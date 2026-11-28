Adventní věnec už dávno nemusí vypadat jako dokonale souměrný kruh z jedlových větviček, čtyř červených svíček a několika ozdob, které se každý rok vytahují ze stejné krabice. A letošní adventní výzdoba je zřejmě přesně tím případem.
Tradiční základ totiž zůstává, ale prostor pro obměnu a rebelii je. Někdo proto sáhne po bohatém věnci z chvojí, jiný nechá vyniknout samotné větve, šišky nebo sušené plody, a někdo jiný zase klidně sáhne po svítivém sobíkovi či růžovém peří.
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Adventní věnec tak může být rustikální, elegantní, minimalistický, extravagantní, drobně provokativní i dech beroucí, aniž by ztratil svůj vánoční charakter. Důležité ale je, aby spolu jednotlivé prvky ladily a nepůsobily jako nahodilá směs všeho, co se doma našlo.
Stále oblíbené jsou krémové, béžové a hnědé odstíny, ale letos se do adventní výzdoby dobře hodí i tmavě zelená, vínová nebo jemně růžová. Zajímavý výsledek vznikne třeba kombinací jednoduchého základu, čtyř výrazných svíček a několika drobných dekorací, které věnec zbytečně nepřeplní. Kdo má rád klasiku, může zůstat u zeleného chvojí a zlatých detailů, kdo se chce odlišit, může zkusit věnec z větviček, sušených květin nebo ozdobit pouze mašlí.
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Zvláště velké oblibě se i letos těší adventní věnce, které soustřeďují všechny svíčky doprostřed. Tehdy vzniká svítící seskupení, které vypadá úplně jinak, než když svíčky plápolají daleko od sebe.
I v takovém případě je to čistě na vás. I u tohoto typu věnce můžete mít základ kulatý, dřevěný, jako podlouhlý tác nebo dokonce misku ve tvaru hvězdy. Letos se zkrátka nemusíte držet jediné správné podoby a váš adventní věnec může být bohatý i střídmý, barevný i téměř monochromatický. Ať si vyberete to či ono, s největší pravděpodobností se trefíte.
Nádherná, čistá klasika bez složitostí.
Můžou snad červené svíčky chybět?
Něžná bílá v kombinaci s pomeranči a skořicí.
Adventní věnec může být roztomilý i tehdy, je-li v tradičním provedení.
Až téměř imitace betonu, chtělo by se říci na konto svíček. Ovšem v kombinaci s perníčky a sněhem je taková podívaná jemnost sama.
Růže, dřevěná kulatina a tenké dlouhé svíčky? Ano, pořád je řeč o adventním věnci.
Další dřevěná záležitost s perníčky. Zase kapku jiná, pořád stejně působivá.
Něco úplně jiného, avšak vůbec ne méně adventního. Ani tahle kombinace si nezaslouží zatracení. Naopak.
A jsme u extravagance, o které byla řeč již v úvodu. Ne každý zvládne něco tak netradičního, nicméně za dlouhý pohled tenhle kus stojí.
Minimalistický, neotřelý, jednoduchý, zkrátka krásný.
Opět neokoukaná kombinace, která není vhodná pro každého. Ale ten, jehož zrakům zalahodí, se do své adventní výzdoby rozhodně zamiluje.
Může být vůbec něco snazšího a minimalističtějšího? Zřejmě ne.
Další kousek ze série SESKUPENÝCH. Tentokrát v tmavě fialové a s vhodnými doplňky.
Další jednoduchý věnec, který si získá srdce nejednoho konzervativního milovníka Vánoc.
Růžová v kombinaci s měděnou je něčím, co by asi napadlo jen málokoho, mluvíme li o čase adventním. Ovšem výsledek? Famózní.
Fialová v jiném provedení. Tento věnec je doplněný o lesklé vánoční kouličky a světe div se, ani tady nic přeplácaného k zahlédnutí není.
Tmavě zelený adventní věnec, který se dá zkombinovat i s jinými barvičkami, když je zakomponujete vkusně.
Absolutní nádhera. Svítivá, svěží, ale pořád slavnostní a krásně zimní.
Tento věnec připomíná samotný mráz. A přitom základnu tvoří volně ložený proutěný korpus, který většinou vzbuzuje teplý dojem. V bílém hávu je to však úplně jiný šálek bílé kávy.
Podobný styl, ale jiné barvy i jiné zdobné prvky. Jak sami vidíte, i s obyčejným korpusem je možné vyhrát si dosyta.
Přírodní prvky, jednoduchost a nekřiklavé barvy. Nic z toho nikdy z módy nevyjde.
Kombinace Vánoc, zimní zahrady, nápaditosti i jednoduchosti. To vše, když se snoubí dohromady, rozehraje skutečně kouzelnou strunu vánoční nálady.
Vánoční a adventní pohlazení nám uzavře tato nádhera, která nepotřebuje jednu jedinou větvičku a, přesto v sobě něco půvabně slavnostního nese.
Tak který si pro sebe letos vyberete vy? Podělte o svého favorita s ostatními v komentářích.
Použité zdroje:
• ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/222562220400033/cast/947197/
• decko.ceskatelevize.cz/navody/vanocni-venec
• irozhlas.cz/zpravy-domov/vyrobit-adventni-venec-nebo-uhackovat-zviratko-veletrh-kreativ-v-sobeslavi_2611241119_elv
• florea.cz/blog/adventni-venec-historie-a-vyznam
• kna.cz/ctenarsky-koutek/co-znamena-adventni-venec.html