Když je večer chuť na něco pořádného, ale u plotny se mi stát nechce, sáhnu často po téhle sýrovo-vajíčkové pomazánce. Je rychlá, zasytí a díky okurkám, paprice a pomazánkovému máslu nepůsobí těžce. Mažu ji na chleba, plním s ní rohlíky na svačinu a druhý den po vychlazení bývá, upřímně, kolikrát ještě lepší.
Domácí pomazánky u nás mizí z lednice poměrně spolehlivě. Hodí se přesně ve chvíli, kdy se večer někdo začne motat kolem kuchyně a ptát se, jestli „něco není“. Kupované moc nevedeme, spíš tyhle jednoduché směsi z vajec, sýra a toho, co zrovna dům dal. Tahle sýrovo-vajíčková je jedna z těch paštiky vděčných, rychlých a variabilních. Jednou skončí na krajíci chleba, podruhé na jednohubkách, jindy v krabičce na druhý den.
Dobře funguje kvůli kombinaci jemného základu a drobné zeleniny, která do ní přidá šťávu i trochu křupnutí.
Kyselé okurky ji nakopnou, paprika a rajče ji odlehčí a pomazánkové máslo všechno spojí dohromady.
Můj tip je úplně obyčejný, ale důležitý: Cibuli krájet opravdu najemno a rajčeti vyndat vodnatý střed. Pomazánka pak drží tvar a z pečiva neteče, což se hodí hlavně u svačin. Recept na domácí sýrovo-vajíčkovou pomazánku
Doba přípravy: 25 minut Doba chlazení: 20 minut Počet porcí: 6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 5 ks vajec natvrdo 1 ks cibule 1 ks červené papriky 1 ks středního rajčete 150 g tvrdého sýra 4 ks kyselých okurek 2 lžíce lahůdkové cibulky 1 balení pomazánkového másla bez příchutě 100 g majonézy sůl podle chuti mletý černý pepř podle chuti Postup přípravy lahodné sýrovo-vajíčkové pomazánky
1. Nejdřív uvařte
vejce natvrdo. Po uvaření je hned zchlaďte studenou vodou, oloupejte a nechte chvilku stát, aby se s nimi při strouhání lépe pracovalo.
2.
Vejce nastrouhejte najemno do větší mísy. Stejně nastrouhejte také tvrdý sýr. Když je sýr jemně nastrouhaný, pomazánka se pak dobře roztírá a nemá hrubou strukturu.
3.
Cibuli oloupejte a nakrájejte co nejdrobněji. Pokud je hodně ostrá, stačí ji na pár vteřin přelít horkou vodou a potom dobře osušit.
4.
Červenou papriku omyjte, vyřízněte jádřinec a nakrájejte ji na malé kostičky. Rajče rozpulte, vyberte měkký vodnatý střed a pevnou dužinu nasekejte najemno.
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5.
Kyselé okurky nastrouhejte najemno nebo je nakrájejte na drobné kousky. Jestli pustí hodně láku, trochu je vymačkejte. Jinak umí pomazánku zbytečně naředit.
6. Do mísy přidejte
lahůdkovou cibulku, pomazánkové máslo a majonézu. Všechno promíchejte, až vznikne jednolitá směs. Nemusí to být vyšlehané, jen dobře spojené.
7. Pomazánku dochuťte
solí a pepřem. Se solí raději pomalu, protože sýr i okurky už samy přinesou dost výraznou chuť.
8. Hotovou směs dejte alespoň na
20 minut do lednice. Pomazánka trochu zpevní a chutě se mezitím usadí. Foto: Cooky.cz, Hotovou pomazánku dejte na chvíli zchladit do lednice.
9. Podávejte vychlazené na
čerstvém chlebu, vece, rohlících nebo malých toustech. V lednici vydrží dobře zakrytá do druhého dne, u nás ale většinou zmizí už večer. Redakční tip a ještě pár rad na závěr Pro jemnější chuť můžete část majonézy nahradit stejným množstvím bílého jogurtu. U sýrovo-vajíčkových pomazánek je tahle úprava docela běžná. Pokud máte doma jen tavený sýr, použijte ho místo části tvrdého sýra. Výsledek bude měkčí a víc krémový. Na pohoštění ji namažte na plátky bagety a navrch dejte kolečko okurky nebo malý kousek papriky. Pečivo je lepší potírat až před podáváním. Zůstane čerstvé, neoschne a nebude se zbytečně rozmáčet. Jestli pomazánku chystáte hlavně do práce nebo dětem do školy, nechte si stranou trochu nastrouhaného sýra a vmíchejte ho až po vychlazení. Směs bude pevnější a v rohlíku se bude líp držet, což oceníte hlavně ráno při balení svačin.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková