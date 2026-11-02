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Nevyhazujte starý notebook, stačí na něj nainstalovat Linux. Zadarmo zase poběží svižně, i když má 10 let

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Podpora Windows 10 skončila v říjnu 2025. Miliony starších notebooků přitom nesplňují požadavky Windows 11, a právě jim dává Linux druhou šanci.
Starší notebook, nastavení, kódy

Starší notebook, nastavení, kódy

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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