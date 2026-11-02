Kdo túje na podzim nehnojí, na jaře se diví hnědým suchým jehličím. Kvasnice rozpuštěné ve vodě je zachrání za pár korun

Kdo loni v dubnu obcházel živý plot a místo sytě zelené stěny našel rezavé fleky, většinou hledal viníka v jarních mrazících. Poškození však často vzniká o půl roku dřív, v době, kdy se zahrada ukládá ke spánku. Na podzim už túje nerostou. Zato si ukládají zásoby, zpevňují pletiva a nasávají vodu, ze které budou celou zimu ujídat. Právě tohle období rozhoduje, zda na jaře vyrazí do sezony odpočaté, nebo zesláblé. Pomoct jim lze dvojím způsobem: přesně dávkovaným podzimním hnojivem ze zahradnictví a levnými domácími zálivkami, které do péče přidají něco navíc. Prošli jsme složení přípravků prodávaných v Česku, odborné podklady zahraničních univerzit i ceny v obchodech.
Proč túje na jaře hnědnou a co se s nimi děje přes zimu
Nejlépe zdokumentovanou příčinou jarního hnědnutí je zimní vysychání. Jehlice odpařují vodu i v lednu, hlavně za slunečných a větrných dnů. Kořeny ji ale ze zmrzlé nebo vyprahlé půdy nedokážou doplnit, takže rostlina zvolna žízní. Následky se projeví se zpožděním: koncem zimy a na jaře se objeví hnědé špičky a odumírající části větví. Podle
Iowa State University Extension ohrožuje tento jev nejvíc mladé a čerstvě vysazené dřeviny, jejichž kořenový bal ještě nesahá hluboko.
Na podzim proto rozhoduje hlavně voda. Túje je vhodné důkladně zalévat až do chvíle, kdy půda zamrzne, zvlášť po suchém létě. Hnojivo pak přidává druhou vrstvu ochrany, protože připraví buňky na mráz.
Do hry vstupují i další vlivy. Britská zahradnická společnost RHS mezi příčinami hnědých ploch v jehličnanech jmenuje řez v nevhodnou dobu, přemokření, studené vysušující větry, kořenové choroby a houbu
Pestalotiopsis, která útočí hlavně na oslabené rostliny. Pozornost si zaslouží i podzimní stříhání. Odumírání větví se podle RHS objevovalo častěji po zásahu v říjnu, takže lehký řez patří spíš do dubna, června nebo začátku srpna.
Část podzimního žloutnutí uvnitř keře bývá přirozená. Túje se zbavují starších vnitřních jehlic a majitele to každoročně vyděsí, přestože jde o běžný koloběh.
Draslík a hořčík: s čím počítají podzimní hnojiva na túje
Podzimní přípravky pro jehličnany se od jarních liší hlavně tím, co v nich chybí. Dusík, který žene růst zelené hmoty, mívají nízký nebo nulový. Převládá v nich draslík, který výrobci v popisech spojují s vyzráváním pletiv, tvorbou cukrů a zahuštěním buněčné šťávy. Hustší buněčný obsah hůř mrzne. Hořčík zase podle výrobců pomáhá omezit hnědnutí jehličí.
Rozdíl dobře ukazuje srovnání dvou výrobků jedné značky. Podzimní hnojivo pro jehličnany od Forestiny obsahuje 31 % K₂O a 14 % MgO bez deklarovaného dusíku, zatímco běžné celosezonní hnojivo stejného výrobce obsahuje 6 % dusíku, 5 % fosforu a jen 8 % draslíku. University of New Hampshire Extension před dusíkatým hnojením v pozdním létě přímo varuje: podporuje nové výhony, které nestihnou zdřevnatět a první mrazy je spálí.
Přehled přípravků dostupných v tuzemsku:
Přípravek Složení Doporučený termín Forestina Podzimní hnojivo pro jehličnany 31 % K₂O, 14 % MgO podzim, brzké jaro AGRO Podzimní hnojivo pro jehličnany 30 % K₂O, 12 % MgO září až říjen Forestina Krystalické hnojivo Podzimní 5 % N, 5 % P₂O₅, 30 % K₂O, 7 % MgO srpen až říjen Bopon Podzimní jehličnany 10 % P₂O₅, 20 % K₂O, 4 % MgO, 10 % SO₃ červenec až září Hoštické podzimní NPK s guánem 4 % N, 2 % P₂O₅, 7 % K₂O podzim
Ceny se pohybují od 59 Kč za kilogramové balení Boponu po zhruba 129 Kč za dva a půl kila hnojiva AGRO. Fosfor, který podporuje kořeny a energetické procesy, se v podzimních směsích objevuje spíš v menších dávkách. Specializovaná hnojiva na túje bývají především draselno-hořečnatá.
Pravidelné krmení každé túje přitom nutné být nemusí. Odborné zdroje radí hnojit podle stavu rostlin a půdy. Pojistku si zaslouží hlavně dřeviny v chudé zemině, v nádobách, po náročném létě, po výsadbě nebo ty, které rostou pomalu a blednou.
Kvasnicová zálivka za necelých dvanáct korun
Domácí recept, který koluje mezi zahrádkáři, je jednoduchý. Sto gramů čerstvého droždí se rozmíchá v deseti litrech vlažné vody a směs se lije ke kořenům, nikoli na jehličí.
Spočítali jsme, kolik vyjde. Kostka pekařského droždí o hmotnosti 42 gramů stojí v online obchodě Tesco 4,90 Kč. Sto gramů tedy přijde zhruba na 11,70 Kč, vodu nepočítáme. V praxi je ovšem nutné koupit tři kostky, tedy 126 gramů za 14,70 Kč. Zbylý kousek poslouží v kuchyni.
Zdroj fotografie: Foto: Pixnio
Kvasinky
Saccharomyces cerevisiae zkoumali vědci v časopise Frontiers jako biohnojivo pro sazenice rajčat a salátu. V kontrolovaných podmínkách růst rostlin podpořily a autoři mluví o jejich potenciálu coby přírodního stimulantu. Pro túje taková zálivka představuje levnou podporu půdního života. Přesné hnojivo s deklarovaným draslíkem však nenahradí.
Stejná studie odhalila i úskalí. Příliš vysoké dávky u sazenic snižovaly kořenovou biomasu, nejspíš proto, že na povrchu substrátu vznikla vrstva omezující přístup vzduchu. Rozumná je proto občasná zálivka do vlhké půdy během aktivní sezony. Do sucha, mrazu ani na podmáčenou zeminu kvasnice nepatří a pravidelný režim každých čtrnáct dní celé léto také nedává smysl.
Banánová slupka a voda od brambor jako doplněk z kuchyně
Banán se mezi zahrádkáři těší pověsti zdroje draslíku. University of Maryland Extension upozorňuje, že pouhé louhování slupek ve vodě přinese rostlinám jen málo. Účinnější cesta vede přes kompost: nasekané slupky zapravené mělce do půdy, dál od kmínku, uvolní živiny postupně. Nezakryté zbytky totiž lákají škůdce. Na začátku října je vhodné takový doplněk přidat jen do vlhké, nezamrzlé půdy a spolu s běžnou zálivkou.
Voda po vaření brambor obsahuje škrob a malé množství minerálů. Použít se dá výhradně nesolená, vychladlá a ideálně naředěná. Sůl by kořenům uškodila, takže stačí jedna nepozornost u plotny a z pomocníka se stane škůdce. Obě suroviny by jinak skončily v koši. Jako přilepšení k hlavní péči je proto škoda je nevyužít.
Kdy hnojit túje v české zahradě a čeho se vyvarovat
Tuzemské návody uvádějí pro podzimní hnojiva termíny od července do října podle konkrétního výrobku. Hlavní příležitost představují září a začátek října 2026. V chladnějších a výše položených oblastech platí říjen spíš za krajní mez. Na konci října už má větší smysl zkontrolovat vláhu a před zamrznutím pořádně zalít.
Jarní přihnojení na přelomu března a dubna 2027 dává smysl, jakmile půda rozmrzne a rostliny se probouzejí. Forestina své podzimní hnojivo doporučuje i pro brzké jarní použití, takže jedno balení pokryje obě období.
Kdo touží po přesnosti, sahá někdy po jednosložkových hnojivech typu dusičnan amonný a síran draselný. Běžnému zahrádkáři je radši nedoporučujeme. Snadno se přestřelí poměr živin a zasolí půda. Soli podle University of Maryland Extension vytahují vodu z kořenů i jehlic a stálezelené dřeviny reagují křehkými hnědými špičkami, které se dají snadno splést se suchem nebo chorobou. Dusičnan amonný navíc vyžaduje opatrné skladování mimo teplo, jiskry a hořlavé materiály, na což upozorňuje Hasičský záchranný sbor. Bezpečnější volbou zůstává hotové hnojivo pro jehličnany, dávka přesně podle etikety, zálivka po aplikaci a žádné rozsypávání do vyprahlé země.
Při diagnóze pomůže barva. Rovnoměrné blednutí starších jehlic a slabý přírůstek naznačují nedostatek dusíku. Žloutnutí horní, mladší části koruny ukazuje spíš na železo nebo mangan. Na chorobu
Didymascella thujina upozorňují žlutohnědé šupinovité listy s tmavými oválnými tělísky. Jistotu přinese podrobná prohlídka, případně rozbor půdy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková