Sin City - město hříchu, FOTO: © 2005 Dimension Films, distr. Česká televize Sin City - město hříchu, FOTO: © 2005 Dimension Films, distr. Česká televize Sin City - město hříchu, FOTO: © 2005 Dimension Films, distr. Česká televize Sin City - město hříchu, FOTO: © 2005 Dimension Films, distr. Česká televize Sin City - město hříchu, FOTO: © 2005 Dimension Films, distr. Česká televize Sin City - město hříchu, FOTO: © 2005 Dimension Films, distr. Česká televize Sin City - město hříchu, FOTO: © 2005 Dimension Films, distr. Česká televize Sin City - město hříchu, FOTO: © 2005 Dimension Films, distr. Česká televize Sin City - město hříchu, FOTO: © 2005 Dimension Films, distr. Česká televize Sin City - město hříchu, FOTO: © 2005 Dimension Films, distr. Česká televize
Akční thriller Sin City – město hříchu (2005) stál přibližně 40 milionů dolarů a v kinech po celém světě vydělal přes 158 milionů. Na festivalu v Cannes si odnesl Technickou cenu za vizuální zpracování, ve kterém je většina obrazu černobílá a barevné zůstávají jen vybrané detaily. Za neobvyklým vzhledem přitom stála spousta triků a kuriozit z natáčení. Režisér za jeden dolar i meče z garáže
V temném a zkorumpovaném Basin City se prolínají příběhy několika drsných postav. Psanec Marv (Mickey Rourke) se vydává pomstít smrt své lásky (Jaime King), stárnoucí policista Hartigan (Bruce Willis) chrání tanečnici Nancy (Jessica Alba) a Dwight (Clive Owen) brání ženy ze Starého Města před nebezpečným Jackiem Boyem (Benicio Del Toro).
Scénu v autě, ve které Dwight veze Jackieho Boye, režíroval jako host Quentin Tarantino, a to za symbolický dolar. Rodriguez mu totiž předtím za stejnou částku dodal hudbu ke Kill Bill 2, protože právníci nedovolili pracovat úplně zadarmo, a Tarantino mu to takhle oplatil. Zároveň si chtěl osahat digitální kamery, které jeho kolega chválil. Z natáčení prvního dílu Kill Bill si štáb vypůjčil i meče pro vražedkyni Miho (Devon Aoki), Tarantino je totiž do té doby skladoval vzadu ve své garáži.
Rodriguez považoval výtvarný rukopis autora předlohy Franka Millera za stejně důležitý jako vlastní práci a trval na tom, aby byl v titulcích uveden jako spolurežisér. Americká režisérská asociace DGA to odmítla, a tak z ní Rodriguez před klapkou raději vystoupil. Tímhle krokem ale přišel o už podepsanou režii sci-fi John Carter: Mezi dvěma světy pro studio Paramount Pictures. Millera přitom musel k prodeji práv nejdřív přesvědčit, ještě před jeho souhlasem proto za jediný den natočil úvodní sekvenci s Joshem Hartnettem a Marley Shelton, aby spisovateli dokázal, že jeho kresby půjdou věrně přenést na plátno.
Herci se na place vůbec nepotkali
Téměř celý snímek vznikl před zeleným plátnem v Rodriguezově studiu přímo naproti jeho domu v Austinu, fyzicky se postavily pouze čtyři kulisy – Kadieho bar, Shelliin byt, Hartiganova cela a nemocnice v závěru. Jednotlivé sekvence se točily odděleně a herci do nich přibývali až v průběhu výroby, což vedlo k nezvyklým situacím. Rourke a Elijah Wood (Kevin) se tak osobně potkali až po premiéře filmu.
Podobně dopadlo i natáčení scény mezi Marvem a kardinálem Roarkem (Rutger Hauer). Kvůli nabitým diářům točil Hauer svou část až osm měsíců po Rourkovi a reagoval jen na jeho nahraný hlas, z fyzických věcí měl na place pouze postel, noční stolek a knihu. Rekordní rychlost předvedla Brittany Murphy v roli servírky Shellie. Přestože se její postava objevuje ve všech třech hlavních příbězích, všechny své záběry zvládla za jediný den.
Konkurz na večírku i pravá ruka leváka
Neobvyklou cestou se k roli Boba dostal Michael Madsen. Na závěrečném večírku po natáčení filmů Kill Bill jednoduše přišel za Rodriguezem a zeptal se ho, proč v Sin City nehraje. Režisér mu vyhověl a dal mu jedinou postavu, která ještě neměla představitele. Pro roli Jackieho Boye si Rodriguez původně vysnil Johnnyho Deppa, ten ale neměl čas. Na předávání Oscarů pak zahlédl Del Tora s dlouhými vlasy, zakázal mu ostříhat se a poslal mu komiks. Del Toro pak sám prosadil výrazné maskérské úpravy obličeje, které režisér původně neplánoval.
Roarka mladšího měl původně hrát Leonardo DiCaprio, ten ale odmítl a role připadla Nicku Stahlovi. Willis je ve skutečnosti levák, ale Hartigana hrál jako praváka, aby záběry seděly s komiksem. Jessica Alba kvůli přípravě navštívila několik striptýzových klubů, zjistila však, že jí to moc nepomohlo, protože profesionální tanečnice se soustředily hlavně na spropitné. Při samotném natáčení navíc tancovala na úplně jinou hudbu, než jakou Rodriguez přidal do výsledného filmu.
Fluorescenční krev i rockový koncert štábu
Velkým technickým oříškem se stala bílá krev, protože běžná filmová krev nevypadala na obrazovce dostatečně výrazně. Štáb proto použil fluorescenční červenou tekutinu nasvícenou černým světlem a v postprodukci ji přebarvil na bílo. Neobvyklý postup zvolili tvůrci i ve scéně, kdy Marv vylézá z kanálu a vrávorá ke zdi. Rourke ji odehrál pozpátku a ve filmu běží normálně dopředu, aby jeho pohyb působil nadpřirozeně. Woodovi pak trikaři v postprodukci nenápadně upravili tvar brady, aby vypadal znepokojivěji.
Některé detaily z předlohy narazily na rozpočet. Žlutý bastard měl podle komiksu řídit vzácné Bugatti 57C, jenže pronájem na čtyři natáčecí dny by stál přes 230 tisíc dolarů, a tak ho nahradila limuzína Cadillac z roku 1936. Volný večer mezi natáčecími dny si štáb zpestřil charitativním rockovým koncertem v místním klubu. Rodriguezova kapela Chingon na něm dělala předskokana skupině The Accelerators, v níž zpíval Willis, a do publika dorazil i štáb filmu Temný obraz, který se zrovna točil nedaleko.
Akční thriller Sin City – město hříchu vysílá stanice ČT2 dnes od 21:55.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd, cs.wikipedia).