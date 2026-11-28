Pražské vánoční trhy zahájily provoz. Svařák stojí stovku, ceny se mohou mezi stánky lišit
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Pražské vánoční trhy zahájily provoz. Svařák stojí stovku, ceny se mohou mezi stánky lišitZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 28.11.2026 18:22
Pražská teplárenská v noci na sobotu opravila poruchu horkovodu v Krči a obnovila dodávky tepla a teplé...
Ukrajinské oblastní úřady v sobotu oznámily pět mrtvých po ruských útocích v Doněcké a Záporožské oblasti....
Při sobotním výbuchu rodinného domu v Čáslavi zemřel jeden člověk a další utrpěl zranění. Záchranáři ho...
Hygienické stanice upozornily na pět kosmetických přípravků, které nesplňují bezpečnostní požadavky. Ve...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →