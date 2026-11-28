George Russell (1.)
Anthony Davidson: „Georgi, to byla úžasná kvalifikace. Zajel jste fantastické kolo a získal pole position.“
George Russell: „Jo, jezdit na tomhle okruhu je vždycky neuvěřitelné, protože je strašně rychlý. Auto ale bylo celý víkend naprosto skvělé. Už od prvního kola v tréninku jsme byli opravdu rychlí. Ve všech trénincích jsem ale byl vždycky těsně za Kimim – v prvním, druhém i třetím. V Q1 jsem pak získal opravdu dobrý pocit z auta a je skvělé být znovu na pole position. Už je to nějaká doba.“
Anthony Davidson: „Tenhle víkend jste byli rychlí hned od začátku. Čím podle vás tento okruh vašemu vozu tolik vyhovuje?“
George Russell: „Myslím, že od chvíle, kdy jsme v Malajsii přivezli balíček vylepšení, je tohle první skutečně rychlý okruh, na kterém můžeme ukázat přítlak, který v těchto zatáčkách máme. Od té doby jsme také postupně upravovali nastavení. Myslím, že od poloviny sezóny vůz pomalu zlepšujeme.“
„Tady se nám ale vždycky poměrně dařilo. Tenhle okruh mám opravdu rád, je to jeden z nejlepších v kalendáři. Takže se těším na zítřek.“
Anthony Davidson: „Ještě jednou gratuluju, Georgi. Je skvělé vás znovu vidět na prvním místě. Hodně štěstí zítra.“
Andrea Kimi Antonelli (2.)
Anthony Davidson: „Kimi, druhé místo. Vím, že to není pole position, kterou jste chtěl, je to vidět i na vašem výrazu. Ale bylo zábavné sledovat, jak jste dnes s Georgem bojoval o první místo.“
Andrea Kimi Antonelli: „Jo, odvedl neuvěřitelnou práci. Já jsem dnes hodně bojoval ve druhém sektoru. Prostě se mi nedařilo správně poskládat celou sekvenci zatáček. Před Q3 jsem ale měl dobrý pocit. Budeme si to muset projít s týmem, protože při posledním pokusu jsem chtěl vyjet jako poslední, ale poslali mě na trať jako prvního. Takže si to budeme muset vyhodnotit.“
Anthony Davidson: „Zítra vás čeká dlouhý závod a také vysoká degradace pneumatik. Těším se, jak to dopadne. Hodně štěstí.“
Andrea Kimi Antonelli: „Jo, rozhodně. Bude to velká zábava a dáme do toho všechno. Děkuju.“
Lando Norris (3.)
Anthony Davidson: „Lando, třetí místo. Nějakou dobu jsem si nemyslel, že se vám to podaří. V Q1 a Q2 jste na tom pracovali a bylo vidět, že Mercedes dnes jednoduše nešlo porazit a zdálo se, že je ve vlastní lize. Vypadalo to ale, že jste ze svého auta dostal úplně všechno.“
Lando Norris: „Jo, myslím, že jsme dnes jako tým odvedli dobrou práci. Třetí a čtvrté místo. Tihle kluci byli prostě příliš rychlí. Celý víkend odváděli skvělou práci, ale ve srovnání s námi byli úplně v jiné kategorii, takže jim patří uznání.“
„Bylo to ale dobré kolo. Myslím, že celá moje kvalifikace byla docela dobrá. A hlavně na konci – je to rychlý okruh, takže v rychlých zatáčkách tlačíte o něco víc. Pro nás některé z nich nejsou na plný plyn, pro ně ano. Takže tam je určitý rozdíl. Každopádně to byl dobrý den.“
Anthony Davidson: „A co očekáváte od zítřka? Bude to náročný závod, také kvůli opotřebení pneumatik. Myslíte, že s nimi můžete v závodním tempu bojovat?“
Lando Norris: „Spíš ne, spíš ne, ale uděláme maximum. Když jsou o čtyři nebo pět desetin rychlejší, mají před vámi poměrně zdravý náskok. Ale nikdy nevíte. Je to dlouhý závod, může se stát spousta věcí a já udělám maximum, žádný problém.“
Anthony Davidson: „O tom nepochybuju. Ještě jednou gratuluju, Lando.“