Živý přenos
V Kataru bylo 22 °C a teplota tratě se pohybovala kolem 26 °C.
Time for qualifying
Who’s taking pole? ✍️
#F1 #QatarGP https://t.co/07gAeNfqG8
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Q1
Jako první na trati byl Cadillac.
Q1 GREEN LIGHT
QUALIFYING IS GO IN QATAR!!
#F1 #QatarGP https://t.co/pAbGGTKvx3
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
13 minut před koncem Q1 byli na prvních pozicích jezdci Ferrari.
Leclerc sets the early benchmark ⏱️ 1:23.468s
#F1 #QatarGP https://t.co/D2bPKo1JMb
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Následně obě pozice přebrali jezdci Red Bullu.
10 minut před koncem Q1 pak přebral nejrychlejší kolo Antonelli a následně Russell.
The Mercedes are on top but it’s Russell leading Antonelli currently
TOP 5
George
Kimi
Max
Isack
Lando
#F1 #QatarGP https://t.co/HerPO9Sqin
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Necelých 7 minut před koncem Q1 piloti Ferrari zajeli svoje druhé pokusy, ale prozatím se pohybovali na sedmém a devátém místě.
Mezitím piloti v ohrožení byli:
SEVEN MINUTES TO GO IN Q1 ⏳
⬇️ IN THE DROP ZONE ⬇️
Sainz
Albon
Alonso
Stroll
Bottas
Perez
#F1 #QatarGP https://t.co/weuRMUyOHb
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
4 minuty před koncem Q1 se vyčkávalo na dokonalé načasování pro závěrečné pokusy v Q1. Jako první na trať vyjeli piloti McLarenu a následně je všichni následovali.
One final chance to improve their times ⏱️
Last flying laps of Q1 coming up!
#F1 #QatarGP https://t.co/PhW2Bo9Kwh
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Očekávalo se, že top týmy využijí všechny měkké sady v kvalifikaci, protože kvůli nařízení ohledně maximálního stintu na jedné sadě pneumatik se moc nevyplatí, že by je do závodu nasadily.
V první části kvalifikace vypadli: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas a Sergio Pérez.
Q1 CLASSIFICATION
Russell tops the opening mini-session
#F1 #QatarGP https://t.co/XIj9jGkjVW
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Q2
Druhá část sice začala, ale jezdci nepospíchali na trať.
Q2 GREEN LIGHT
No cars on track yet! Sixteen drivers remain.
#F1 #QatarGP https://t.co/zaVZ9UF9MA
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Jakmile zbývalo 12 minut do konce Q2, tak všechny týmy poslaly piloty na trať.
Finally! Here they come
#F1 #QatarGP https://t.co/0isSWQalid
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Opět piloti Mercedesu a Red Bullu nastavovali nejrychlejší laťku. Do konce kvalifikace zbývalo 7,5 minuty.
Russell is looking strong again
He’s fastest after the first Q2 runs
#F1 #QatarGP https://t.co/L5N3TUFyaU
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Pořadí před posledními pokusy v Q2.
Here’s how things stand with one more run in Q2 to come
Russell
Hadjar
Antonelli
Verstappen
Norris
Piastri
Leclerc
Hamilton
Lindblad
Lawson
Bortoleto
Bearman
Gasly
Hulkenberg
Camara
Colapinto
#F1 #QatarGP https://t.co/MqNWTyf11y
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Na trati byli všichni kromě Russella, Hadjara, Verstappena, Norrise a Piastriho.
The Q2 clock ticks down…
One more chance to advance to the top 10 shootout
#F1 #QatarGP https://t.co/dFKWtG002e
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Do závěrečné části nepostoupili: Oliver Bearman, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Rafael Câmara a Nico Hülkenberg.
Q2 CLASSIFICATION
Russell still on top
Hadjar taking the fight to Mercedes
#F1 #QatarGP https://t.co/YPizVfbbpx
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Q3
Jako první na trati se objevili piloti Red Bullu.
Q3 GREEN LIGHT
The battle for pole begins! ⚔️
#F1 #QatarGP https://t.co/zBwyYBnNoI
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Isack Hadjar zajel o 42 tisícin sekundy rychlejší čas než Max Verstappen. Své karty vybalili i piloti McLarenu, kteří převzali vedení. Ale ve vlastní lize byl i nadále Mercedes – George Russell byl prozatím nejrychlejší s časem 1:21.695. O 175 tisícin sekundy zaostal Andrea Kimi Antonelli.
Ferrari prozatím bylo sedmé a osmé. Ale Leclerc i Hamilton byli na použitých softech.
Russell is still the man to beat after the first Q3 runs ⏱️
TOP 10
Russell
Antonelli
Norris
Piastri
Hadjar
Verstappen
Leclerc
Hamilton
Lindblad (no time set)
Lawson (no time set)
#F1 #QatarGP https://t.co/r9rlHfBbUE
— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Jako první budou dojedou své finální pokusy piloti Mercedesu. Antonelli se divil, proč ho poslali na trať jako prvního – tím totiž bude dělat slipstream svému týmovému kolegovi Russellovi. Ani jeden ale nedokázali zlepšit své kola.
Ferrari se opět trápilo a ztráceli přes 1 sekundu na Russella.
Nejrychlejším pilotem kvalifikace se stal George Rusell!
Andrea Kimi Antonelli adresoval týmu po dojetí do cíle, že si musí promluvit a zdůvodnit, proč ho poslali na trať před britským kolegou.