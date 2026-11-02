Štrúdl z jogurtového těsta s jablky a broskvemi. Vláčný ovocný moučník, který připravíte snadno a rychle

Na jablečný štrúdl u nás dojde skoro pokaždé, když se doma sejde víc jablek. Časem jsem si proto oblíbila jogurtovou variantu těsta: je pružná, netrhá se a člověk se s ní u linky zbytečně netrápí. Do náplně přidávám k jablkům ještě broskve z kompotu. Závin je díky nim šťavnatější, voní po skořici a většinou z plechu mizí dřív, než stihne vychladnout káva.
mám ráda hlavně proto, že odpustí i méně přesnou ruku. Není to ten typ těsta, které se při každém nadzvednutí začne trhat, dobře se stáčí a poradí si s ním i člověk, který štrúdl nepeče každý týden. V domácích receptech se pořád dokola objevuje podobný základ: asi Jogurtové těsto 150 g bílého jogurtu, 1 vejce, máslo a hladká mouka. Někdo dává 300 g mouky, jinde najdete 350 nebo 400 g. Já používám dávku na 3 menší štrúdly, protože se mi doma osvědčila nejvíc.
Můj tip zní: Broskve z kompotu nechte opravdu pořádně okapat. Klidně je na chvíli rozložte i na papírovou utěrku. Když v nich zůstane moc nálevu, při pečení pustí další šťávu a spodek závinu se pak zbytečně rozmočí. Recept na vláčný jablečný štrúdl z jogurtového těsta
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 25-30 minut Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: 3 menší štrúdly Ingredience pro přípravu
Jogurtové těsto: 400 g hladké mouky 150 g bílého jogurtu 125 g másla, změklého 1 ks vejce 1 špetka soli
Náplň: 4 ks větších jablek 1 plechovka broskví v kompotu 4-6 lžic cukru podle kyselosti jablek 1-2 lžičky mleté skořice 3 lžíce strouhanky
Dokončení: 1 ks vejce na potření 1 lžíce moučkového cukru na posypání po upečení Postup přípravy štrúdlu s jablky a broskvemi
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte bílý jogurt, změklé máslo, vejce a špetku soli. Vypracujte hladké těsto. Kdyby se lepilo, lehce ho podsypte moukou, ale nepřehánějte to. Příliš mnoho mouky mu vezme tu příjemnou pružnost.
2. Hotové
těsto rozdělte na 3 stejné části. Nechte je ležet na lince, přikryjte utěrkou a dopřejte jim pár minut, než připravíte náplň. Není to kynutí, jen krátký odpočinek, po kterém se těsto ochotněji válí.
3.
Jablka oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Pokud pustí hodně šťávy, trochu je vymačkejte. Broskve z kompotu nechte dobře okapat a potom je nakrájejte na menší kousky.
4. V míse promíchejte
jablka s broskvemi, přidejte cukr a skořici. Náplň raději ochutnejte. Sladká jablka si vystačí s menším množstvím cukru, kyselejší snesou o něco víc.
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5. Každý díl
těsta rozválejte na pomoučené ploše na tenčí obdélník. Nemusí být vytažený úplně dotenka. Podstatné je, aby šel naplnit, stočit a přitom se nezačal trhat.
6. Každý plát lehce posypte
strouhankou. Zachytí část ovocné šťávy, takže spodní vrstva těsta nebude po upečení tak mokrá.
7. Na těsto rozložte
ovocnou náplň, jen po stranách nechte kousek volného okraje. Delší kraje zlehka zahněte dovnitř a štrúdl opatrně zarolujte.
8. Záviny přeneste na plech vyložený pečicím papírem. Povrch potřete rozšlehaným
vejcem, aby se při pečení hezky zabarvil dozlatova. Foto: Cooky.cz, Štrúdl před pečením potřete rozšlehaným vejcem a propíchejte vidličkou.
9. Pečte v troubě předehřáté na
200 °C asi 25–30 minut, dokud povrch nezezlátne. Každá trouba peče trochu po svém, takže ke konci je lepší na plech občas mrknout. Foto: Cooky.cz, Štrúdl upečte dozlatova.
10. Upečený
štrúdl nechte alespoň částečně vychladnout. Pak ho pocukrujte a krájejte pilkovým nožem. Nejlepší bývá ještě vlažný, ale dobrý je i druhý den. Přikrytý ho skladujte při pokojové teplotě, ideálně do 2 dnů. Rady proč ovoce ve štrúdlu dělá víc, než se zdá Kyselejší jablka broskve pěkně zjemní, takže často není potřeba sypat do náplně tolik cukru. Pro výraznější vůni můžete přidat špetku vanilky nebo trochu citronové kůry. Pokud je těsto při válení příliš měkké, dejte ho na 10 minut do lednice. Zpevní a bude se s ním pracovat jistěji. Jablečný štrúdl je osvědčená klasika, spojení jablek a broskví mu ale dá trochu jiný, jemnější ráz. Jablka drží strukturu a typickou chuť, kterou od závinu člověk čeká. Broskve přidají měkkost, šťavnatost a sladší ovocný tón. Žádné velké kouzlo, jen drobná úprava, která je po nakrojení poznat.
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