Jurský svět: Zánik říše, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět: Zánik říše, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět: Zánik říše, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět: Zánik říše, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět: Zánik říše, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět: Zánik říše, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský svět: Zánik říše, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Při natáčení dobrodružného sci-fi Jurský svět: Zánik říše (2018), v němž se hrdinové vracejí na sopečný ostrov zachránit zbývající dinosaury, zažila Bryce Dallas Howard tak silnou paniku na improvizované horské dráze, až přímo v záběru omdlela. Chris Pratt si pro změnu vydupal kaskadérský skok, narazil si při něm loket a celý děj snímku mu s předstihem vyslepičil kolega z marvelovek Tom Holland. Na horské dráze až do bezvědomí
Jednu z nejnáročnějších akčních scén představoval pád prosklené gyrosféry s Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) a Franklinem Webbem (Justice Smith) z útesu do oceánu, který štáb poskládal ze záběrů ze dvou kontinentů. Pro moment volného pádu totiž nechali tvůrci v Anglii postavit zhruba dvanáctimetrovou improvizovanou horskou dráhu, aby herci skutečně zažili stav beztíže. Howard má z podobných atrakcí hrůzu, a s každým dalším pokusem její strach narůstal. Při pátém nebo šestém záběru už podle svých slov jen ječela a ztratila vědomí.
Snadné nebylo ani následné natáčení v londýnské vodní nádrži. Herečka se kvůli němu musela naučit potápět a režisér Juan Antonio Bayona přiznal, že měl zvenčí sám strach, když hercům uvnitř potápějící se koule docházel vzduch. Z natáčení na Havaji si Howard odnesla i prozaičtější zážitek, protože v odlehlých částech ranče Kualoa chyběly toalety a štáb musel chodit do přírody. Jako reakci na kritiku z prvního dílu, kde její postava utíkala před dinosaury na podpatcích, jí kamera při příletu na ostrov záměrně zabírá pevné pohorky.
Děj vyzradil Tom Holland
, který si zopakoval roli cvičitele dinosaurů Owena Gradyho, se zápletku nedozvěděl ze scénáře, nýbrž od Toma Hollanda. S mladým hercem se tehdy potkával při natáčení filmů od studia Marvel a Holland se v malé roli mohl objevit i v Jurském světě, nakonec z toho ale sešlo kvůli natáčení Avengers: Infinity War. Znal se totiž s Bayonou z dramatu Nic nás nerozdělí (2012), od kterého dostal podrobný popis příběhu, a bez okolků ho Prattovi převyprávěl. Chris Pratt „Řekl mi celý příběh, takže jsem to slyšel nejdřív od něj. A když jsem si pak přečetl scénář, říkal jsem si, že si ze mě nedělal legraci, že to všechno platí,“ řekl Pratt.
Bayona pak pozval na promítání hotového filmu celou Hollandovu rodinu a dobře se bavil jeho reakcemi. Mladý herec v emotivních chvílích vykřikoval
„Ne!“ a nadskakoval ze sedačky. Záběr, kdy Indoraptor sahá drápem přes mříže po culíku Maisie Lockwood (Isabella Sermon), ho podle Bayony vyděsil tak, že se „pos*al“.
Pratt si na place sám přivodil nepříjemné zranění při kaskadérském přemetu ze zadní části auta. Producent chtěl scénu po dvou pokusech utnout, jenže herec pokaždé vypadl ze záběru, což u diváků vzbuzuje dojem, že skákal dublér. Vyžádal si proto třetí pokus, ten se povedl, ale Pratt si tvrdě narazil loket. Bylo mu to tak trapné, že o bolesti nikomu neřekl.
Po jednadvaceti letech se po jeho boku v roli matematika Iana Malcolma vrátil
, přestože na plátně strávil necelých pět minut. Herec to bral s nadhledem a o své malé roli žertoval: Jeff Goldblum „Kdo ví, třeba mě úplně vystřihnou! Ale pokud tam zůstanu, budu jako snítka petrželky nebo malá ozdoba, snad s nějakým dopadem.“ Hořící kočičí stelivo místo lávy
Po kritice nadměrného používání počítačových triků v předchozím díle vsadil štáb na pět realistických animatronických modelů dinosaurů. Raptorku Blue ovládalo deset až dvanáct loutkářů a podle Pratta stála půl milionu dolarů. Daniella Pineda v roli veterinářky Zii Rodriguez žasla nad tím, jak se loutka potila, rozšiřovaly se jí zorničky a pulzovaly jí žíly.
„Myslím, že její výroba stála asi jako čtyři Bentleye nebo něco tak šíleného,“ dodala Pineda. Bayona si z herců občas utahoval a ponoukal Smithe, aby si na Blue sáhl, načež po něm loutkáři prudce chňapli.
Kreativní řešení našli technici také u scény v podzemním bunkru, kde ze stropu stéká láva. Běžná světla by v záběru překážela, proto do škvíry nad herci nasypali kočičí stelivo nasáklé hořlavinou a z dvanácti trysek ho spouštěli hořící dolů. Zvukaři zase pro hlasy pravěkých tvorů míchali nečekané nahrávky. Blue dostala upravené zvuky tučňáků, Stygimoloch kombinaci jezevčíka, velblouda a prasete a Indoraptor směs čivavy, zubařské vrtačky, lva, prasete a pumy.
Co prošlo přes střižnu
Do hotového snímku se dostalo hned několik zjevných politických narážek. Ve zprávách na začátku filmu běží v dolní liště titulek, že americký prezident zpochybňuje
„existenci dinosaurů“, což je zřejmě narážka na Donalda Trumpa a jeho popírání globálního oteplování.
Na tehdejšího prezidenta odkazují i herci přímo před kamerou. Toby Jones si pro roli dražebníka Gunnara Eversolla sám vybral výraznou žlutou paruku připomínající Trumpův účes a Ted Levine jako žoldák Ken Wheatley přidal k Zii improvizovanou hlášku „nasty woman“ z prezidentské kampaně v roce 2016, kterou Bayona ve filmu nechal.
Jiné nápady ale ze snímku musely pryč. Pineda prozradila, že její postava Zia byla podle tvůrců lesba, což měla odhalit vystřižená scéna z vojenského vozu. Owenovi v ní říká, že s muži nechodí, ale kdyby chodila, byl by to on, a že by jí to bylo odporné, ale udělala by to. Scéna nakonec vypadla, protože první střih měl dvě hodiny a čtyřicet minut.
Chyby v nádrži i na střeše
Pozorní diváci ve snímku odhalili několik nápadných přešlapů, které si lze snadno ověřit u obrazovky. Hned v úvodu vpluje ponorka žoldáků do nádrže s Mosasaurem a dravec otevřenou bránou unikne do oceánu, ačkoliv v předchozím Jurském světě (2015) ležela nádrž uprostřed ostrova bez spojení s mořem. Podivně se chová také sklo gyrosféry. V prvním díle zaznělo, že odolá i přímému zásahu z velkorážní zbraně, tady ho ale Owen pod vodou bez potíží prostřelí běžnou pistolí.
Další nesrovnalosti přineslo finále v sídle Lockwoodových. Když Owen s Maisie obcházejí budovu po římse, střecha pod druhým oknem se svažuje ven, takže by při pádu skončili na zemi. Jakmile Indoraptor rozbije sklo a oba spadnou, střecha má najednou sklon na opačnou stranu a zachytí je. V muzejní síni pak netvor odtáhne muže za kostru triceratopse, ale o pár vteřin později hrdinové kostru obejdou a po těle ani po krvi není ani stopy.
Dojemné rozloučení s původním ostrovem
Nejemotivnější moment celého filmu přichází při odplouvání z hořícího ostrova Isla Nublar, kde v kouři a popelu zůstane umírat osamělý brachiosaurus. Podle Bayony a scenáristy Colina Trevorrowa jde o toho samého dinosaura, kterého v roce 1993 jako prvního uviděli Alan Grant a Ellie Sattler v původním Jurském parku. Bayona do záběru siluety v ohni schoval odkaz na svítící srdce z filmu E.T. – Mimozemšťan a šlo o vůbec poslední záběr, který tvůrci pro snímek dokončili.
Aby z herců před zeleným plátnem dostal skutečné emoce, pustil jim na place smutnou verzi melodie Johna Williamse, čímž je rozplakal. Pozornému oku neunikne ani drobný detail u samotné samice tyranosaura Rexy, které chybí přední zub, a to přesně ten, jenž v roce 1993 upadl animatronickému modelu při útoku na auto.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).