Ještě nedávno by je člověk hledal hlavně za sklem v bufetu nebo v mléčném baru. U mě doma se smaženky objevují hlavně tehdy, když má přijít víc lidí a nechci se pouštět do ničeho drahého ani zbytečně pracného. Chléb s vaječným řízkem zasytí, chutná známě a příprava se dá zvládnout bez velkého přemýšlení. Důležitá je dobře prošlehaná vaječná směs se strouhankou, pořádná vrstva hořčice a navrch cibule. Když je po ruce okurka, paprika nebo něco nakládaného, tím líp. Na větším tácu ale stejně dlouho nevydrží.
Tenhle recept mám ráda právě proto, že si na nic nehraje. Navíc se dá celkem snadno přizpůsobit tomu, kolik lidí má dorazit. Když se sejde rodina nebo se sedí venku na zahradě, klidně připravím směs z
12 vajec a smažím postupně, pánev za pánví. Jen se musí pohlídat hustota. Směs nemá téct po pánvi jako omeleta, ale nesmí z ní být ani těžká kaše, která připomíná základ na karbanátky. Pomůže strouhanka a opravdu jen malá špetka prášku do pečiva. Řízky pak drží tvar, ale zůstanou měkké.
Můj tip: Pokud máte rádi výraznější chuť, můžete přidat trochu česneku. Opravdu jen trochu. Hořčice s cibulí by měly zůstat tím, co je na smažence poznat jako první. Recept na poctivé domácí smaženky s vaječným řízkem
Doba přípravy: 35 minut Doba smažení: 20 minut Počet porcí: 12 až 14 chlebů Celkový čas: zhruba 55 minut Ingredience pro přípravu 12 ks vajec 3 lžíce strouhanky, případně trochu navíc podle hustoty 1/2 lžičky prášku do pečiva 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 1 malý stroužek česneku, volitelně 2 až 3 lžíce vody podle potřeby 150 ml oleje na smažení 12 až 14 krajíců chleba nebo plátků veky 6 až 8 lžic plnotučné hořčice 1 větší kus cibule okurka, paprika nebo sterilovaná zelenina na obložení podle chuti Postup přípravy retro smaženek jako z bufetu
1. Do větší mísy rozklepněte vejce. Přidejte sůl, pepř, případně prolisovaný česnek, a metličkou směs pořádně prošlehejte. Měla by být hladká, trochu napěněná a bez žlutých pruhů, které v míse občas zůstanou, když se člověk ukvapí.
2. Přisypte strouhanku a prášek do pečiva. Zamíchejte a nechte asi minutu stát, strouhanka mezitím trochu nabobtná. Pak zkontrolujte hustotu. Když je směs moc řídká, přisypte ještě trochu strouhanky. Pokud zhoustla víc, než jste chtěli, zřeďte ji po lžících vodou.
3. Na pánvi rozehřejte vrstvu
oleje. Na elektrickém sporáku se mi doma osvědčuje střední až vyšší výkon, zhruba stupeň 5. Olej má být horký, ale pokud začne kouřit, stáhněte teplotu, to už je zbytečně moc.
4. Lžící nebo menší naběračkou dávejte směs na pánev a tvarujte menší oválné či kulaté placičky.
Vaječné řízky smažte z první strany asi 2 až 3 minuty, dokud nezezlátnou a nezpevní.
5. Pak je opatrně otočte. Druhá strana bývá hotová zhruba za další
2 minuty. Usmažené kousky odkládejte na talíř s papírovou utěrkou, aby se odsál přebytečný tuk. Mezitím si připravte chléb nebo veku
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6. Nakrájejte plátky, oloupejte
cibuli a pokrájejte ji na tenká kolečka nebo půlměsíčky. Tady opravdu rozhoduje spíš domácí zvyk než nějaké pevné pravidlo.
7. Každý krajíc potřete výraznější vrstvou
hořčice. U smaženek na ní stojí velká část chuti. Bez ní by to byl spíš obyčejný chleba s vejcem.
8. Na namazané pečivo položte jeden
vaječný řízek. Pokud chcete zůstat blíž staršímu bufetovému provedení, dejte ještě tenký nátěr hořčice i nahoru.
9. Přidejte
cibuli a podle chuti také okurku, papriku nebo jinou oblohu. S množstvím to ale není potřeba přehánět. Smaženky fungují nejlíp, když zůstanou spíš jednoduché. Foto: Cooky.cz, Smaženky lze obložit zeleninou, kterou máte rádi.
10. Podávejte je nejlépe tentýž den, kdy má
vaječný řízek nejlepší chuť i konzistenci. Pokud pár kousků zůstane, uložte je do lednice a snězte do druhého dne. Zakryjte je, pečivo pak tolik neosychá. Ještě pár rad na závěr ke smaženkám Pravidelnější tvar uděláte snáz, když budete směs nabírat menší naběračkou nebo větší lžící pokaždé zhruba ve stejném množství. Na pečivo se hodí výraznější plnotučná hořčice. Jemná bývá u smaženek trochu mdlá a snadno se ztratí. Když je připravuji na oslavu, dělám vaječné řízky menší. Lépe se berou do ruky a z chleba tolik nesjíždějí. Cibuli přidávejte až krátce před podáváním. Zůstane křupavá a nebude pouštět šťávu do pečiva. Pokud potřebuji smaženky nachystat pro návštěvu dopředu, usmažím vaječné řízky klidně o několik hodin dřív a nechám je vychladnout. Chleba ale mažu hořčicí a zdobím až těsně před servírováním. Pečivo se nerozmočí a tác pak vypadá mnohem líp.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková