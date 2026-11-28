Zájem o sdílená kola vzrostl v Jablonci nad Nisou meziročně o 16 procent
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Zájem o sdílená kola vzrostl v Jablonci nad Nisou meziročně o 16 procentZdroj: Městem na kole
Článek byl publikován 28.11.2026 18:58
V Jizerských horách mají běžkaři upravený zatím jen kilometrový okruh na stadionu v Bedřichově. V kraji ve...
Liberec svůj vánoční strom rozsvítil více než týden před první adventní nedělí, další města v kraji už se...
Nepříjemnou zkušenost má za sebou prodavačka z trafiky u českolipské nemocnice. V úterý tam přišel muž s...
Ceny paliv v Libereckém kraji dál klesají, benzin zlevnil pod 38 korun a je nejlevnější od března. Litr...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →