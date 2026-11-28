Hradec začal nejlepším možným způsobem a už po 74 sekundách skóroval. Van Buren přiťukl míč Kučerovi, Frühwald ho vyrazil před sebe a Slončík se zblízka nemýlil. Videorozhodčí akci ještě téměř tři minuty kontroloval, radost však domácím nesebral. Trubač se po Čvančarově centru nenacházel v ofsajdu o pouhý centimetr. Slončík se pátým gólem v ligové sezoně dotáhl na nejlepšího týmového střelce Čvančaru.
Český reprezentant do 21 let o něco později protáhl hostujícího gólmana. Na opačné straně hlavní sudí Lovětínský nařídil penaltu pro "Klokany" za údajný Trubačův faul na Květa. Po zásahu videorozhodčího však pokutový kop odvolal.
Pražané se dočkali srovnání v 39. minutě po pasáži, v níž si vytvořili tlak. Čihák nejprve odvrátil Čermákův centr pouze k Obinajovi, jehož ránu pak nešťastnou tečí usměrnil za vlastního gólmana Zadražila, který nastoupil do 100. ligového utkání. Rozhodčí připsal branku Obinajovi, dvaadvacetiletý Ukrajinec se dočkal první trefy v české nejvyšší soutěži.
Pět minut po přestávce mohl vršovický celek dokonat obrat, Květ však dvakrát neuspěl: nejprve nevyzrál na Zadražila, jehož následně při dorážce zastoupil Uhrinčať. V 63. minutě královéhradeckého stopera vybídl ke gólu po přiťuknutí patičkou Slončík, Frühwald byl ale proti a Trubač přestřelil.
V 68. minutě udeřili hosté. Květ si narazil míč s Čermákem, zakončil na vzdálenější tyč a čtvrtou brankou v ročníku nejvyšší soutěže vystřelil Bohemians vítězství. To poté zachránil Frühwald, jenž si poradil s Čvančarovým přízemním pokusem.
Hradec podlehl Bohemians po čtyřech utkáních, doma s nimi prohrál teprve podruhé z posledních 13 duelů nejvyšší soutěže. "Votroci" ve čtvrtém z posledních pěti ligových zápasů před vlastními diváky nebodovali. Trenér Pražanů Veselý oslavil vítězství proti týmu z rodného města, kde vedl mládež. Jeho asistent Hejkal zase v Hradci působil jako asistent a krátce i coby hlavní kouč.
Hradec Králové - Bohemians 1905 1:2 (1:1)
16. kolo první fotbalové ligy:
Branky: 2. Slončík - 39. Obinaja, 68. Květ. Rozhodčí: Lovětínský - Pečenka, Cichra - Kocourek (video). ŽK: Čech (Hradec). Diváci: 3811.
Sestavy:
Hradec: Zadražil - Uhrinčať (90.+2 Valenta), Čihák, Čech (78. Chvátal) - Trubač, Kučera, Dancák, Horák - Van Buren (62. Mihálik), Slončík - Čvančara. Trenér: Horejš.
Bohemians: Frühwald - Havel (84. Černý), Lischka, Kadlec (84. Heidenreich) - Kareem, Čermák, Obinaja, Mirvald (68. Kovařík) - Matoušek, Květ (77. Sakala) - Krobot (68. Almási). Trenér: Veselý.