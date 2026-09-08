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Češi se zbavují elektrických trub. Nahrazují je spotřebičem, který spotřebuje 30 % proudu

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Ještě před pár lety byla horkovzdušná fritéza doplňkem pro milovníky hranolků. Dnes stojí na kuchyňské lince ve stále...
Češi se zbavují elektrických trub. Nahrazují je spotřebičem, který spotřebuje 30 % proudu

Češi se zbavují elektrických trub. Nahrazují je spotřebičem, který spotřebuje 30 % proudu

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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