Voborníková a Mikyska dojeli v Kontiolahti devátí. Těsný boj o výhru vyhráli Švédové
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Voborníková a Mikyska dojeli v Kontiolahti devátí. Těsný boj o výhru vyhráli ŠvédovéZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 28.11.2026 19:04
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