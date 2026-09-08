Nejčastější chyba při skladování v mrazáku? Lidé se drží rady z 90. let, která stojí až 1 500 Kč navíc

Mrazák patří mezi spotřebiče, které jedou celý rok bez přestávky. Málokdo přitom tuší, že jedna zažitá představa o tom, jak má správně fungovat, dokáže pěkně protáhnout účet za elektřinu. Přitom stačí pár drobných změn a spotřebič běží levněji, aniž by potraviny cokoli poznaly.
Odkud se vzala víra, že mrazák musí běžet naplno
Spousta domácností si nastavuje mrazák chladněji, než je potřeba. Vychází to z jednoduché úvahy, že čím víc studena, tím líp jsou potraviny schované. V dobách, kdy byly mrazáky méně spolehlivé a energie skoro zadarmo, to znělo rozumně. Dneska už to ale neplatí.
Výrobci se shodují, že mrazáku bohatě stačí teplota kolem osmnácti stupňů pod nulou. Při ní vydrží maso, pečivo i zelenina dlouhé měsíce v naprostém pořádku, protože se v nich prakticky zastaví všechny pochody, které jídlo kazí. Tvrdší mražení už potravinám nepřidá na trvanlivosti ani chuti, jen roztočí elektroměr.
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Rozdíl mezi rozumným a přehnaným nastavením není zanedbatelný. Když stáhnete teplotu o jediný stupeň níž, spotřeba mrazáku povyskočí zhruba o pět procent. Dva stupně už dělají zhruba deset procent, a to se za celý rok pěkně načítá.
Nejjednodušší způsob, jak zjistit, jak na tom doma jste, je levný teploměr do mrazáku. Položte ho dovnitř, druhý den se podívejte a podle výsledku nastavení upravte. Hodně lidí zjistí, že mrazí zbytečně tvrdě a platí za to každý měsíc.
Led uvnitř se chová jako termoska
Druhá půlka problému se usazuje na stěnách. Vlhkost z potravin i ze vzduchu, který dovnitř pustíte pokaždé, když otevřete dvířka, postupně namrzá. Vzniklá vrstva ledu tepelně izoluje, takže se chlad k potravinám dostává hůř. Kompresor to musí dohánět, naskakuje v kratších rozestupech a jednotlivé chody se protahují.
Přečtěte si také: Zapomeňte na 2 litry vody denně. Výzkum uvádí jiné číslo Vrstva ledu na stěnách funguje jako izolace a nutí kompresor mrazáku spotřebovat víc energie. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Čísla jsou překvapivě vysoká. Už tři až pět milimetrů ledu dokáže zvednout spotřebu mrazicí části až o třetinu. Centimetrová vrstva ji vyžene až o tři čtvrtiny, tedy skoro na dvojnásobek. Spočítat se to dá snadno. Běžný mrazák spotřebuje kolem 200 kilowatthodin za rok, takže při dnešní ceně kolem šesti korun za kilowatthodinu ho provoz vyjde zhruba na 1 200 korun. Centimetr ledu na stěnách k tomu přidá kolem 900 korun navíc, a to čistě za mrazicí část. U starších a hladovějších spotřebičů nebo u silných vrstev, které spousta domácností nechává narůst, se roční ztráta blíží až 1 500 korunám.
Pár návyků, které peníze vrátí
Dobrá zpráva je, že náprava nestojí ani korunu. Pomůže pár drobných návyků:
Odmrazujte jednou až dvakrát do roka. Nečekejte, až led začne fyzicky překážet zásuvkám. Jakmile vrstva přesáhne půl centimetru, je čas se do úklidu pustit. Nenechávejte mrazák poloprázdný. Zmražené potraviny samy udržují nízkou teplotu, takže čím je mrazák plnější, tím míň práce má motor po každém otevření dvířek. Ideální je zaplnit ho tak ze tří čtvrtin, a když nemáte čím, pomůžou i zavařovací sklenice nebo pytlíky s vodou. Otvírejte dvířka jen na nezbytně nutnou dobu. Ještě než mrazák otevřete, ujasněte si, co přesně z něj potřebujete vzít, ať pak u otevřeného spotřebiče zbytečně nepřemýšlíte. Postavte mrazák dál od zdrojů tepla. U trouby, sporáku nebo na přímém slunci se zbytečně ohřívá a spotřebuje víc energie na udržení chladu. Dopřejte mu kolem sebe trochu místa na proudění vzduchu a jednou za čas zbavte prachu i zadní kondenzátor. Prověřte těsnění dvířek. Guma kolem dveří časem tvrdne a přestává doléhat, takže dovnitř uniká teplý vzduch z místnosti. Vsuňte mezi dvířka a rám kus papíru, mrazák zavřete a papír pak zkuste vytáhnout. Jde to úplně hladce? Pak už těsnění neplní svou práci. Jeho výměna je přitom levná a zvládne ji i domácí kutil. Přečtěte si také: Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do zavařeniny a plíseň se v ní neobjeví ani po roce
Dohromady tyhle maličkosti srazí spotřebu mrazáku klidně o pětinu.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/vyplati-se-odmrazovat-mrazak-kazdy-mesic-zjistili-jsme-kolik-energie-stara-namraza-opravdu-stoji, https://www.tiscali.cz/centimetr-namrazy-v-mrazaku-zvedne-ucet-za-elektrinu-o-75-vetsina-cechu-ji-nechava-narust-klidne-na-pet-702710, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/mrazak-namraza-vysoka-spotreba-energie/, https://prima-receptar.cz/letni-provoz-lednice-a-mrazaku-jak-je-nastavit-aby-neplytvaly-energii/, https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.mnd.cz/novinky/spotrebu-elektriny-zvysuji-spotrebice-v-pohotovostnim-rezimu-i-namraza-v-lednici-ci-mrazaku