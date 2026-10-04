iPhone 13 ovládl evropský trh s repasovanými mobily. Ze všech Androidů se do první desítky dostal jediný

Analytická firma Recommerce Group sestavila žebříček Re! Index za rok 2025 a na jeho čele stojí iPhone 13. Druhé místo patří iPhonu 11, třetí iPhonu 12. Apple má v první desítce celkem devět modelů. Jediným Androidem, který se mezi ně dostal, je Samsung Galaxy S22 na osmé příčce. Barometr, který Recommerce zveřejnila spolu s agenturou Kantar v březnu 2026, navíc ukazuje, že repasovaný telefon si v budoucnu chce pořídit 55 % Evropanů. To je o tři procentní body víc než o rok dříve.
Proč kupující sahají po modelu ze čtvrté až páté generace zpětně
Recommerce vysvětluje výsledek stářím modelů. Nejprodávanější repasované iPhony jsou podle firmy v průměru čtyři až pět generací za aktuální řadou. Takový telefon už stihl výrazně zlevnit a pořád dostává nejnovější verze iOS. iPhone 13 je čtyři roky starý, má OLED displej a čip A15 Bionic a aktuální systém stále podporuje.
U Androidů vidí Recommerce jiný vzorec. Repasované telefony s tímto systémem se prodávají v průměru ze třetí generace zpětně. Jde tedy o novější kusy, které ještě nestihly dostatečně zlevnit. Celý androidový segment se podle firmy teprve formuje, zatímco Apple má pro repasy vybudovanou infrastrukturu a stabilní poptávku. iPhony si navíc drží vyšší zbytkovou hodnotu, mají dlouhou softwarovou podporu a kupující jim důvěřují i po letech.
Osmé místo Galaxy S22 je tak osamocený úspěch jednoho modelu a změnu trhu z něj vyčíst nelze. Recommerce sice zaznamenala růst modelu Galaxy A54, nejvýraznější posun Androidu ale předvedl Pixel 7, který v žebříčku poskočil z 80. na 38. místo. Do první desítky mu stále chybí 28 příček.
Rozdíl 2 387 Kč mezi dvěma českými prodejci kupuje rok záruky navíc
Levnější ze dvou tuzemských nabídek repasovaného iPhonu 13 se 128 GB má Swappie. Telefon ve stavu „velmi dobrý“ tam začíná na 7 090 Kč. Prodejce k němu dává 12měsíční záruku a uvádí test o 52 bodech. Vodafone prodává tentýž model ve svém českém e-shopu za 9 477 Kč bez tarifu. Záruka je u něj 24 měsíců, stav baterie nad 85 % a telefon nese certifikaci RECQ/DEKRA.
Za rozdíl 2 387 Kč dostane kupující dvojnásobnou záruku a výslovně uvedený stav baterie. Záruku označuje za rozhodující faktor 28 % evropských kupujících repasovaných telefonů, pro 64 % z nich je hlavním motivem cena. U čtyřletého telefonu má druhý rok záruky větší váhu než u nového přístroje, a příplatek proto dává smysl.
Proti novým telefonům vycházejí oba repasy výrazně levněji. Nový iPhone 16 stojí od 22 990 Kč, nabídka Swappie tak vychází zhruba na třetinu jeho ceny. Nový iPhone 17e začíná na 19 990 Kč, což je o něco víc než dvojnásobek ceny u Vodafonu. Repasovaný iPhone 13 se tím dostává pod ceny nových Androidů střední třídy. Nový Samsung Galaxy A56 5G se prodává za 10 999 až 11 999 Kč. I dražší z obou repasovaných iPhonů 13 je o 1 522 Kč levnější než jeho nejlevnější verze.
Telefonů z druhé ruky je v Česku 12 procent, ve Francii přes 20
Podle průzkumu Vodafonu ví 78 % Čechů, že repasovaný telefon se dá běžně koupit, a čtvrtina už takový nákup udělala. Podobně vychází průzkum NMS Market Research pro marketplace Refurbed z dubna 2025, podle kterého repasovaný telefon vlastní každý čtvrtý Čech.
Barometr Recommerce za rok 2026 uvádí pro Česko 12% podíl telefonů z druhé ruky v provozu. Francie má přes 20 % a také Německo je na tom výš. Česko se tak drží zhruba na dvou třetinách evropského podílu 18 %. S údaji o čtvrtině Čechů se tohle číslo přímo srovnat nedá, protože průzkumy Vodafonu a NMS počítají lidi, kdežto Recommerce počítá přístroje.
Za rok 2025 zpracovala Recommerce pro Českou republiku poprvé samostatnou infografiku.
Nová baterie i plášť: co dostanete u repasu přímo od Applu
Podrobná pravidla pro označování repasovaných zařízení má francouzský spotřebitelský úřad DGCCRF. Telefon prodávaný jako repasovaný musí podle nich projít kontrolou všech funkcí, případnou opravou a vymazáním dat předchozího uživatele. Prodejce u něj navíc musí uvést stav baterie. Tím se repasovaný telefon liší od běžného přístroje z druhé ruky. Při koupi stojí za to ověřit konkrétní stav baterie, historii dílů a servisu a také to, že je telefon odhlášený z účtu předchozího uživatele a nemá zapnutý aktivační zámek. Apple na své podpoře radí prověřit i blokaci na operátora a IMEI.
Program Apple Certified Refurbished zahrnuje funkční testování a originální díly. Zařízení s iOS dostávají novou baterii i vnější plášť a k nim roční záruku. Třetí strany jako Swappie nebo Vodafone s Recommerce mají vlastní testovací procesy a někdy i delší záruku než výrobce. Vodafonových 24 měsíců je dvojnásobek toho, co dává Apple. Použité díly u nich ovšem nemusí být vždy originální.
Samsung repasuje telefony v programu Certified Re-Newed interně. Každý kus prochází více než 100 testy kvality, dostává originální díly a záruku stejnou jako nový Galaxy. V lednu 2026 Samsung program rozšířil do Francie, Německa a Británie.