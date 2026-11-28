Nejvážnější následky v Doněcké oblasti zaznamenaly místní úřady ve Slovjansku. Šéf oblastní vojenské správy Vadym Filaškin v sobotu zveřejnil bilanci za 27. listopad, podle níž v regionu zemřeli čtyři lidé a dalších osm utrpělo zranění. Mezi zasaženými obcemi byly také Kramatorsk, Malotaranivka a Bylbasivka.
Ukrajinská policie v Doněcké oblasti eviduje škody na 37 civilních objektech, mezi nimiž je 25 obytných domů. Poškozeny byly rovněž obchodní prostory a osobní automobily. Zasaženy tak byly i objekty, které místní obyvatelé využívají v každodenním životě.
Dalšího mrtvého a pět zraněných oznámil představitel Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Oblastní správa obdržela během sledovaného období 88 hlášení o poškození nebo zničení obytných budov, vozidel a infrastruktury. Ruské útoky podle jejího přehledu zasáhly celkem 49 měst a obcí.
Škody hlásí také další ukrajinské regiony
Zprávy o následcích ruských útoků přicházely rovněž z Dněpropetrovské a Černihivské oblasti. V Dnipru byla poškozena dopravní infrastruktura, zatímco ve městě Nižyn pokračovaly práce záchranných složek v areálu zasažených podniků. Podle deníku The Kyiv Independent se tam záchranářům podařilo vyprostit z trosek jednoho člověka živého.
Civilních obětí proti loňsku výrazně přibylo
Na zhoršující se situaci upozornila v listopadu monitorovací mise OSN pro lidská práva na Ukrajině. Počet zabitých a zraněných civilistů byl podle jejích údajů od ledna do října letošního roku o 63 procent vyšší než ve stejném období roku 2025. Ve srovnání s rokem 2024 se více než zdvojnásobil.
Samotný říjen si podle ověřených údajů OSN vyžádal nejméně 372 civilních životů a dalších 1 981 lidí utrpělo zranění. Slovjansk, Kramatorsk a Záporoží přitom patřily mezi města, v nichž monitorovací mise zaznamenala vysoký počet civilních obětí.
S příchodem zimy se situace obyvatel komplikuje také kvůli poškozování energetické infrastruktury. OSN zaznamenala během října zesílení ruských útoků na zařízení zajišťující dodávky elektřiny a tepla. V některých městech bylo narušeno také zásobování vodou. Ukrajinské úřady v důsledku škod přistoupily k plánovaným odstávkám elektřiny napříč zemí.
Zdroje: ukrinform.net, suspilne.media, suspilne.media, apnews.com