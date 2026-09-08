Češi se zbavují elektrických trub. Nahrazují je spotřebičem, který spotřebuje 30 % proudu

Ještě před pár lety byla horkovzdušná fritéza doplňkem pro milovníky hranolků. Dnes stojí na kuchyňské lince ve stále více českých domácnostech a v mnoha z nich odsunula troubu na druhou kolej. Za tím vším stojí hlavně jedno lákadlo: dokáže upéct podobné jídlo za zlomek elektřiny. Kde je ale pravda a kdy se přechod opravdu vyplatí?
Prodeje rostou o desítky procent
Zájem o horkovzdušné fritézy v Česku prudce stoupá. Podle dat prodejce DATART vzrostly jejich prodeje v první polovině roku 2025 meziročně o 77 procent a rostou už druhým rokem v řadě. Průměrná cena se drží kolem 1 800 korun a lidé po fritéze často sáhnou až po rozmyšlené volbě, klidně rovnou ve vybavenější variantě.
Kupují je lidé napříč generacemi. Do menších bytů míří kompaktní jednokošové kousky, rodiny sahají po prostornějších modelech se dvěma zásuvkami a starší ročníky dají na spotřebič, který se obsluhuje pár otočnými knoflíky bez dotykové obrazovky. „Šetření energií je jedním z častých argumentů při nákupu,“ uvedl Tomáš Zezula, manažer produktového marketingu DATART.
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Rozdíl v příkonu je znát hned. Běžná elektrická trouba si řekne o 2 000 až 3 500 wattů, horkovzdušná fritéza zvládne totéž s příkonem zhruba 1 200 až 1 800 wattů. Samotný příkon je ale jen část příběhu.
Uvnitř fritézy se prohřívá jen malý prostor a horký vzduch v něm rychle proudí kolem jídla. Provozní teplotu nabere za pár minut a ve většině případů ji předehřívat nemusíte. Pokrm je díky tomu hotový mnohem dřív než v troubě, která musí napřed prohřát celý svůj velký vnitřek. Na přípravu masa, zeleniny nebo hranolků tak fritéza spotřebuje zhruba o polovinu až dvě třetiny méně energie.
Rozdíly mezi oběma spotřebiči přehledně shrnuje tabulka:
Parametr Elektrická trouba Horkovzdušná fritéza Příkon 2 000 až 3 500 W zhruba 1 200 až 1 800 W Předehřev nejdřív dlouho roztápí celý svůj objem ve většině případů není potřeba Spotřeba na maso, zeleninu nebo hranolky vyšší zhruba o polovinu až dvě třetiny nižší Co to udělá na účtu za elektřinu Přečtěte si také: Tři milimetry místo 15 centimetrů. Odborník ukázal izolaci pro staré domy
Nejvíc ušetří ten, kdo by jinak kvůli jedné nebo dvěma porcím roztápěl velkou troubu. V takové situaci spadne spotřeba fritézy klidně na třetinu toho, co by spolykala trouba, u úplně malých dávek i níž. U běžného vaření je rozdíl menší a úspora se nejčastěji pohybuje mezi 30 a 50 procenty.
Přepočet na koruny je názorný. Když si trouba na jedno pečení řekne zhruba 1,3 kilowatthodiny a kilowatthodina stojí kolem 7 korun, zaplatíte za jedno pečení okolo devíti korun. Fritéza zvládne stejnou porci často za polovinu i méně, tedy někde kolem tří až čtyř korun. Jednotlivě jde o drobné, ale při každodenním vaření se rozdíl za rok vyšplhá na několik set korun.
Zvládne mnohem víc než hranolky
Fritéza dávno není jen stroj na hranolky bez oleje. Připravíte v ní:
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Umí i rozpéct pečivo nebo ohřát včerejší oběd, aniž by ho vysušila. Právě tahle všestrannost je důvod, proč u menších domácností dokáže zastat troubu a v mnohém i pánev.
V horkovzdušné fritéze zvládnete křupavé kuřecí maso, pečené brambory i zeleninu, takže v menší domácnosti zastane velkou část práce trouby. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Modely s větším košem nebo dvěma zásuvkami zvládnou i kompletní oběd najednou, třeba maso a přílohu zvlášť. Do prostornějších kusů se vejde i celé kuře. Pro jednoho až tři strávníky tak fritéza obvykle pokryje většinu běžného vaření.
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Přechod má své hranice. Košík fritézy pojme jen omezenou porci, takže když chcete nasytit celou rodinu najednou, obvykle musíte péct na několik kol. Každé další kolo přidá minuty i spotřebovanou elektřinu a náskok proti troubě se rozpustí.
Trouba naopak vede všude tam, kde se peče ve velkém. Na roštech nad sebou upečete v jednom zátahu celý plech masa, brambory i mísu zeleniny a trouba se nezalekne ani velkých kusů, na které je košík fritézy prostě malý. U početné domácnosti nebo velkého nedělního pečení ji tak fritéza jen těžko plně zastoupí. Nejlepší je mít oba spotřebiče a troubu pouštět jen tehdy, když ji fritéza nenahradí.
Zdroje: https://techsvet.cz/zajimavosti/domaci-spotrebice-spotreba-energie/adrianasingerova, https://www.arecenze.cz/horkovzdusne-fritezy/, https://feedit.cz/2025/10/14/nova-hvezda-kuchyne-horkovzdusne-fritezy-meni-trh-domacich-spotrebicu-prodeje-vzrostly-o-77/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/horkovzdusna-friteza-trouba-uspora-energie-srovnani/, https://www.ireceptar.cz/hobby/trouba-vzduchova-friteza-spotreba-srovnani/
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