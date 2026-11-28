Alcaraz a Jódar poslali Španělsko do finále Davis Cupu. Čeká je obhájce z Itálie
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Alcaraz a Jódar poslali Španělsko do finále Davis Cupu. Čeká je obhájce z ItálieZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 28.11.2026 18:36
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