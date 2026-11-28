Zítra, v neděli 29. listopadu 2026, se v mnoha českých domácnostech rozsvítí první svíčka na adventním věnci. Málokdo tuší, že tento zvyk začal v roce 1839 v hamburském útulku jako praktická pomůcka pro netrpělivé děti. Za jeho vznikem stojí německý protestantský teolog Johann Hinrich Wichern a tradice se odtud postupně rozšířila do kostelů i domácností v Evropě i zámoří.
Dřevěné kolo v hamburské chatrči
Počátek moderního adventního věnce vede do nejchudších vrstev Hamburku první poloviny devatenáctého století. V Záchranném ústavu pro opuštěné děti, který sídlil v chatrči pokryté slámou na okraji města, působil mladý pedagog a teolog Johann Hinrich Wichern. Jeho svěřenci se ho v předvánočním čase každý den vyptávali, kdy už konečně přijdou Vánoce. Pro názornost jim proto sestrojil zvláštní svícen ze starého dřevěného kola od vozu, které pověsil ze stropu.
Po obvodu kruhu upevnil celkem dvacet tři svící, devatenáct malých červených pro všední dny a čtyři velké bílé pro neděle. Každý den při krátké pobožnosti, nejdřív o polední přestávce a později za svítání, rozsvítili jednu další svíčku. Nešlo tedy o posvátný liturgický předmět, ale o dětský kalendář, díky němuž si děti dokázaly představit, kolik času ještě zbývá do Štědrého dne. Uvádí se, že v roce 1851 vyzdobili v útulku celou jídelnu jedlovými větvičkami a poprvé jimi opletli i samotný věnec.
Nápad se rychle ujal v protestantských rodinách a sborech na severu Německa. Pro širší veřejnost se věnec podle jednoho z pramenů poprvé objevil v protestantském kostele v Cáchách. Počet svíček se postupně ustálil na čtyřech pro jednotlivé adventní neděle. Ve dvacátých letech dvacátého století zvyk převzaly také katolické kostely na jihu Německa a s vystěhovalci se dostal do Severní i Jižní Ameriky. Postupně pronikl dokonce do některých pravoslavných rodin žijících na Západě. V pravoslavných kostelech se občas objevují věnce se šesti svíčkami, které odpovídají šestitýdenní délce tamního předvánočního půstu.
Starší předchůdci z jablek i slámy
Wichern sice dal věnci moderní podobu, ale v regionu existovaly i starší zvyky. Samotná myšlenka adventního věnce se podle některých záznamů objevovala u německých luteránů už v šestnáctém století. V Rakousku a Bavorsku bývá za předchůdce adventního věnce považován takzvaný Paradeisl, tedy konstrukce z jedlových či zimostrázových větví, kterou ve čtyřech vrcholech spojovala jablka. Do každého jablka se na místo vyříznuté stopky zasunula svíčka a ozdobu doplňovaly ořechy, sušené ovoce nebo cukroví.
Kolem kruhu ze zeleného chvojí se však objevují také lidové výklady, jejichž souvislost s adventním věncem je jen domněnka, nikoli doložená historie. Podle těchto představ si lidé v předkřesťanských dobách v nejtmavších prosincových dnech nosili do chalup čerstvé vonící větve jedlí, aby v nich našli útočiště přátelští lesní duchové. Holé věnce ze slámy omotané zlatými stuhami měly zase zahánět zlé síly a zajistit hospodářství požehnání.
Křesťanský výklad později přidal symboliku Boží věčnosti, Kristova vítězství nad temnotou i kříže obracejícího se do čtyř světových stran. Nepřímo se věnec dává do souvislosti také s 2000 let starým židovským svátkem světel Chanuka, při němž se na svícnu postupně rozsvěcuje osm světel.
Fialová, růžová, modrá i pátá bílá
Podoba věnce se v různých církvích a zemích liší, hlavně v barvě a počtu svící. V římskokatolické tradici patří adventu liturgická fialová jako barva pokání, ztišení a očekávání. Na věnec se proto dávají tři fialové svíčky a jedna růžová pro třetí adventní neděli zvanou Gaudete, která připomíná radost z blížícího se konce půstu. Podle jedné z tradic mají svíce i vlastní jména: první svíce proroků značí naději, druhá betlémská lásku, třetí pastýřská radost a čtvrtá andělská mír.
Protestantské sbory častěji volí čtyři červené svíčky, které spolu se zeleným chvojím symbolizují život a Kristovu krev. Ve Velké Británii nebo v katolické části Irska bývá běžná pátá bílá svíčka uprostřed věnce, zvaná Kristova, která se rozžíhá na Štědrý večer či Boží hod vánoční.
V luteránských a anglikánských církvích, zejména ve Spojených státech a v Británii, se vedle fialové prosadila také modrá, aby se advent odlišil od předvelikonočního půstu. V Norsku zůstává luteránská církev u čtyř fialových svíček. Jednotné není ani pořadí zapalování, protože část zdrojů uvádí směr po hodinových ručičkách jako symbol plynutí času a jiné doporučují postup opačný.
Od stropních stuh na české stoly
V českých zemích se adventní věnec dlouho vnímal jako cizí germánský zvyk. Když se ve dvacátém století objevil v domácnostech, nepokládal se na stůl, ale visel od stropu na čtyřech širokých stuhách. Pro řadu rodin představoval levnější náhradu vánočního stromku a z jeho spodní strany visely na tenkých stužkách slaměné ozdoby, hvězdy nebo perníčky. V období normalizace tuzemský podnik Centroflor vyráběl umělé věnce na vývoz a jedlové věnce mířily na export hlavně do západního Německa. Návody na jejich domácí výrobu tehdy v tisku vycházely, jen jejich křesťanský význam se zamlčoval.
Skutečné rozšíření v Česku přišlo až po roce 1989, kdy se věnec stal běžnou předvánoční výzdobou i úspěšným sezónním zbožím. Na přelomu tisíciletí začaly závěsné věnce mizet a nahradily je korpusy pokládané přímo na sváteční stůl. V katolických kostelech se věnce žehnají při mši o první adventní neděli a spolu s oblibou zvyku vznikly i tuzemské rekordy. V Miroslavi na Znojemsku zdobili od roku 1999 sedmimetrový věnec, který se stal jednou z místních atrakcí, a v roce 2012 v Oticích na Opavsku sestavili kruh o průměru přes osmnáct metrů.
Předvánoční svícení má ale i rizikovou stránku. Podle hasičů vyjíždějí během adventu a svátků ke zhruba 1200 požárům a třetina z nich vzniká v domácnostech, nejčastěji od zápalek, svíček, prskavek a pyrotechniky. Hasiči dokonce řeší i případy, kdy hořící adventní věnec shodila ze stolu kočka.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cs.wikipedia, en.wikipedia, kudyznudy, novinky).