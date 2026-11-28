Dvě hvězdy, dva různé večery
První vzájemný souboj dvou největších favoritů na MVP, jak je označuje ESPN, byl zároveň zápas o všechno: poražený v NBA Cupu končil. Victor Wembanyama za 35 minut zapsal 25 bodů, 16 doskoků, čtyři zisky a dva bloky, jenže z pole trefil jen 10 z 25 střel a z trestných hodů 3 z 8. Luka Dončić dal 31 bodů, přidal osm asistencí, šest doskoků a tři zisky, ale potřeboval k tomu 31 střel a za tři body mu z 13 pokusů spadl jediný. Přitom je s průměrem 36,6 bodu na zápas nejlepším střelcem soutěže a pátečními 31 body vyrovnal Shaie Gilgeouse-Alexandra v počtu zápasů nad 30 bodů (12), píše ESPN.
Dončić měl do poločasu 19 bodů a Lakers vedli 54:38, v druhé čtvrtině dokonce o 20. San Antonio dalo v úvodní čtvrtině jen 14 bodů, což bylo podle AP sezonní minimum pro jakoukoli čtvrtinu. Třetí část ale Spurs vyhráli 30:14 a Keldon Johnson srovnal na 68:68 trojkou dvě sekundy před sirénou. Rozdíl ve hře pod košem je z boxscore ESPN vidět na první pohled: 56 bodů z vápna proti 36 a 17 bodů z rychlých protiútoků proti pěti.
Čtvrtá čtvrtina: Castle střílí, zatímco Wembanyama sedí
Že Wembanyama rozhodl sám, se říct nedá. Podle záznamu hry šel na střídačku osm minut před koncem při stavu 73:75 a vrátil se až za 5:48. Mezitím Stephon Castle dvěma trojkami během 33 sekund změnil 73:75 na 73:81 a Lakers si vzali oddechový čas. Dončić začal čtvrtinu na lavičce a na hřiště se vrátil právě při tomto stavu. Do konce zápasu dal šest bodů a nahrál na tři trojky, jednu Quentina Grimese a dvě Austina Reavese, od té chvíle Lakers přestříleli Spurs 23:18. Na dotažení to ale nestačilo.
Wembanyama se vrátil ve chvíli, kdy bylo 78:81, a ESPN vyzdvihuje jeho dunk přes Walkera Kesslera a vzápětí zablokovanou střelu Collina Sextona. V poslední čtvrtině dal osm bodů, Castle devět. Vyhráno ale nebylo. Při stavu 93:90 trefil Wembanyama s 57 sekundami na hodinách první trestný hod, druhý netrefil. De'Aaron Fox vyhrál souboj o míč s Jakem LaRaviou a Kesslerem a přihrál Castleovi, jehož čtvrtá trojka večera zvedla vedení na 96:90. Reaves 34 sekund před koncem snížil na 96:93, po Foxově dvojitém driblinku a LaRaviových trestných hodech však Fox šest sekund před koncem proměnil oba trestné hody a bylo 98:95. Wembanyama přidal jeden trestný hod za 99:96 a Reavesův poslední pokus po zvuku sirény nepadl.
Castle skončil s 26 body (10 z 15 z pole, čtyři trojky) a devíti asistencemi, ale také šesti ztrátami. Trenér Spurs Mitch Johnson o něm řekl, že je stavěný na velké chvíle, chce je a jde jim naproti. Trenér Lakers JJ Redick označil zápas za barometr Západu a prohru vysvětlil krátkými výpadky soustředění. Reaves, který se po pěti vynechaných zápasech kvůli problémům s patou vrátil, dal 21 bodů, ale sedmkrát ztratil míč.
Co výsledek znamená v NBA Cupu
San Antonio postoupilo do čtvrtfinále a podle ESPN se vrátilo na první místo Západu s bilancí 16:4, Lakers mají 15:4. Skupinu zakončili Spurs bilancí 3:1, v Portlandu totiž prohráli; stejně skončilo i dalších šest postupujících týmů, jen Dallas prošel skupinou bez porážky. Právě tam Spurs v pátek 4. prosince zamíří. Semifinále je na programu 8. nebo 9. prosince, finále 11. prosince v Hinkle Fieldhouse v Indianapolis.
Dončić a muž u hřiště
ESPN popisuje, že Dončić po zápase na cestě do kabiny hodil bílé potítko směrem k muži a ženě, kteří seděli u hřiště. Žena podle videa z vysílání Amazon Prime těsně před hodem podle všeho něco řekla. Dončić se otočil a pro potítko se vrátil, muž ho zvedl, podal mu ho a pak do něj strčil. Do situace vstoupil spoluhráč Jarred Vanderbilt a ochranka haly, muže vykázali z haly. Není jasné, zda Dončiće potká trest od ligy.
Dončić sám řekl, že potítko hází po zápasech téměř pokaždé, tentokrát prý zaslechl, že ho dotyčný nechce, šel si ho tedy vzít zpět a muž do něj strčil; potítko pak dal někomu jinému. ESPN ve svém textu nepřináší vyjádření muže ani ženy. Jde tedy o Dončićův výklad a popis záznamu z vysílání, nic víc.
Co ukáže další střet
Wembanyama po zápase řekl, že na začátku sezony nevěděl, z čeho Lakers jsou, ale že jsou skutečně dobří. ESPN vysvětluje výhodu Spurs i tím, že většina jejich rotace došla loni společně do Finále, zatímco Lakers kolem Dončiće a Reavese po létě skládali nový doprovod. Obě mužstva se v základní části potkají ještě dvakrát, v únoru a v dubnu. Spurs mezitím čeká čtvrtfinále v Dallasu, kde na Wembanyamu čeká devatenáctiletý Cooper Flagg.
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1. ESPN – Wemby tops Luka, Spurs teach Lakers valuable playoff lesson; 2. ESPN – Lakers' Luka Doncic has altercation with fan after loss to Spurs; 3. ESPN – 2026 NBA Cup: Schedule, scores, quarterfinal matchups and updates; 4. AP / ESPN – Spurs ride second-half surge to earn spot in NBA Cup knockout round with 99-96 victory over Lakers; 5. ESPN – Lakers at Spurs, boxscore a záznam hry, 27. 11. 2026.