje pozornost především svou pozoruhodnou žánrovou i dějovou svévolí.
Šestidílná minisérie Andrey Sedláčkové od dneška rozšiřuje nabídku Prima+ o psychologickou kriminálku inspirovanou skutečnými případy manipulativních společenství. Advokátka v podání Tatiany Dykové se v ní ujímá obhajoby mladé veterinářky obviněné z vraždy a postupně proniká do uzavřené skupiny vedené charismatickým Robertem (Matěj Hádek). Sedláčková, režisérka filmů Fair Play či Oběti a vrazi, se poprvé pouští do televizního seriálu a vedle mechanismů psychické manipulace zkoumá také složitou hranici mezi obětí a pachatelem. Inspirací byla mimo jiné kutnohorská kauza kolem léčitele Richarda Šiffera, jehož někdejší členka Lucie Strachová se však proti seriálu ohradila: v traileru poznala konkrétní lidi i prostředí a kritizuje, že s ní ani dalšími bývalými členy tvůrci předem nemluvili. Prima zdůrazňuje, že nejde o rekonstrukci konkrétního případu, nýbrž o fikci inspirovanou několika skutečnými událostmi. Všech šest epizod je dostupných na Prima Plus.
zdroje: Netflix, Prime Video, SkyShowtime