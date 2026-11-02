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Řidič se čtrnácti zákazy usedl za volant, odmítl test na drogy

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Dennívýzva
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Hlídka Speciální pořádkové jednotky projížděla obcí Zbýšov na Brněnsku, když uviděla vozidlo, jehož řidič byl policistům dobře znám v souvislosti s užíváním omamných látek.…
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znak-pcr

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 13:56

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