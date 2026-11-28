Jan Grolich má na krku další malér. Po vloupání do centrály ANO a krádeži sněmovního rozvaděče se tentokrát dostal do konfliktu s mužem, kterému pořádně lezlo na nervy množství Grolichových politických funkcí. Jihomoravského hejtmana si bez okolků podal a poslal ho rovnou do války. Grolich se rozzuřenému pánovi pokusil vysvětlit důvod své přítomnosti v navštíveném městě, jenže místo pochopení schytal další spršku výčitek. Rozčilený muž mu spočítal politická křesla a rozhodl, že s podobnou výbavou nemá na co čekat. Má vyrazit bojovat.
Předseda Lidovců se nestačil divit, jak rychle se z obyčejného rozhovoru stala výzva k vojenskému tažení. Do konfliktu se navíc vložili dva vojáci, kteří se přidali na stranu jeho kritika a začali hejtmanovi výhrůžně hrozit. Grolich, zvyklý na slovní přestřelky s politickými soupeři, se tentokrát ocitl v situaci, na kterou jej nepřipravilo ani vedení kraje, ani stranické předsednictví.
Jihomoravský hejtman Jan Grolich si zřejmě představoval návštěvu Slavkova poněkud klidněji. Sotva se objevil na veřejnosti, odchytil si jej muž s velmi vyhraněným názorem na jeho pracovní vytížení. Žádná zdvořilostní výměna názorů, žádné gratulace k senátorskému mandátu. Muže zajímalo především, co tam Grolich pohledává a proč se na místě vůbec zdržuje. Hejtman reagoval přátelsky a pokusil se vysvětlit důvod návštěvy. Jeho odpověď však měla opačný účinek. Místo ukončení rozhovoru vyvolala další výčitky a Grolich se dozvěděl, že má okamžitě vyrazit do války.
Důvodem nebyla zahraniční politika ani nějaké sporné rozhodnutí krajského zastupitelstva. Rozčilenému muži vadilo množství funkcí, které si Grolich dokázal nashromáždit. Jihomoravský hejtman, předseda KDU-ČSL, senátor a místopředseda Senátu. Čtyři veřejné posty představovaly podle jeho kritika dostatečný důvod k vojenskému nasazení. Grolich si podle rozzuřeného muže pořídil dost funkcí, tudíž má dostatek sil i na válku.
Pro předsedu Lidovců to byla poněkud nečekaná novinka. Zatímco dosud se o slučitelnosti jeho mandátů vedly politické debaty, ve Slavkově se jejich počet proměnil v přímý důvod k povolání do boje. Muž před Grolichem měl politicky jasno.
Hejtman dostal bojový úkol a vlastní funkce se obrátily proti němu
Grolich má podle rozčileného muže s kumulací veřejných funkcí zkušeností dost. Jeho pracovní týden musí pojmout krajské záležitosti, vedení Lidovců, senátorské povinnosti i místopředsednický post v horní komoře Parlamentu. Nyní by do harmonogramu potřeboval přidat ještě válečné tažení. Nepříjemné by bylo zejména hledání termínu. Hejtman může mít jednání s krajskými radními, předseda strany schůzi vedení Lidovců a senátor zasedání výboru. Kdyby se navíc přidal místopředseda Senátu, hrozilo by, že se všechny Grolichovy funkce sejdou na bojišti bez samotného Grolicha. Ten by totiž zůstal někde mezi dvěma pracovními schůzkami.
Jenže rozčilenému muži se podobný koncept očividně zamlouval. Grolichovy funkce mu poskytly argument, proti němuž se hejtmanovi obtížně hledala obrana. Jakmile by začal vysvětlovat všechny své povinnosti, jen by potvrdil jejich množství. Pakliže by se pokusil některou z nich zamlčet, mohl by být obviněn z úmyslného snižování vlastní bojové kapacity. Ve Slavkově se tedy jeho politické úspěchy obrátily proti němu. Poltické funkce se staly důvodem k vyslání do války. Grolich by mohl namítnout, že s nimi žádné vojenské závazky nepřijal. Na podobné právní jemnosti jeho kritik zjevně neměl náladu.
Po rozvaděči a centrále ANO přišel další malér
Grolich už má za sebou několik veřejných vystoupení, při nichž se ocitl v poněkud neobvyklých rolích. V jednom z nich se „vloupal“ do centrály ANO a zmocnil se materiálu, který se hnutí pokoušelo vydávat za ukradený. Při další příležitosti se jeho jméno spojilo se záhadným zmizením elektrického rozvaděče ze Sněmovny. Proklatí Lidovci se díky podobným kouskům začali pohybovat na velmi tenké hranici mezi politickou kampaní a kriminální kronikou. Nyní se seznam jejich údajných provinění rozrostl o další položku. Grolich dostal příkaz k nástupu do války.
Předseda Lidovců by přitom mohl namítat, že mu dosavadní politické aktivity zabírají dost času. Jenže ve Slavkově se podobná argumentace obrátila proti němu. Jeho kritik nepožadoval, aby některou funkci složil. Naopak mu doporučil využít všechny najednou. Věc pojmul s odzbrojující jednoduchostí. Tolik funkcí? Výborně. V tom případě žádná výmluva na nedostatek lidí. Grolich může nastoupit na všechny strany konfliktu a konečně zjistit, zda je lepším velitelem hejtman, předseda Lidovců, senátor, nebo místopředseda Senátu.
Pro Grolicha to znamenalo nepříjemné zjištění. Politická kariéra mu najednou neposkytla ani nejmenší ochranu před ostrým napomenutím. Muž mu nevytýkal konkrétní rozhodnutí ani nesplněný volební slib. Úplně stačilo, že těch funkcí má příliš mnoho. Z hejtmanovy snahy vysvětlit důvod návštěvy se stala sáhodlouhá výčitka politických titulů, které mu byly vzápětí předloženy jako důka sil k válečnému nasazení.
Do konfliktu se vložili vojáci a hejtmanovi přituhlo
Slovní výprask navíc nezůstal pouze mezi Grolichem a jeho kritikem. Do celé záležitosti se vložili dva vojáci, kteří se postavili poblíž a přidali se na stranu rozčileného muže. Na hejtmana začali důrazně ukazovat prstem a výhrůžnými gesty mu dali najevo, že jejich sympatie rozhodně neleží na jeho straně. Grolich se ocitl v početní nevýhodě. Proti němu stáli tři muži, zatímco on měl k dispozici pouze jednu osobu a čtyři veřejné funkce. Vojáci působili odhodlaně a Grolichovo vysvětlení je zjevně příliš nezaujalo. Přidali se k napomínání, ukazovali na něj a přísnými gesty podporovali mužův požadavek. Situace se začala podobat veřejnému lynči politika, který se nechal přistihnout při něčem mnohem závažnějším než při návštěvě města.
Grolich se za svou politickou kariéru setkal s nejrůznějšími výtkami. Kritizovali jej političtí soupeři, musel obhajovat krajská rozhodnutí a vysvětlovat ambice Lidovců. Jenže nyní se ocitl před mužem, který po něm nechtěl vysvětlení, ale čin. Na podobný požadavek se těžko hledá odpověď. Hejtman mohl začít vypočítávat pracovní povinnosti, ale právě ty se staly hlavním předmětem kritiky. Mohl namítnout nedostatek času, jenže čtyři politické funkce by jeho protivník nejspíš považoval za další důkaz schopnosti zvládnout i činnost pátou.
Pro Grolicha navíc nebyla situace příliš příznivá ani z hlediska počtu účastníků. Pokud by proti němu skutečně vyrazili všichni tři muži, musel by se spolehnout pouze na vlastní schopnosti. Senátorský mandát mu nepřivede posily, hejtmanství nezajistí ochranu a vedení Lidovců se v podobných případech neobejde bez podpory ostatních členů strany. Ti se však na místě neobjevili. Grolich by se tedy mohl ocitnout před rozhodnutím, zda ustoupit, nebo se pokusit vyjednat příměří. Jeho kritik ale dával dostatečně najevo, že nějaké diplomatické ústupky nemá v úmyslu nabízet.
Grolich dostal rozkaz a nakonec vyšlo najevo proč
Předseda Lidovců si tak ze Slavkova odnesl další příhodu do sbírky politických nepříjemností. Po údajném vloupání do centrály ANO, krádeži rozvaděče a dalších výstřednostech se ocitl v konfliktu, jehož příčinou byly vlastní veřejné funkce. Muž mu je spočítal, přidělil mu protivníky a doporučil okamžitý nástup do boje. Vojáci se přidali s výhrůžnými gesty a Grolich neměl mnoho prostoru k obhajobě. Jestli si chtěl užít klidnou sobotu, vybral si zřejmě špatné místo.
Teprve závěr odhalil původce celého slavkovského incidentu. Grolicha si při akci věnované rekonstrukci bitvy tří císařů odchytil známý Pan Kšiltovka, který mu spočítal funkce a doporučil, aby si všechny tři císaře zahrál sám proti sobě. Dvojice vojáků v historických uniformách přidala důrazné napomínání doprovázené známým „Ty, ty, ty…“
© inregion.cz