Třinec vyhrál derby s Vítkovicemi, ale rozhodl až verdikt u videa. Stránskému pak scházel centimetr k obratu

Do první sirény zbývalo devět sekund, když se před vítkovickou brankou strhl závar a Libor Hudáček dorazil puk do sítě. Třinec slavil třetí gól, 7 539 diváků v ostravské aréně mlčelo. Pak domácí lavička sáhla po trenérské výzvě. Rozhodčí si situaci prohlédli na videu a gól neuznali. Marko Daňo předtím nedovoleně bránil brankáři. Vítkovice tak v neděli 1. listopadu 2026 šly do kabin jen se ztrátou 0:2 místo beznadějných 0:3 a v zápase 17. kola Tipsport extraligy 2026/27 zůstaly na dostřel. Bod z toho ale nakonec nebyl.
Dva góly, které stačily
Třinec rozhodl derby už v první třetině. V 11. minutě se puk po zákroku v brankovišti odrazil za čáru a podle klubových zápisů obou týmů se z gólu radoval Ondřej Kovařčík. Zpravodajství ČTK ho připisuje Danielu Kurovskému. O šest minut později, v čase 17:58, přidal druhý gól Michal Kovařčík.
Domácí do té doby spíš přihlíželi. Trenér Vítkovic Treille po zápase označil první třetinu za špatnou a pasivní. Debutant Radek Číp, který v Ostravě nastoupil na střídavý start ze Zlína s číslem 57, to vysvětlil po svém. „Asi tam bylo hodně respektu,“ řekl a dodal, že proti silnému Třinci je to pochopitelné. Litoval ale, že Vítkovice doma do zápasu nevletěly agresivněji.
Respekt stál dva góly. A málem i třetí.
Centimetr ve 37. minutě
Druhá třetina vypadala jinak. Vítkovice přidaly na důrazu, Hladoník s Čípem si vypracovali šanci a Abdul s Yetmanem rozehráli akci, která skončila u konstrukce. Třinec poprvé v zápase skutečně čelil tlaku.
Pak přišel moment, na který se v Ostravě bude vzpomínat. Ve 37. minutě ujel Stránský sám na Mazance a trefil tyč. Puk se odrazil mimo branku. Klubové zpravodajství Vítkovic tuhle situaci označuje za největší domácí šanci zápasu. „Chyběl možná centimetr,“ popsal ji Číp pro iSport. S trochou štěstí se podle něj puk mohl odrazit do branky a „mohlo to být celé jinak“.
Vyrovnání by to nebylo, jen snížení na 1:2. Jenže v pasáži, kdy byli domácí lepším týmem a Třinec se bránil, by kontaktní gól podle nás znamenal víc než samotné číslo na tabuli. Hosté by vstupovali do třetí třetiny s nervozitou. Místo toho šli do kabiny s čistým kontem.
Přesilovky, které nic nepřinesly
Třetí detail je méně efektní, ale pro vývoj zápasu možná nejdůležitější. Oba týmy si odseděly po čtyřech menších trestech a ani jedna strana přesilovku neproměnila. Třinci s dvoubrankovým náskokem to nevadilo. Vítkovicím to vadilo hodně.
Treille po utkání mluvil hlavně o tom, že když má tým početní výhodu, musí ji proměnit. Proč se to nedaří, trenér podrobně nerozebíral. Výsledek ale mluví za sebe: domácí měli čtyři příležitosti vrátit se do hry s hráčem navíc a nevyužili ani jednu.
Kontaktní gól nakonec přišel. Pozdě. V čase 57:49 snížil Hrivík po asistenci Stránského, tedy muže, který o dvacet minut dřív nedal ten nejdůležitější gól večera. Vítkovice odvolaly brankáře a zatlačily, ale 16 sekund před koncem poslal Daňo puk do prázdné branky. Hráč, kvůli kterému Třinec v první třetině přišel o gól, zápas sám uzavřel.
Video tedy výsledek neurčilo. Vítězný gól Třince padl už v 18. minutě a byl platný. Trenérská výzva dala Vítkovicím čas, Stránského tyč a nevyužité přesilovky jim ho zase vzaly. Podle nás domácí od bodu nedělil jeden okamžik, ale součet tří detailů: pasivní vstup, dvě centimetrové situace a nulová produkce v přesilovkách.
Třinec se poučil z Plzně
Pro hosty bylo derby i malou zkouškou charakteru. O dva dny dřív v Plzni vedli po dvou třetinách 2:0, třetí část prohráli 0:4 a odjeli s porážkou 2:4. Trenér Jiří Raszka tehdy přiznal, že takový zápas měl tým zvládnout.
V Ostravě se stejný scénář neopakoval. Třinec přečkal vítkovické zlepšení, inkasoval až dvě minuty před koncem a pak výhru zamkl. „Těžký zápas jsme zvládli a bereme zasloužené tři body,“ řekl útočník Dravecký. Proti verdiktu u videa podle dostupných ohlasů nikdo z Třince výrazně neprotestoval.
Lídr extraligy jde do reprezentační pauzy se 42 body po 17 zápasech a skóre 67:39. Druhé Pardubice ztrácejí šest bodů. Do české reprezentace na turnaj Nocco Hockey Games odjíždí z Třince pět hráčů: Adámek, Galvas, Voženílek, Kubiesa a střelec prvního gólu podle klubových zápisů Ondřej Kovařčík.
Vítkovice na hraně předkola
Ostravský pohled na tabulku je chmurnější. Vítkovice jsou po 16 zápasech třinácté se 16 body a skóre 38:52. Podle letošního formátu to znamená místo, kde sezona končí bez play-off i bez baráže. Na dvanáctou Mladou Boleslav, poslední tým s účastí v předkole, ztrácejí bod. Čtrnáctá Olomouc, která by hrála baráž, je o tři body zpět. Oba soupeři mají ovšem o zápas víc.
Z Vítkovic nikdo v české nominaci není, do reprezentace se dostal jen Samuel Kňažko, který se Slovenskem odjíždí na Německý pohár. Treille to okomentoval bez obalu: trenéři reprezentace podle něj vybírají nejlepší a ve Vítkovicích si nominaci nikdo nezasloužil. Tým podle něj čeká týden tvrdé práce. Konkrétní plán klub nezveřejnil, z trenérových slov ale vyplývají tři okruhy: vstup do zápasu, aktivita a přesilovky.
|Tým
|Další zápas
|Termín
|Vítkovice
|v Mladé Boleslavi (venku)
|pátek 13. 11., 17:30
|Třinec
|s Libercem (doma)
|pátek 13. 11., 17:00
Vítkovice po pauze čeká zápas v Mladé Boleslavi, tedy přímo se soupeřem o dvanácté místo. Tam už rozhodčí u videa nepomohou. Rozhodne, jestli Vítkovice od první minuty zahrají tak, jak hrály ve druhé třetině proti Třinci.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka