Když začnou meruňky měknout a na kuchyňské lince se najednou hromadí jedna miska za druhou, vytahuju plech skoro bez přemýšlení. Tenhle kynutý koláč je přesně ten typ domácího pečení, který se hodí ke kávě, pro návštěvu o víkendu i jen tak na stůl, aby si každý ukrojil, když jde kolem. Líbí se mi na něm hlavně to, že stojí na jednoduchém těstě, počítá s čerstvými meruňkami a navrch přijde pořádná máslová . Ta k měkkému středu sedí přesně. drobenka
Recept je poskládaný z
obyčejných surovin, žádné shánění po třech obchodech. Těsto vychází trochu řidší, což je u koláče na plech spíš výhoda. Dobře se roztáhne do stran a po upečení nezůstane dusivé ani druhý den. Doma ho peču nejčastěji na plechu asi 30 × 40 cm. Koláč pak není ani nízký, ani zbytečně vysoký a meruňky se do něj pěkně zaboří.
Můj tip zní: Jestli máte meruňky ostřejší a kyselejší, po rozložení na těsto je jen lehce poprašte cukrem. Opravdu jen trochu. Ovoce při pečení pustí šťávu a chuť se zakulatí, ale koláč nebude přeslazený. Recept na vláčný kynutý koláč s meruňkami
Počet porcí: zhruba 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 500 g hladké mouky 2 ks vajec 250 ml teplého mléka 30 g čerstvého droždí, tedy asi 3/4 kostky 10 lžiček cukru krystal 150 ml oleje 1 špetka soli Ovoce 600 až 800 g čerstvých meruněk Drobenka 150 g polohrubé mouky 100 g másla 100 g moučkového cukru Postup přípravy kynutého meruňkového koláče
1. Do menší misky nalijte část
teplého mléka. Přisypte rozdrobené droždí, trochu cukru a jednu lžíci mouky. Zamíchejte a nechte na teplém místě vzejít kvásek. Obvykle mu stačí 10 až 15 minut.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, zbytek cukru, sůl, přidejte vejce, olej a zbylé teplé mléko. Přilijte vzešlý kvásek a vypracujte hladké těsto. Pokud působí moc hutně, dolijte ještě malé množství mléka.
3. Těsto nechte kynout nejméně
1 hodinu. Když mám čas, nechám ho klidně o chvíli déle a v průběhu ho jednou zlehka promíchám vařečkou nebo rukou. Těsto pak bývá jemnější, aspoň podle mojí zkušenosti.
4. Během kynutí připravte
meruňky. Omyjte je, rozpulte a vyjměte pecky. Větší kusy není potřeba krájet na drobno, půlky na koláči vypadají dobře a ovoce je v každém soustu znát. Udělejte drobenku
5. Do misky dejte
polohrubou mouku, moučkový cukr a máslo. Prsty směs rozdrobte, až vznikne sypká drobenka. Hodně lidí ji dělá od oka, ale tenhle poměr se mi osvědčil nejspolehlivěji.
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6. Plech o velikosti zhruba
30 × 40 cm vymažte olejem. Vykynuté těsto na něj přesuňte a rukama nebo stěrkou ho roztáhněte po celé ploše. Řidší těsto se může trochu lepit, ale na plechu se poddá dobře.
7. Nahoru rozložte
meruňky, nejlépe slupkou dolů. Tak se to doporučuje i ve starších receptech, protože šťáva z ovoce tolik nepromáčí těsto.
8. Koláč rovnoměrně posypte připravenou
drobenkou. Snažím se, aby se dostala i k okrajům, protože křupavý vršek patří u meruňkového koláče k tomu nejlepšímu.
9. Troubu předehřejte na
180 °C a pečte přibližně 30 minut. Ke konci píchněte doprostřed koláče špejlí. Pokud vyjde suchá a okraje mají lehce zlatavou barvu, můžete plech vytáhnout.
10. Hotový koláč nechte chvíli stát na plechu. Dá se jíst ještě vlažný, ale dobrý je i úplně vychladlý. Ke kávě funguje v obou verzích. Přikrytý zůstane vláčný i do druhého dne, pokud tedy do té doby něco zbyde.
Foto: Cooky.cz, Upečený koláč podávejte vlažný nebo úplně studený. Ještě pár rad na závěr ke kynutému koláči s meruňkami U hodně šťavnatých meruněk je lepší nedávat ovoce v několika vrstvách. Jedna poctivá vrstva kynutému koláči obvykle stačí. Drobenku dělám z chladnějšího másla. Lépe se drobí a při pečení se neslije do jednolité krusty. Pro výraznější vůni můžete do drobenky přidat malou špetku skořice. Opatrně s ní, meruňky by měly zůstat hlavní. Pokud vám několik kousků koláče zůstane, druhý den je dejte krátce prohřát do trouby na 150 °C asi na 5 minut. Drobenka se znovu trochu rozkřupne a meruňky se hezky rozvoní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková