Unesená otrokyně z území dnešní Ukrajiny se v šestnáctém století stala v Istanbulu zákonnou manželkou osmanského sultána Sulejmana Nádherného. Žena známá v Evropě jako Roxelana a v říši pod jménem Haseki Hürrem Sultan získala po boku nejmocnějšího muže tehdejšího světa mimořádný vliv. Dodnes se přitom vede spor, zda byla krutou intrikánkou, nebo jen schopnou ženou v kruté době.
Cesta z Rohatyně do istanbulského harému
Narodila se pravděpodobně v roce 1505 nebo 1506 v Rohatyni, necelých sedmdesát kilometrů jihovýchodně od Lvova na území tehdejší Červené Rusi, která spadala pod Polské království. Dobové prameny ze šestnáctého století její rodné jméno nezmiňují. Až pozdější ukrajinská lidová tradice jí dala jméno Anastasja a polská zase Aleksandra Lisowska, občas se objevuje i podoba Alena. Podle polského básníka Samuela Twardowského, který po jejím původu pátral v Turecku, mohla být dcerou rusínského pravoslavného kněze.
Pohraničí mezi Polskem a Osmanskou říší sužovaly časté nájezdy krymských Tatarů. Při jednom z nich kolem roku 1520 dívku zajali, odvlekli pravděpodobně přes krymský přístav Kaffa na trh s otroky a odtud putovala až do Istanbulu, kde si ji vybrali do harému sultána Sulejmana I. Říkalo se mu Brána blaženství a nově příchozí konkubíny tam procházely přísnou výchovou i výukou dvorní etikety. Mladá otrokyně přestoupila na islám a dostala turecké jméno Hürrem, tedy Radostná. Evropané jí podle rusínského původu říkali Roxelana a pro patrně zrzavé vlasy také La Rossa.
Sulejmana upoutala důvtipem i vystupováním a brzy si znepřátelila jeho dosavadní oblíbenkyni Mahidevran, matku nejstaršího syna Mustafy. Napětí v harému podle dobových zpráv vyvrcholilo otevřenou potyčkou, při níž Mahidevran svou sokyni surově zbila. Rozzlobený sultán ji pak spolu s Mustafou poslal do provinčního sídla Manisa, oficiálně kvůli tradiční přípravě následníka na vládu. Hürrem tím zůstala u dvora bez soupeřky.
Z harému až do paláce Topkapı
Ačkoli islámské právo dovolovalo sultánům čtyři zákonité ženy, panovníci se podle zvyku oficiálně neženili. Sulejman to změnil počátkem 30. let 16. století, když si Hürrem vzal a povýšil ji do postavení hlavní ženy s titulem Haseki. V té době už spolu měli většinu ze svých šesti dětí, pěti synů a dcery Mihrimah. Hürrem porušila i další pravidlo, protože nikdy neodešla z Istanbulu s žádným ze synů do jemu přidělené provincie. Zřejmě k tomu přispělo to, že měla nezletilou dceru a nejmladšího syna Džihangira s těžkou vrozenou vadou.
Ženy vládnoucího rodu tehdy bydlely ve Starém paláci, odděleně od paláce Topkapı, který sloužil jako správní centrum říše. Hürrem si však stěžovala, že děti postrádají otce, jenž často odjížděl na výpravy a v Istanbulu pracoval do noci ve svých úřadech. Pak v jejích komnatách ve Starém paláci údajně vypukl požár, který ji donutil přestěhovat se přímo do Topkapı. Stala se tak první ženou z vládnoucího rodu, která v paláci Topkapı bydlela.
Financování
Když Sulejman vyrážel na svých třináct válečných tažení, posílali si manželé dopisy s vytříbenými verši v perštině a arabštině. Hürrem mu podávala zprávy o dění u dvora i v rodině, ale občas do dopisů připsala i vlastní nákupní seznamy. Přijímala rovněž cizí vyslance a udržovala písemný styk s panovníky. Dochovaly se dva její listy z roku 1549 adresované polskému králi Zikmundu II. Augustovi po smrti jeho otce, a objevila se dokonce teorie, že právě její vazby na rodný kraj ovlivnily poměrně vstřícnou osmanskou politiku vůči Polsku.
Jako první žena v říši navíc z vlastních prostředků financovala velké veřejné stavby v Istanbulu, Mekce, Medině, Jeruzalémě, Ankaře i Edirne. V roce 1539 pověřila nového dvorního architekta Sinana vybudováním komplexu Haseki v Istanbulu, který postupně zahrnul mešitu, školu, nemocnici pro ženy i vývařovnu. Šlo o Sinanovu první zakázku v této funkci. Naproti chrámu Hagia Sofia nechala postavit i dodnes zachované dvojité lázně s oddělenou mužskou a ženskou částí, jež dál slouží jako turecké lázně.
Poprava velkovezíra Ibrahima i prince Mustafy
Vzestup sultánky podle pozdějších vyprávění ostře narazil na velkovezíra Ibrahima, který před ní Sulejmana varoval. V roce 1536 nechal sultán svého někdejšího důvěrníka popravit. O sedmnáct let později, v roce 1553, potkal stejný osud nejstaršího syna Mustafu, kolem něhož se v Anatolii soustředila nespokojenost. Sulejman uvěřil obvinění, že princ tajně jedná s nepřátelskou Persií a chystá převrat, a vydal rozkaz k jeho popravě. Mustafova matka Mahidevran poté ztratila postavení a odešla do Bursy.
Část evropských pramenů a pozdějších vyprávění připsala obě popravy výhradně intrikám Roxelany, která chtěla uvolnit trůn pro vlastní syny. Skutečnost ale byla složitější. Historici upozorňují, že za sultánovým rozhodnutím stálo zneužití pravomocí v mocenském boji, do něhož tajně zasahovaly i cizí mocnosti včetně císaře, Benátčanů a Peršanů. U velkovezíra Ibrahima je doloženo, že během perského tažení v letech 1534 a 1535 používal titul a pečeť sultána a bez vědomí vládce jednal se zahraničními diplomaty.
Ani Roxelaniny vlastní děti nečekal klidný osud. Prvorozený Mehmed zemřel v roce 1543 na neštovice krátce poté, co nahradil Mustafu v Manise, a nemocný Džihangir odešel v roce 1553. Po matčině smrti se o nástupnictví střetli zbývající synové Selim a Bajezid. Bajezid uprchl s dvanácti tisíci muži do Persie, ale šáh jej 25. září 1561 po dohodě vydal sultánovým vyslancům za 400 tisíc zlatých mincí. U perského Kazvínu pak Bajezida spolu s jeho čtyřmi syny popravili.
Nejasná smrt v dubnu 1558
Haseki Hürrem Sultan zemřela v dubnu 1558 v Istanbulu ve spánku, služebné ji našly mrtvou v posteli. Přesná příčina její smrti není známá. Část zdrojů mluví o blíže neurčené nemoci, jinde se objevují dohady o infarktu nebo otravě, protože u dvora měla mnoho nepřátel. Pohřbili ji v osmiboké hrobce v areálu istanbulské Sulejmanovy mešity, kde později vyrostlo i sultánovo mauzoleum. Její místo otcovy rádkyně převzala dcera Mihrimah, provdaná od roku 1539 za pozdějšího velkovezíra Rüstema Pašu.
Sulejman smutek z její ztráty vyjádřil v básních pod pseudonymem Muhibbi. Když sám v roce 1566 zemřel při tažení v Uhrách, nastoupil na trůn jediný přeživší syn Selim II., který později zajistil stálou finanční podporu někdejší matčině soupeřce Mahidevran a nechal pohřbít Mustafovy ostatky v mauzoleu v Burse.
Příběh slovanské otrokyně zaujal Evropu už v šestnáctém století. Císařský vyslanec Augier Ghislain de Busbecq ji v roce 1595 vylíčil jako obratnou intrikánku, která říši fakticky ovládala, a Samuel Twardowski v roce 1633 omylem rozšířil historku, že byla nevlastní sestrou polského krále Zikmunda II. Augusta. Později se objevila v románu Miky Waltariho Šťastná hvězda, v ukrajinské opeře Denyse Sičynského z roku 1908 i v tureckém seriálu Velkolepé století, který v Česku vysílala TV Barrandov. Pro nahoru ohrnutý nos po ní dokonce pojmenovali druh opic, langura čínského s latinským názvem Pygathrix roxellana.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cs.wikipedia, en.wikipedia, dotyk, en.wikipedia, historyatlas, theguideistanbul.com/article/h%C3%BCrrem-sultan/).