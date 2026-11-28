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Brože po babičkách se vracejí do módy. Ozdobit mohou kabát, svetr i obyčejnou šálu
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Šperkovnice našich babiček mohou ukrývat doplňky, které mají v současné módě opět své místo. Ozdobné brože se objevují na kabátech, sakách i pletených svetrech. Jejich výhodou je možnost proměnit vzhled oblečení, které už doma máme, aniž bychom museli pořizovat nové kousky do šatníku.
Brože po babičkách se vracejí do módy. Ozdobit mohou kabát, svetr i obyčejnou šáluZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 28.11.2026 19:45
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