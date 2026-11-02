Ostrava utratí 1,5 milionu za záchranu kaštanů. Škůdce ničí listy stovek stromů

Ostrava utratí 1,5 milionu za záchranu kaštanů. Škůdce ničí listy stovek stromůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sikorka_szrotowka
Článek byl publikován 02.11.2026 14:00
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