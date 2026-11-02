Nevyhazujte starý notebook, stačí na něj nainstalovat Linux. Zadarmo zase poběží svižně, i když má 10 let

Máte doma notebook z let 2015 nebo 2016, na kterém se Windows sotva hýbe? Nemusíte ho hned vyhazovat. Stačí vyzkoušet některou z nenáročných linuxových distribucí, například Lubuntu, Linux Lite nebo Puppy Linux, a počítač může znovu dobře posloužit. Všechny tři jsou zdarma a mají zpravidla nižší nároky na hardware než Windows. Zvládnou běžné úkoly, jako je prohlížení webu, práce s e-maily a kancelářskými dokumenty nebo přehrávání videa. Jejich fungování si navíc můžete nejprve vyzkoušet z USB flash disku, aniž byste museli cokoli měnit na interním disku počítače. Zázraky ale nečekejte. Pokud má notebook poškozený disk nebo jen 1 GB RAM, samotná změna operačního systému ho nespasí. Na běžném 64bitovém notebooku se 4 GB RAM však může být rozdíl oproti starému, pomalému systému výrazný.
Proč právě teď a proč Linux
Hlavním důvodem je načasování. Microsoft ukončil podporu Windows 10 14. října 2025. Běžné edice tohoto systému od té doby nedostávají standardní bezpečnostní aktualizace, pokud uživatel nevyužívá některou z možností prodloužené podpory. Pokračovat v používání nechráněného systému proto může představovat bezpečnostní riziko.
Přechod na Windows 11 by byl přirozeným řešením, jenže tento systém má přísnější hardwarové požadavky, mimo jiné na procesor, TPM 2.0 a podporu Secure Boot. Řada notebooků starších osmi až deseti let je nesplňuje. Pokud nechcete kupovat nový počítač, můžete místo Windows zkusit Linux.
Lehké linuxové distribuce jsou pro starší hardware vhodnou alternativou. Linux Lite 8.0 uvádí jako minimální požadavky dvoujádrový procesor s frekvencí 1,5 GHz, 4 GB RAM a 40 GB volného místa na disku. Lubuntu je oficiální odnož Ubuntu s lehkým prostředím, které je navržené tak, aby nezatěžovalo počítač zbytečně vysokými nároky. A Puppy Linux? Jde o rodinu malých distribucí, které lze spustit přímo z USB flash disku, v některých případech dokonce bez nutnosti instalace na interní disk. Všechny tři možnosti jsou dostupné zdarma.
Tři distribuce, tři přístupy
Než si vyberete první systém, který vás zaujme, vyplatí se seznámit se s hlavními rozdíly.
- Lubuntu používá lehké desktopové prostředí LXQt a představuje přístupnou volbu pro začátečníky. Nabízí možnost nastavit češtinu a těží ze zázemí rozsáhlé komunity Ubuntu. Pomoc a návody lze hledat také na webu Ubuntu CZ/SK.
- Linux Lite staví na prostředí Xfce a cílí především na uživatele přecházející z Windows. Nabízí známé uspořádání pracovní plochy a po instalaci lze snadno doplnit běžné aplikace, například Firefox, Thunderbird, LibreOffice, VLC nebo GIMP. Projekt provozuje také databázi hardwaru, která může pomoci při ověřování kompatibility konkrétního počítače.
- Puppy Linux klade důraz na co nejmenší velikost a nízké nároky na systémové prostředky. Nejde však o jedinou distribuci, ale o celou rodinu variant, například TrixiePup64 nebo BookwormPup. Systém lze spustit z USB a podle konkrétní varianty ukládat změny do souboru. Pro úplné začátečníky může být méně přehledný, zvlášť pokud se při řešení problémů neobejdou bez anglických návodů.
Pokud máte notebook se 4 GB RAM a 64bitovým procesorem, začněte s Lubuntu nebo Linux Lite. Na opravdu slabém stroji s menší pamětí můžete vyzkoušet Puppy Linux. Vždy ale záleží také na procesoru, grafice, úložišti a kompatibilitě jednotlivých komponent.
Jak na to krok za krokem
Postup je jednoduchý: nejprve záloha dat, potom vytvoření instalační flashky, vyzkoušení systému a nakonec případná instalace.
1. Zazálohujte si data. Než začnete, zkopírujte si složky Dokumenty, Plocha, Stažené soubory, Fotky a Videa na externí disk nebo jiné bezpečné úložiště. Využít můžete také zálohovací nástroje Windows, například Historii souborů nebo Windows Backup. Po dokončení zálohy zkuste několik souborů z externího disku otevřít a ověřte, že se skutečně zkopírovaly.
2. Stáhněte obraz systému a vytvořte bootovací USB. Budete potřebovat USB flash disk s kapacitou alespoň 8 GB a nástroj pro vytvoření instalačního média, například bezplatný Rufus. Stáhněte ISO obraz vybrané distribuce, otevřete Rufus, vyberte flash disk a příslušný soubor ISO a spusťte vytvoření média. Pozor: data na vybrané flashce budou smazána. Odkaz vede na návod k vytvoření bootovacího USB; samotný Rufus je potřeba stáhnout zvlášť z jeho oficiálního webu.
3. Spusťte počítač z USB. Připojte flash disk a restartujte notebook. Při startu otevřete nabídku pro výběr zaváděcího zařízení, která se obvykle vyvolává klávesou F12, Esc, F2 nebo F10. Přesná klávesa závisí na výrobci a modelu. Pokud se flash disk v nabídce neobjeví, ověřte nastavení BIOSu či UEFI a způsob, jakým bylo instalační médium vytvořeno. Není vhodné automaticky měnit schéma oddílů na GPT nebo vypínat Secure Boot bez ověření, co konkrétní notebook a distribuce vyžadují.
4. Vyzkoušejte systém v živém režimu. Pokud distribuce tuto možnost nabízí, můžete ji spustit přímo z flash disku bez instalace na interní disk. Projděte si prostředí a vyzkoušejte Wi-Fi, zvuk, touchpad, obrazovku i přehrávání videa. Počítejte s tím, že systém spuštěný z USB může být pomalejší než po instalaci. Pokud vše funguje podle vašich představ, můžete přistoupit k instalaci.
5. Nainstalujte Linux a proveďte aktualizace. Instalátor může podle distribuce a uspořádání disku nabídnout instalaci vedle stávajícího systému nebo nahrazení původního systému Linuxem. Pokud chcete Windows zachovat, pečlivě zkontrolujte vybranou možnost a rozdělení disku. Před instalací musí být data bezpečně zazálohovaná, protože chyba při výběru může vést k jejich ztrátě. Po prvním spuštění nainstalovaného systému proveďte dostupné aktualizace.
Kde Linux nahradí Windows a kde ne
Pro prohlížení webu, práci s dokumenty v LibreOffice, e-maily, přehrávání videí a úpravu fotografií v GIMPu může být přechod na Linux poměrně snadný. Firefox, Thunderbird a VLC jsou dostupné také pro Linux, takže se nemusíte učit pracovat se vším úplně od začátku.
Problémy mohou nastat u specializovaných aplikací. Desktopové aplikace Microsoft 365 nejsou pro Linux oficiálně dostupné, některé služby lze ale používat přes webový prohlížeč. Adobe Creative Cloud je určený především pro Windows a macOS a desktopový klient Microsoft Teams pro Linux už není podporovaný. Uživatelé těchto nástrojů proto budou muset hledat alternativy nebo využívat webové verze, pokud jsou pro jejich potřeby dostačující. LibreOffice může nahradit řadu funkcí Wordu a GIMP poslouží k mnoha úpravám fotografií, ne vždy ale plně nahradí profesionální nástroje. Zvlášť u složitých excelových sešitů s makry nebo specializovaného pracovního softwaru je potřeba kompatibilitu ověřit předem.
Pozornost věnujte také hardwaru. Některé modely notebooků Lenovo a HP jsou certifikované pro Ubuntu, certifikace ale neznamená, že bude každý starší model fungovat bez problémů. U ostatních počítačů je nejlepší vyzkoušet systém přes live USB. Během několika minut zjistíte, zda funguje Wi-Fi, zvuk, displej i touchpad. Před instalací se vyplatí otestovat také uspávání, probouzení a případně Bluetooth.
Co z toho plyne
Starý notebook s Linuxem se nezmění v závodní stroj. Může se z něj ale stát plnohodnotný pomocník pro každodenní práci, aniž byste museli investovat do nového počítače. Pokud by jinak skončil ve sběrném dvoře, lehká linuxová distribuce mu může prodloužit život o několik dalších let.
V době, kdy Windows 10 už nemá běžnou podporu a řada starších počítačů nesplňuje požadavky Windows 11, je Linux rozumnou alternativou. Než notebook odepíšete, vyzkoušejte ho z USB flash disku. Možná zjistíte, že na běžné úkoly ještě zdaleka nepatří do starého železa.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda