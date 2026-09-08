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Nejčastější chyba při skladování v mrazáku? Lidé se drží rady z 90. let, která stojí až 1 500 Kč navíc

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Mrazák patří mezi spotřebiče, které jedou celý rok bez přestávky. Málokdo přitom tuší, že jedna zažitá představa o tom, jak má správně fungovat, dokáže pěkně protáhnout účet za elektřinu. Přitom...
Nejčastější chyba při skladování v mrazáku? Lidé se drží rady z 90. let, která stojí až 1 500 Kč navíc

Nejčastější chyba při skladování v mrazáku? Lidé se drží rady z 90. let, která stojí až 1 500 Kč navíc

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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