Bažanti jdou do boje, FOTO: © Medusa Distribuzione, distr. TV Nova Bažanti jdou do boje, FOTO: © Medusa Distribuzione, distr. TV Nova Bažanti jdou do boje, FOTO: © Medusa Distribuzione, distr. TV Nova Bažanti jdou do boje, FOTO: © Medusa Distribuzione, distr. TV Nova Bažanti jdou do boje, FOTO: © Medusa Distribuzione, distr. TV Nova Bažanti jdou do boje, FOTO: © Medusa Distribuzione, distr. TV Nova Bažanti jdou do boje, FOTO: © Medusa Distribuzione, distr. TV Nova
Francouzská vojenská komedie Bažanti jdou do boje (1974) přilákala v domácích kinech přes čtyři miliony diváků, ale v Sovětském svazu na ni přišlo dokonce víc než padesát milionů lidí, tedy víc než desetkrát tolik. Ve snímku režiséra Clauda Zidiho zazní i nečekaná česká hudba, která diváky při sledování příběhu čtveřice neukázněných vojáků mile překvapí. Zákulisí natáčení v Burgundsku pak nabídlo řadu kuriózních situací před kamerou i za ní. Zlomená noha na kolotoči i pětiletý syn před kamerou
Čtveřice kamarádů Gérard (Gérard Rinaldi), Jean (Jean Sarrus), Phil (Gérard Filippelli) a Jean-Guy (Jean-Guy Fechner) kroutí vojnu pod přísným seržantem Bellecem (Jacques Seiler), ale místo disciplíny raději hrají ve vězení karty a vymýšlejí samé lumpárny. Když omylem zaplaví plukovníkův bazén i sklep mazutem, utečou ze základny na statek, který chce armáda zabrat, a rozhodnou se pomoci jeho majitelkám.
Pro Jeana Sarruse bylo natáčení bolestivé. V době prací na filmu si totiž při nehodě na motorce zlomil nohu a sádru obalenou hnědým obvazem je chvilku vidět ve scéně, kdy jsou bažanti na kolotoči. Sarrus navíc na plac přivedl i posilu z rodiny, v roli malého chlapce z vesnice se ve snímku mihl jeho tehdy pětiletý syn Dorian.
Zapamatovatelnou pasáž s mazutovým výbuchem vyřešili tvůrci bez nebezpečné chemie. Místo skutečného paliva namíchali směs kávy a ricinového oleje. Samotné kamery pak při natáčení zamířily do Dijonu a na další místa v Burgundsku.
Smetanova Vltava i setkání italských herců
Českou hudební stopu přináší scéna, kdy bažanti vyfasují za úkol hrabat listí, protože v tu chvíli hraje jako podkres Smetanova Vltava. Tvůrci si zároveň vzali na mušku jiný francouzský snímek z téhož roku. Ve chvíli, kdy čtveřice prochází venkovem, tři kamarádi popadnou čtvrtého, zeptají se ho, jestli už viděl film Les Valseuses, a hodí ho do vody po vzoru známé scény z tohoto titulu.
Ačkoliv šlo o francouzskou produkci, před kamerou se díky ní znovu potkaly dvě výrazné tváře italského filmu. Plukovníka Huberta ztvárnil Paolo Stoppa a statkářku Paulette Brugnon si zahrála Marisa Merlini. Oba herci spolu dříve často vystupovali v padesátých letech v Itálii, později už ale bylo jejich společné setkání před kamerou ojedinělé.
Režisér Claude Zidi tímto snímkem navázal na svůj první film Les Bidasses en folie z roku 1971 a u diváků znovu uspěl. Ve francouzských kinech snímek vidělo 4 154 509 diváků, čímž se stal šestým nejúspěšnějším titulem roku 1974. Zidi si přitom ve stejném roce připsal podobný úspěch i s komedií Hořčice mi stoupá do nosu s Pierrem Richardem.
Špatná hodnost na uniformě i film z budoucnosti
Pozorní diváci v komedii odhalili hned několik zábavných přešlapů. Seržant Bellec například nosí po celou dobu omylem uniformu s hodností poručíka. Když mu kluci z vězení vyklopí na hlavu nudlovou polévku, v detailu zhruba po půlhodině filmu má nudle jen na levé straně čepice, jenže o necelou minutu později v další scéně už jsou rozprostřené na obou stranách. Pozornému oku neunikne ani okamžik, kdy do věznice nabourá náklaďák, protože stěna budovy se pohne ještě před samotným nárazem.
Zvláštní nesrovnalost se skrývá v pasáži, kde vojáci odpálí raketu, která na střeše lízne televizní anténu a roztočí ji. Uvnitř domu na obrazovce rotující moderátor uvádí film Clauda Chabrola Les Innocents aux mains sales. Tento snímek ale zamířil do kin až v roce 1975, tedy rok po premiéře samotných Bažantů.
Komedii Bažanti jdou do boje vysílá stanice Nova Cinema dnes od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( en.wikipedia, csfd, imdb).