Češi ruší sušičky prádla. Nahrazují je řešením, které nezvedne účet za elektřinu

Sušička slibuje pohodlí, ale při pohledu na vyúčtování za elektřinu začíná řada domácností váhat, jestli se jim vůbec vyplatí. Čím dál víc Čechů proto sahá po levnější cestě, u které na účtu skoro nic nepoznáte. Je to vlastně návrat k osvědčenému zvyku, jen ho tentokrát doplní jeden šikovný pomocník.
Sušička spotřebuje víc, než čekáte
Málokterý spotřebič v domácnosti ukrojí z účtu za elektřinu tolik jako sušička. Aby prádlo vysušila, musí ho několik hodin prohřívat horkým vzduchem, a to se na spotřebě pozná. Podle dat Českého statistického úřadu spotřebovala běžná sušička v roce 2021 kolem 319 kilowatthodin za rok, čímž se řadí mezi největší odběratele energie z celé domácí techniky.
Úspornější jsou dnes kondenzační modely s tepelným čerpadlem, jenže i u nich se roční provoz počítá ve stovkách korun a pořizovací cena šplhá do desítek tisíc. Nejhůř dopadají kombinované pračky se sušičkou, které patří mezi vyloženě nenasytné spotřebiče. Není divu, že jakmile ceny energií vylétly nahoru, spousta lidí začala hledat, čím sušičku nahradit.
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Řešení, ke kterému se domácnosti vrací, je překvapivě obyčejné, totiž klasický sušák na prádlo. Sušení vzduchem nestojí ani korunu a na šňůře se prádlo suší odjakživa. Háček byl vždycky jen v tom, že v bytě to trvá dlouho a vzduch se plní vlhkostí.
Přesně tady nastupuje pomocník, který to celé mění, a tím je odvlhčovač vzduchu. Postaví se k sušáku a odebírá z okolního vzduchu vlhkost, takže mokré kusy schnou výrazně rychleji. Jak velké to zrychlení bude, závisí na síle konkrétního modelu; u zdatnějších přístrojů je prádlo suché klidně dvakrát až čtyřikrát dřív, než kdyby viselo na holém vzduchu.
A hlavně, na účtu za elektřinu to skoro nepoznáte. Zatímco úsporná sušička má příkon kolem 1500 wattů a starší kusy klidně přes tři tisíce, běžný odvlhčovač si vystačí s 200 až 900 watty. Sušení s ním sice trvá déle, řádově šest až osm hodin místo tří až čtyř, ale provoz vyjde zhruba na polovinu nebo i méně než u sušičky.
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Rozdíl v příkonu a době sušení shrnuje následující tabulka:
Parametr Sušička Odvlhčovač Příkon kolem 1500 W, starší přes 3000 W 200 až 900 W Doba sušení tři až čtyři hodiny šest až osm hodin Odvlhčovač zvládne i to, co sušička neumí
Odvlhčovač navíc řeší starost, která sušení na sušáku vždycky provázela. Mokré prádlo pověšené v pokoji umí zvednout vlhkost vzduchu o desítky procent, a jakmile se dostane nad zhruba 60 procent, začnou se rosit okna a v rozích a kolem nich naskakuje plíseň. Odvlhčovač vodu ze vzduchu průběžně zachytává, takže tenhle problém odpadá a byt zůstává zdravější.
Odvlhčovač u sušáku odvádí vlhkost ze vzduchu, takže se okna nerosí a v rozích nenaskakuje plíseň. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Šetrný je i k samotnému oblečení. Bez rozpáleného bubnu a neustálého otáčení se látka nesráží ani nedeformuje, takže na sušáku v klidu doschnou i kousky, kterým prudké teplo škodí, třeba funkční sportovní prádlo, pružné materiály nebo oblečení s potiskem. Odvlhčovač se k tomu pořídí za zlomek ceny sušičky a kdykoliv ho přenesete a uklidíte.
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I bez odvlhčovače jde schnutí znatelně popohnat. Velký rozdíl udělá pár drobností:
roztočte odstřeďování co nejrychleji, jak to daný materiál dovolí, ať v prádle zůstane co nejmíň vody; jednotlivé kusy rozvěste volně a s mezerami, ať mezi nimi proudí vzduch a neschnou namačkané přes sebe; sušák dejte doprostřed dobře větratelné místnosti, dál od zdi i od vlhké koupelny; topení jako sušárnu vynechte, radiátor sice prádlo vysuší, ale ztratí tím výkon na vytápění a odpařená voda se sráží na oknech; proud vzduchu od obyčejného stolního ventilátoru namířený pod sušák zkrátí schnutí i v zimě, kdy se málo větrá; u nasáklých svetrů zabírá starý trik, zabalíte je do suchého ručníku a přebytečnou vodu z nich vymačkáte.
Napovědět může i Japonsko, kde sušičky skoro nikdo nepoužívá a prádlo visí přímo v bytě. Tamní koupelny často mají vestavěný systém, který spojuje ohřev, ventilaci a odvlhčení, takže prádlo uschne rychle a vlhkost z místnosti zmizí dřív, než stihne nadělat plíseň.
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Zdroje: https://www.proalergiky.cz/clanky/odvlhcovac-vzduchu-s-funkci-suseni-pradla-predchaz, https://energozrouti.cz/clanek/zapomente-na-obri-susaky-japonci-pouzivaji-vychytavku-ktera-vyresi-suseni-pradla-i-v-nejmensich-bytech, https://www.eon.cz/radce/chytra-domacnost/domaci-spotrebice/jake-provozni-naklady-ma-susicka-pradla-a-a-a-a/, https://www.bydlet.cz/839059-kolik-stoji-jedno-prani-nebo-suseni-mene-nez-si-myslite-ukazalo-rychle-dotazovani-v-centru-prahy, https://zena-in.cz/clanek/jak-susit-pradlo-doma-aby-dobre-proschlo-a-nezatuchlo-zapomente-na-topeni-a-poridte-si-odvlhcovac, https://www.ireceptar.cz/hobby/odvlhcovac-na-suseni-odevu/
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