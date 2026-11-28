U nás se kolem Margot bábovky v kuchyni skoro vždycky něco děje. Sotva začnu strouhat tyčinky do mísy, už se někdo motá kolem linky a tváří se, že by se jeden kousek mohl sníst i bez pečení. Tenhle recept mám ráda hlavně proto, že je jednoduchý, stojí na obyčejných surovinách a strouhaná Margotka mu dá tu známou kokosovo-kakaovou chuť. Uvnitř zůstává hezky vláčný. Žádné velké čarování, jen bábovka, po které voní kuchyň podobně jako kdysi v neděli u babičky.
Na téhle
bábovce je příjemné, že nezklame ani ve chvíli, kdy se mi nechce nic složitě vymýšlet. Základ je klasický a poctivý: zvlášť ušlehaný sníh, žloutky s cukrem a olejem, k tomu dva druhy mouky a najemno nastrouhaná Margot. Tahle kombinace drží těsto měkké, voňavé a ne suché, což je u bábovky skoro nejdůležitější.
Můj tip: Jestli máte doma jen novější Margot po 80 g, použijte rovnou 2 kusy. Chuť bude výraznější, těsto dostane pěknější barvu a vůně se v něm lépe ukáže. kokosová Recept na vláčnou Margot bábovku
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 60 minut Počet porcí: 10 až 12 plátků Ingredience k přípravě 4 ks vajec 250 ml moučkového cukru 150 ml oleje 300 ml mléka 300 ml hladké mouky 300 ml polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva 160 g čokolády Margot, nastrouhané najemno 1 lžíce sádla na vymazání formy 2 až 3 lžíce strouhanky na vysypání formy Postup přípravy skvělé bábovky z tyčinky Margot
1. Nejdřív si připravte bábovkovou formu. Poctivě ji vymažte
sádlem a vysypte strouhankou. Kdo chce víc kokosové chuti, může část strouhanky nahradit kokosem.
2. Troubu nastavte na
160 °C. U bábovky se nevyplácí spěchat. Mírnější teplota jí sluší víc než prudké pečení, které ji nahoře rychle zatáhne a uvnitř nechá nejistou.
3. Oddělte
bílky od žloutků. Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Když drží tvar a nesjíždí ze stěrky, odložte ho stranou.
4. Do větší mísy dejte
žloutky, moučkový cukr a olej. Vyšlehejte je do světlejší hladké směsi. Není potřeba to přehánět, pár minut stačí.
5. Ke žloutkovému základu přilijte
mléko a krátce promíchejte. Vedle v misce smíchejte hladkou mouku, polohrubou mouku a prášek do pečiva.
6. Suchou směs postupně zašlehávejte do tekutého základu. Těsto bude trochu hustší, ale pořád se s ním má dát dobře pracovat. Nakonec přidejte
nastrouhanou Margot a promíchejte, aby se dostala rovnoměrně do celého těsta.
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7. Vmíchávejte ho po částech, nejlépe stěrkou nebo vařečkou, a spíš zlehka než silou. Tady se rozhoduje o tom, jestli bude bábovka jemná.
8. Těsto přelijte do připravené formy a povrch lehce srovnejte. Formou můžete párkrát opatrně klepnout o linku, aby v těstě nezůstaly velké vzduchové bubliny.
9. Pečte v předehřáté troubě přibližně
60 minut při 160 °C. Ke konci pečení použijte špejli. Když vyjde suchá, bábovka je hotová. Pokud se na ni lepí syrové těsto, nechte ji ještě pár minut dopéct.
10. Upečenou bábovku nechte ve formě asi
10 až 15 minut stát. Teprve pak ji opatrně vyklopte na mřížku a nechte vychladnout. Podávat se dá samotná, s moučkovým cukrem nebo ke kávě. V uzavřené dóze zůstane pěkně vláčná i druhý den. Foto: Cooky.cz, Upečenou bábovku nechte chvíli ve formě, až pak jí opatrně vyklopte. Ještě pár rad na závěr pro Margot bábovku Pro výraznější chuť nastrouhejte Margot opravdu najemno. Větší kousky se v těstě někdy nerozloží tak rovnoměrně. Vejce vytáhněte z lednice s předstihem. Suroviny pokojové teploty se líp spojí a těsto bývá hladší. Jestli povrch bábovky tmavne moc rychle, položte na ni volně alobal a dopečte ji zakrytou. Když má být bábovka trochu slavnostnější, můžete ji po vychladnutí přelít tenkou vrstvou čokoládové polevy a posypat kokosem. Nedávám polevy moc, aby nepřebila chuť Margotky. Na sváteční stůl ale tahle úprava vypadá dobře a pořád zůstává jednoduchá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková