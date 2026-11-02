Vaše chytrá televize sleduje každý váš krok a ví, co se vám líbí. V nastavení najdete přepínač, který ji umlčí

Když se říká, že televize „sleduje každý váš krok“, neznamená to, že má kameru namířenou do obýváku. Jde o to, co zaznamenává v rámci svého systému: jaký pořad právě sledujete, přes jaký vstup ho přijímáte, jak dlouho u něj zůstáváte, co máte v seznamu ke zhlédnutí nebo které aplikace používáte. Z těchto údajů si může vytvořit profil vašich zájmů, podle kterého vám nabízí doporučení a přizpůsobuje reklamy. Jednou z klíčových technologií je automatické rozpoznávání obsahu (ACR). LG využívá mimo jiné rozpoznávání zvukových vzorců, Roku analyzuje obraz na obrazovce a další výrobci používají vlastní metody identifikace sledovaného obsahu. Získaný otisk systém porovná s databází známých pořadů a reklam, aby určil, co právě běží. Výrobci mohou tato data využívat k personalizaci doporučení, cílení reklamy nebo analýze sledovanosti. Přepínač, kterým lze toto sledování omezit, obvykle existuje, ale u každé značky se nachází jinde a často je potřeba změnit několik nastavení.
Jak se to zapne, aniž si toho všimnete
Výrobci obvykle uvádějí, že ACR a související funkce podléhají souhlasu uživatele. LG, Samsung i Roku popisují možnosti, jak sběr údajů o sledovaném obsahu omezit nebo vypnout. Problém nastává při prvním spuštění televizoru: průvodce nastavením může nabídnout několik obrazovek s podmínkami a souhlasy, které lidé často odkliknou, aniž by podrobně četli, co povolují.
Podle shrnutí EDPB musí být souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Jeho odvolání by navíc nemělo být složitější než jeho udělení. V praxi však může být hledání příslušné volby v nastavení televizoru zdlouhavé a nepřehledné.
Údaje přitom nemusí zůstávat pouze u výrobce. LG může data využívat v rámci svých služeb a reklamních aktivit, včetně LG Ad Solutions. Roku může při zapnutých funkcích pro sběr údajů o sledování sdílet informace s dalšími společnostmi za účelem personalizace reklamy. Sony nabízí vlastní propojené služby a televizory s Google TV mohou zpracovávat údaje také prostřednictvím služeb Googlu. Rozsah sběru se liší podle modelu, nastavení, používaných aplikací a udělených souhlasů.
Co vypnout u každé značky
Neexistuje univerzální přepínač pro všechny televizory. Každá platforma řeší soukromí jinak a často je potřeba upravit více než jednu položku. Názvy i umístění nastavení se navíc mohou lišit podle modelu a verze systému.
LG (webOS 6.0 a novější):
- Otevřete Nastavení → Všechna nastavení → Podpora → Soukromí a podmínky → Uživatelské dohody (User Agreements).
- Vypněte Viewing Information Agreement, pokud je tato volba dostupná. Týká se shromažďování informací o sledovaném obsahu.
- Vypněte také Interest-Based Cross Device Advertising Agreement, chcete-li omezit personalizovanou reklamu napříč zařízeními.
- LG uvádí, že jeho ACR se nevztahuje na obsah uvnitř některých aplikací třetích stran, například Netflixu nebo YouTube. Rozsah rozpoznávání závisí na zdroji obsahu a konkrétním modelu.
Samsung (Tizen):
- Na domovské obrazovce otevřete Menu → Privacy Choices → Terms & Conditions, Privacy Policy. U některých modelů se cesta může lišit.
- Pokud je k dispozici, vypněte souhlas Viewing Information Services, který souvisí se shromažďováním informací o sledovaném obsahu.
- Informace o funkcích Smart Hubu najdete také na českém webu Samsungu. Dostupnost samostatné aplikace Privacy Choices závisí na modelu a verzi systému.
- Po vypnutí personalizace reklamy nezmizí. Měly by se pouze omezit možnosti jejich cílení na základě sledovaného obsahu.
Roku:
- Otevřete Nastavení → Soukromí (Privacy) → Smart TV Experience a zkontrolujte volby související s Automatic Content Recognition (ACR).
- Pokud je k dispozici, upravte také nastavení Content Viewing Disclosure.
- Roku upozorňuje, že vypnutí sběru dat nemusí znamenat automatické odstranění údajů shromážděných v minulosti. Způsob nakládání s dříve získanými informacemi se řídí jeho zásadami ochrany soukromí.
- Funkce More Ways to Watch je podle oficiální podpory Roku dostupná pouze v USA.
Sony / Google TV:
- U této platformy neexistuje jeden univerzální přepínač, který by vypnul veškerý sběr dat. Je potřeba zkontrolovat několik samostatných nastavení.
- V nabídce Nastavení vyhledejte sekci Reklamy a případně možnost Smazat reklamní ID (Delete advertising ID). Umístění se liší podle verze Google TV.
- V části Google → Používání a diagnostika (Usage & diagnostics) můžete vypnout odesílání diagnostických údajů, pokud tuto volbu televizor nabízí. Toto nastavení však nemusí vypnout všechny druhy sběru dat.
- Zkontrolujte také zásady ochrany osobních údajů Sony a udělené souhlasy. Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a regionu.
- U televizorů Sony může odmítnutí některých podmínek ochrany soukromí omezit dostupnost určitých chytrých funkcí a služeb.
Přesné české názvy položek se mohou lišit podle modelu, verze systému a roku výroby. Pokud v nabídce nenajdete uvedený překlad, zkuste vyhledat anglický název nebo se podívat do návodu ke konkrétnímu televizoru.
Co vypnutí změní, a co ne
Základní funkce televizoru by měly zůstat zachované. Nadále budete moci přepínat kanály, připojovat zařízení přes HDMI a používat podporované streamovací aplikace. Některé funkce doporučování ale mohou být méně přesné, protože televizor bude mít k dispozici méně informací o vašich návycích. Konkrétní dopad závisí na tom, které služby a souhlasy vypnete.
Reklamy nezmizí. Samsung uvádí, že po vypnutí personalizace mohou reklamy v prostředí Smart Hubu zůstat, jen nebudou cílené stejným způsobem. Podobně ani smazání reklamního identifikátoru v Google TV neznamená konec reklam, ale omezení možností jejich přiřazování k vašemu profilu.
Důležitý detail: vypnutí sledování automaticky neznamená vymazání údajů, které už byly shromážděny. Roku na to výslovně upozorňuje. U LG lze samostatně požádat o smazání osobních údajů a Google nabízí správu některých dat prostřednictvím účtu Google. U Samsungu a Sony závisí možnosti odstranění dat na konkrétní službě a příslušných zásadách ochrany soukromí. Pokud chcete odstranit již shromážděné informace, bude možná nutné podat samostatnou žádost.
Proč to stojí za kontrolu i po aktualizaci
Jednou nastavit televizor a už se o soukromí nestarat nemusí stačit. Po aktualizaci systému se mohou změnit podmínky používání, nabídka souhlasů nebo umístění jednotlivých voleb. Některé aktualizace mohou uživatele vyzvat k novému potvrzení podmínek. Neznamená to ale automaticky, že se všechny dříve vypnuté funkce znovu zapnou.
Rozumným návykem je po větší aktualizaci zkontrolovat nastavení soukromí a ověřit, zda vaše volby stále platí. Pozornost věnujte především sběru informací o sledovaném obsahu, personalizaci reklam a sdílení údajů s dalšími službami.
Radikálnější řešení v podobě odpojení televizoru od Wi-Fi sice omezí jeho možnost odesílat data přes internet, zároveň vás ale připraví o aktualizace, online aplikace a řadu chytrých funkcí. Po opětovném připojení se navíc mohou znovu aktivovat služby, které máte povolené. Praktickým prvním krokem je proto vypnout ACR a nepotřebné reklamní volby a teprve potom zvážit, zda televizor potřebuje být neustále připojený k internetu.
Čtyři značky, čtyři různé cesty a žádné univerzální tlačítko. Několik minut v nastavení vám ale může pomoci výrazně omezit sledování vašich návyků a množství údajů, které televizor odesílá.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík