Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Štrúdl z jogurtového těsta s jablky a broskvemi. Vláčný ovocný moučník, který připravíte snadno a rychle

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když chci upéct štrúdl a nechce se mi čekat na odpočívání těsta ani bojovat s trháním při rolování, sahám po jogurtovém těstě. Do této verze dávám nastrouhaná jablka a broskve z kompotu, takže je štrúdl vláčný, voňavý po skořici a přitom hotový bez velkého zdržení.
Obrázek k receptu na Štrúdl z jogurtového těsta s jablky a broskvemi: Ovocný moučník, který je vláčný, snadný na přípravu a krásně voní létem

Obrázek k receptu na Štrúdl z jogurtového těsta s jablky a broskvemi: Ovocný moučník, který je vláčný, snadný na přípravu a krásně voní létem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Štrúdl z jogurtového těsta s jablky a broskvemi: Ovocný moučník, který je vláčný, snadný na přípravu a krásně voní létem
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 02:20

Reklama
Další články z Cooky.cz
Čerstvé pivní rohlíky nemusíte kupovat v pekárně. Doma si je upečete s křupavou kůrkou a měkkou střídkou
Čerstvé pivní rohlíky nemusíte kupovat v pekárně. Doma si je upečete s křupavou kůrkou a měkkou střídkou
Blesková domácí vepřová paštika z kýty a kolena: Osvědčený trik na skleničky do zásoby
Blesková domácí vepřová paštika z kýty a kolena: Osvědčený trik na skleničky do zásoby

Když se u nás doma chystá něco do zásoby, paštika bývá první na řadě. Tahle domácí vepřová paštika je...

Laskonky s lahodným krémem: Luxusní cukrářská klasika, která vás dostane do kolen
Laskonky s lahodným krémem: Luxusní cukrářská klasika, která vás dostane do kolen

Připravte si domácí ořechové a kokosové laskonky s lahodným máslovým krémem. Křupavá cukrářská klasika s...

Křupavý domácí chléb jako z venkovské pekárny: Vůně čerstvého bochníku vám zpříjemní každé ráno
Křupavý domácí chléb jako z venkovské pekárny: Vůně čerstvého bochníku vám zpříjemní každé ráno

Domácí chleba s kmínem z kombinace pšeničné a celozrnné mouky. Křupavá kůrka, měkká střídka a vůně, která...

Svatební koláčky jako od zkušené pekařky. Jemné těsto a poctivé náplně z tvarohu, máku a povidel
Svatební koláčky jako od zkušené pekařky. Jemné těsto a poctivé náplně z tvarohu, máku a povidel

Svatební koláčky jsou pro mě ztělesněním české sváteční tradice. Křehké, máslové, obalené v moučkovém cukru...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.