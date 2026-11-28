Vlasy nikdy nebyly jen vlasy
Stačí se podívat do historie a rychle zjistíme, že délka vlasů není tak banální otázka, jak by se mohlo zdát. Vlasy se stříhaly, zakrývaly, zaplétaly, holily i zdobily podle toho, co společnost považovala za žádoucí. U žen přitom často fungovaly jako výrazný symbol krásy, sexuality, společenského postavení, morálky nebo poslušnosti.
Dlouhé vlasy se v evropské kultuře po značnou část dějin spojovaly s představou ženskosti. Krátké účesy však nejsou moderním vynálezem. Jejich význam se v průběhu staletí proměňoval podle dobových zvyklostí, společenských pravidel i možností, které ženy měly při rozhodování o vlastním vzhledu.
Zatímco někdy představovaly praktické řešení nebo módní volbu, jindy se stávaly nástrojem trestu a veřejného ponížení. Právě tento kontrast dělá z historie krátkých ženských vlasů mnohem zajímavější příběh než pouhý přehled módních trendů.
Jak se přístup ke krátkým vlasům měnil napříč historií? Starověk: Krátké vlasy, paruky i oholené hlavy
Představa, že ženy nosily po většinu historie výhradně dlouhé vlasy, neodpovídá skutečnosti. Už ve starověkém Egyptě existovala pestrá škála účesů. Ženy nosily krátké i dlouhé vlasy, zaplétaly je do drobných copánků a podle příležitosti využívaly také paruky a vlasové příčesky.
U některých společenských vrstev bylo běžné přirozené vlasy zkrátit nebo oholit a místo nich používat propracované paruky, které nebyly pouze estetickou záležitostí. Jejich kvalita, materiál a provedení mohly vypovídat také o společenském postavení nositelky.
Krátké vlasy tedy ve starověku automaticky neznamenaly rebelii ani odmítnutí tradiční ženskosti. Byly jednou z mnoha možností, jak o svůj vzhled pečovat a přizpůsobovat ho dobovým představám o kráse.
Středověk: Krátké vlasy jako ztráta kontroly
Ve středověké Evropě získaly vlasy silný symbolický význam. Dlouhá ženská kštice byla v dobových představách spojována s krásou a ženskostí, zatímco vdané ženy si měly vlasy v řadě společenských a náboženských kontextů zakrývat.
Ostříhání nebo oholení hlavy proto mohlo představovat trest, veřejné zostuzení či demonstraci moci. Žena tak nepřicházela pouze o svou fyzickou ozdobu, ale také o část vzhledu, který byl spojený s její společenskou identitou.
Zajímavým historickým příkladem je Johanka z Arku. Francouzská bojovnice nosila vlasy zastřižené do zaobleného účesu, který připomínal tehdejší mužské střihy. Souvisel s jejím rozhodnutím nosit mužský oděv a vystupovat ve vojenském prostředí. Její vzhled tak narušoval tehdejší představy o tom, jak se má žena chovat a prezentovat. Krátké vlasy zde ale ještě nebyly módním symbolem emancipace v dnešním slova smyslu. Spíše odrážely neobvyklou životní cestu ženy, která odmítala přijmout tradičně očekávanou roli.
18. a 19. století: Dlouhé vlasy jako ideál ženskosti
V 18., a především v 19. století se v západní kultuře dlouhé vlasy pevně spojily s představou ženské krásy. Staly se předmětem propracované péče, zdobení a složitých účesů. Bohaté kadeře a náročné vlasové kreace mohly být také výrazem společenského postavení.
Viktoriánská éra navíc posilovala představu ženy jako bytosti, jejíž vzhled má odpovídat dobovým ideálům cudnosti, elegance a jemnosti. Dlouhé vlasy do tohoto obrazu přirozeně zapadaly. Krátké ženské účesy proto zůstávaly v módním prostředí spíše výjimkou.
Zásadní proměna měla přijít až na začátku 20. století, kdy se spolu s módou začal měnit také život žen.
20. léta: Bob jako symbol nové ženskosti
Pokud bychom měli určit jedno období, kdy krátké ženské vlasy získaly zcela nový kulturní význam, byla by to 20. léta 20. století. Po první světové válce se měnila společnost, pracovní příležitosti i postavení žen. Stále více jich vstupovalo do veřejného života, získávalo větší ekonomickou samostatnost a zpochybňovalo tradiční představy o ženském chování.
Proměna se odrazila také v módě. Kratší sukně, uvolněnější siluety a praktičtější oblečení doplnil jeden z nejvýraznějších účesových trendů století – rovný bob.
Krátký střih se stal viditelným symbolem nové generace žen, které se nechtěly přizpůsobovat všem dosavadním společenským očekáváním. Mezi jeho nejznámější propagátorky patřily herečky Louise Brooks, Clara Bow nebo tanečnice Josephine Baker. Právě jejich image pomohla proměnit bob z odvážné novinky v jeden z nejvýraznějších účesů moderní doby.
Přijetí ale nebylo samozřejmé. Krátké vlasy vyvolávaly kritiku konzervativnější části společnosti a někdy byly interpretovány jako odmítnutí tradiční ženskosti. Pro mnoho žen však představovaly také praktičtější alternativu k dlouhým, náročně upravovaným vlasům.
Foto: Public domain, via Wikimedia Commons 30. léta: Krátké vlasy získávají hollywoodský glamour
Ve 30. letech se charakter krátkých účesů postupně proměnil. Ostrý bob typický pro flapperky vystřídaly měkčí linie, vlny a pečlivě tvarované kadeře. Hollywood stále výrazněji ovlivňoval představu o ženské kráse a krátké vlasy se staly součástí elegantní filmové estetiky.
Jean Harlow, Bette Davis nebo Marlene Dietrich ukazovaly, že kratší účes může působit sofistikovaně, svůdně i velmi žensky. Už nemusel být automaticky spojován s rebelstvím nebo odmítáním konvenčního vzhledu.
Právě filmové hvězdy pomáhaly rozšiřovat představu, že ženskost nemusí být podmíněna dlouhými vlasy. Krátký střih se tak postupně stával přijatelnou součástí mainstreamové módy.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: STARÝ HOLLYWOOD SE VRACÍ DO VLASŮ: TREND PRO SPECIÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI SI ZAMILOVALA I SELENA GOMEZ Foto: George Grantham Bain Collection (Library of Congress), Public domain, via Wikimedia Commons 40. léta: Válka mění každodenní péči o vlasy
40. léta přinesla další zásadní změnu. Druhá světová válka ovlivnila každodenní život žen, které nastupovaly do zaměstnání, přebíraly nové pracovní povinnosti a musely se přizpůsobovat náročnějším podmínkám.
Praktičnost získala na významu také při úpravě vlasů. Oblíbené byly účesy, které držely tvar a nepřekážely při práci. Typickým příkladem se staly
victory rolls, tedy výrazně natočené prameny vlasů vytvarované do objemných oblouků. Nešlo sice o krátký střih v pravém slova smyslu, ale o jeden z charakteristických symbolů válečné ženské estetiky.
Hollywood přitom nadále udržoval představu glamouru. Veronica Lake se svou charakteristickou vlnou přes jedno oko ukazovala, že ani v období válečných omezení nemusí praktičnost znamenat rezignaci na osobitý vzhled.
Stejné desetiletí ale připomíná i temnější stránku historie ženských vlasů. Po osvobození Francie v roce 1944 byly některé ženy obviněné ze spolupráce s německými okupanty veřejně ostříhány nebo oholeny. Takzvané
femmes tondues se staly terčem veřejného ponížení a jejich ostříhané hlavy symbolizovaly kolektivní trest. Foto: Whitey Schafer, Public domain, via Wikimedia Commons 50. léta: Audrey Hepburn a elegance krátkých střihů
50. léta přinesla návrat glamouru a rozmach celebrity kultury. Krátké účesy získaly uhlazenější a elegantnější podobu. Jednou z nejvýraznějších osobností, které pomohly jejich popularizaci, byla Audrey Hepburn. Její ikonický krátký střih, který se stal inspirací pro moderní podobu pixie, ukázal, že krátké vlasy mohou působit jemně, romanticky i sofistikovaně. Herečka představovala jiný typ filmové krásy než tehdejší hollywoodské hvězdy s výraznými dlouhými kadeřemi.
Grace Kelly zase reprezentovala uhlazenou eleganci a sofistikované kratší střihy. Vedle objemných účesů a pečlivě tvarovaných vln se tak krátké vlasy staly další plnohodnotnou možností, jak vyjádřit osobní styl.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: MODELKA CARA DELEVINGNE DÍKY SVÉMU NOVÉMU ÚČESU PŘIPOMÍNÁ ROZPUSTILOU AUDREY HEPBURN A VY MŮŽETE TAKÉ Foto: United Press., Public domain, via Wikimedia Commons 60. léta: Vidal Sassoon a revoluce v kadeřnických salonech
60. léta přinesla jednu z nejzásadnějších změn v historii moderního střihu. Kadeřník Vidal Sassoon začal pracovat s přesnými liniemi, geometrií a strukturou. Jeho přístup změnil nejen samotné účesy, ale také způsob, jakým se o nich přemýšlelo.
Namísto složitého každodenního aranžování prosazoval střihy, které měly přirozeně držet tvar a fungovat i bez dlouhé úpravy. Jeho filozofie
wash and wear tak odpovídala tempu moderního života a potřebám žen, které nechtěly trávit každé ráno dlouhé chvíle před zrcadlem.
Twiggy a její ikonický krátký účes se staly symbolem mladistvé estetiky šedesátých let. Výraznou stopu zanechala také Mia Farrow, která si v roce 1966 nechala výrazně zkrátit vlasy během natáčení filmu Rosemary má děťátko. Její střih se zařadil mezi nejslavnější krátké účesy filmové historie.
K ikonám této dekády patřila rovněž Edie Sedgwick, múza Andyho Warhola, jejíž krátké světlé vlasy se staly součástí nezaměnitelné image.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ŽENY SI ZNOVU ZAMILOVALY STŘIH INSPIROVANÝ TWIGGY A PRINCEZNOU DIANOU Foto: KRLA Beat/Beat Publications, Inc., Public domain, via Wikimedia Commons 70. léta: Vlasy jako politické a kulturní prohlášení
70. léta přinesla mnohem širší představu o tom, co může účes znamenat. Dlouhé vlasy byly opět velmi populární, ale krátké střihy nezmizely. Staly se součástí širšího kulturního experimentování s identitou, individualitou a společenskými normami.
Jane Fonda ukazovala vrstvené a uvolněné střihy, které odpovídaly estetice nové generace. Zásadní význam ale mělo také afro, které se stalo jedním z nejviditelnějších symbolů hnutí Black Power a hesla „Black is Beautiful”.
Přirozená struktura vlasů začala být vnímána jako projev kulturní hrdosti, identity a odmítnutí rasových stereotypů. Afro přitom nebylo vždy krátkým účesem. Jeho význam spočíval především v oslavě přirozené textury vlasů a odmítnutí společenského tlaku na jejich narovnávání.
Vlasy se tak definitivně dostaly daleko za hranice módních trendů. Mohly vyjadřovat politický postoj, kulturní příslušnost i vztah k vlastní identitě.
Foto: Studio, Public domain, via Wikimedia Commons 80. léta: Síla, extravagance a radikální proměny
80. léta patřila k nejvýraznějším dekádám v historii účesů. Hudba, móda i popkultura podporovaly experimentování s barvami, strukturou a tvarem. Krátké střihy dostaly ostré kontury, výraznou texturu, asymetrii i extravagantní objem.
Cyndi Lauper se stala symbolem hravosti a barevné estetiky, Grace Jones zase ukázala, jak výrazně může geometrický krátký účes proměnit celkový vzhled člověka. Její hranatý střih se stal jedním z nejvýraznějších beauty symbolů dekády.
Zcela jiný význam měl vyholený účes Sinéad O’Connor. Irská zpěvačka si hlavu oholila už na začátku 80. let, mimo jiné proto, že odmítala tlak hudebního průmyslu na konvenčnější, sexualizovanou ženskou image. Krátké vlasy se pro ni staly způsobem, jak si uchovat kontrolu nad vlastní prezentací.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: BODOVALY TEHDY, BODUJÍ I DNES: PŘIPOMEŇTE SI IKONICKÉ TRENDY 80. LET A OSOBNOSTI, KTERÉ JE NOSILY Foto: Globe photo/Dave Shea, Public domain, via Wikimedia Commons 90. léta: Linda Evangelista a éra proměn
90. léta přinesla kombinaci minimalismu, grunge, supermodelek a experimentování. Jedním z nejvýraznějších příběhů byla proměna Lindy Evangelisty.
V roce 1988 si modelka na doporučení fotografa Petera Lindbergha nechala kadeřníkem Julienem d'Ysem výrazně zkrátit dlouhé vlasy. Reakce módního průmyslu nebyla zpočátku příznivá a Evangelista kvůli novému vzhledu přišla o řadu přehlídek. Brzy se však situace obrátila. Krátký střih se stal jedním z nejžádanějších účesů a začalo se mu přezdívat „The Linda”.
Vedle ní se prosadily také Winona Ryder, Halle Berry nebo princezna Diana. Krátké vlasy mohly být elegantní, minimalistické, sportovní i výrazně módní.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: MICHELLE WILLIAMS, HALLE BERRY I EMMA WATSON: INSPIRUJTE SE ULTRA KRÁTKÝM ÚČESEM, KTERÉMU PROPADLA ŘADA HVĚZD Foto: John Mathew Smith, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons 2000s a 2010s: Celebrity jako nové kadeřnické vzorníky
S nástupem internetu a rozšířením sociálních sítí se způsob šíření vlasových trendů opět změnil. Do té doby určovaly estetiku především film, televize, módní časopisy a přehlídky. Nyní stačila jedna fotografie celebrity a nový střih se mohl během několika dnů stát globálním trendem.
Victoria Beckham proslavila svůj výrazný asymetrický bob, známý jako „Posh Bob”. Halle Berry se pravidelně vracela ke krátkým střihům a Natalie Portman si v roce 2005 oholila hlavu kvůli roli ve filmu
V jako Vendeta.
Další výrazné proměny předvedly Emma Watson, Miley Cyrus nebo Kristen Stewart. Krátké vlasy už nebyly spojovány s jediným typem ženskosti. Staly se součástí osobního stylu, který mohl být elegantní, minimalistický, rebelský i záměrně provokativní.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: NENÁROČNÉ, ŠMRNCOVNÍ I ZAJÍMAVÉ: OBJEVTE KRÁTKÉ STŘIHY S VELKOU OSOBITOSTÍ Foto: Ovidiu Hrubaru via Depositphotos Současnost: Od celebrit k vlastní inspiraci
Dnes už krátké vlasy nejsou prezentovány pouze na jednom typu obličeje nebo jednom typu ženy. Inspiraci lze najít napříč různými strukturami vlasů, kulturami i způsoby osobního vyjádření.
Sociální sítě tento vývoj ještě urychlily. Na TikToku a Instagramu se objevují návody, proměny i inspirace na nejrůznější varianty bobu, pixie nebo krátkých vrstvených střihů. Uživatelé mohou sledovat nejen výsledný účes, ale také celý proces jeho vzniku a způsoby každodenní úpravy.
Zatímco dříve se krátké vlasy často spojovaly s konkrétním společenským postojem nebo módním hnutím, dnes mohou být především osobní volbou. Někdo je preferuje kvůli praktičnosti, jiný kvůli estetice nebo touze po změně.
Od symbolu rebelie k možnosti volby
Když se podíváme na historii krátkých ženských účesů, objeví se jeden pozoruhodný vzorec. Význam vlasů se neustále měnil podle toho, jak společnost vnímala ženskost, krásu a nezávislost.
Ve starověku byly krátké účesy jednou z běžných možností úpravy vzhledu. Ve středověku mohlo ostříhání představovat trest a veřejné ponížení. Ve dvacátých letech se bob stal symbolem nové ženské identity, v šedesátých letech představoval modernitu a v sedmdesátých letech se přirozené účesy staly součástí kulturního a politického sebevyjádření.
Dnes mohou krátké vlasy znamenat prakticky cokoli. Mohou být jemné i výrazné, elegantní i punkové, minimalistické i extravagantní. Nemusí nic dokazovat ani splňovat představu o tom, jak má žena vypadat. A právě v tom spočívá největší proměna jejich významu. Krátký účes už nemusí být prohlášením proti společenským pravidlům. Může být jednoduše výsledkem osobního rozhodnutí.
Zdroje: Allure, Real Simple, Vogue