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Sametové kalhoty nejsou jen na vánoční večírek. Se svetrem se hodí i na běžný zimní den
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Samet patří k materiálům, které si většina lidí spojuje především se slavnostním oblečením. V zimním šatníku však může mít mnohem širší využití. Sametové kalhoty ve vínové, tmavě zelené nebo černé barvě lze snadno kombinovat s pletenými svetry, klasickými kabáty i pohodlnou obuví.
Sametové kalhoty nejsou jen na vánoční večírek. Se svetrem se hodí i na běžný zimní denZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 28.11.2026 20:30
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