Češi vyhazují staré fritézy. Přecházejí na zařízení, které nepotřebuje olej

V českých kuchyních probíhá tichá výměna. Objemná olejová fritéza putuje do sklepa nebo rovnou do kontejneru a její místo na lince zabírá menší spotřebič, který si vystačí s horkým vzduchem. Co za tou proměnou stojí a vyplatí se přidat se k ní i vám?
Proč olejová fritéza mizí z kuchyní
Klasická fritéza měla vždycky pár nepříjemných stránek, se kterými se nedalo moc pohnout. Potřebuje spoustu oleje, který se musí ohřát, po několika použitích vyměnit a někam ekologicky zlikvidovat. Během smažení se kuchyně zaplní mastnými parami a zápachem přepáleného tuku, který se drží v záclonách ještě druhý den. A nad nádobou plnou rozpáleného oleje navíc hrozí opaření.
Klasické smažení v rozpáleném oleji provází mastný zápach i vyšší obsah tuku, což olejové fritézy z domácností postupně vytlačuje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
K tomu se přidává zdravotní stránka věci. Jídlo ponořené do tuku ho do sebe nasákne, a tak smažené pokrmy z olejové fritézy patří ke kalorickým bombám. Kombinace nepořádku, zápachu a přebytečného tuku vyhání olejové fritézy z domácností rychleji než cokoli jiného.
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Nová zařízení, kterým se říká horkovzdušné fritézy nebo air fryery, řeší většinu těchto potíží úplně jinou technologií. Pracují s prudce proudícím horkým vzduchem, který obtéká jídlo ze všech stran a opeče ho do křupava. Olej buď nepotřebují vůbec, nebo stačí povrch jen lehce potřít.
Výsledek chutná podobně jako klasicky smažené jídlo, jen s výrazně nižším obsahem tuku. Bramborové hranolky, kuřecí stehna nebo pečená zelenina tak putují na talíř s podstatně nižší kalorickou hodnotou. Zmizí také mastný zápach, protože se v uzavřené komoře nespaluje žádný tuk.
Základní rozdíly mezi oběma typy fritéz shrnuje následující tabulka:
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Hledisko Olejová fritéza Horkovzdušná fritéza Spotřeba oleje potřebuje spoustu oleje, který se musí ohřát, vyměnit a zlikvidovat olej nepotřebuje vůbec, nebo stačí povrch jen lehce potřít Obsah tuku v jídle smažené pokrmy patří ke kalorickým bombám výrazně nižší obsah tuku Zápach při přípravě kuchyni plní mastné páry a zápach přepáleného tuku mastný zápach mizí, v uzavřené komoře se nespaluje žádný tuk Nejde jen o hranolky
Kdo si myslí, že se horkovzdušná fritéza hodí jen na brambůrky, pořádně ji podceňuje. Bez potíží totiž:
opeče maso i rybí filé; zapeče zeleninu i brambory; připraví sladké pečivo a dezerty; rozmrazí hotová jídla a rozpeče včerejší zbytky. Přečtěte si také: Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do zavařeniny a plíseň se v ní neobjeví ani po roce
Prohřátí horkým vzduchem navíc dá včerejším zbytkům úplně jinou úroveň než mikrovlnka. Ta jídlo spíš jen změkčí, zatímco horký vzduch mu vrátí křupavou kůrku.
Právě díky téhle všestrannosti zastane rovnou několik spotřebičů naráz. V menších kuchyních tak často vytlačí mikrovlnku a u bezdětného páru se z trouby stane spíš záloha na sváteční pečení.
Rychlejší a úspornější než trouba
Velké překvapení čeká na většinu lidí hned po prvním zapnutí. Horkovzdušná fritéza je připravená během chvilky, protože nemusí zdlouhavě nahřívat velký vnitřní prostor jako trouba. Porce hranolků nebo masa je tak hotová během několika minut.
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S rychlostí jde ruku v ruce i nižší spotřeba energie. Zatímco trouba se musí dlouho předehřívat a topí v celém objemu, fritéza ohřeje jen malý koš a je hotová mnohem dřív. Za běžnou přípravu jídla tak zaplatíte méně, než kdybyste kvůli ní roztápěli celou troubu.
Kde má horký vzduch své limity
Nadšení je na místě, ovšem ani horkovzdušná fritéza není kouzelná skříňka na všechno. Její největší slabinou je kapacita. Koš pojme jen omezené množství jídla, takže u čtyřčlenné rodiny se maso a příloha najednou do koše nevejdou a jeden z chodů se musí připravit zvlášť. I dvoukomorové modely mají pořád menší koš než klasická trouba, takže velkou rodinnou porci najednou neupečou.
Své ústupky má i samotný výsledek. Na jídle je proti pravému smažení v oleji poznat rozdíl, bývá o něco sušší a jeho chuť se lehce promění. Levnější modely navíc při běhu ventilátoru slyšitelně hučí a chvíli trvá, než člověk vychytá správný čas a teplotu pro každý druh pokrmu.
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Pro jednotlivce a páry bývá přechod na horký vzduch většinou jasná volba. Kdo vaří pro početnou rodinu, ocení horkovzdušnou fritézu jako šikovného pomocníka vedle klasické trouby.
Zdroje: https://www.denik.cz/dum-a-byt/horkovzdusne-fritezy.html, https://cc.cz/konec-trouby-otestovali-jsme-ctyri-horkovzdusne-fritezy-ktere-mohou-zmenit-pravidla-hry-ve-vasi-kuchyni/, https://cz.panasonic.com/horkovzdusna-friteza-bez-oleje-zdravejsi-alternativa-pro-smazeni/, https://www.tefal.cz/blog/post/horkovzdusna-friteza-vs-klasicka-friteza-srovnani-vyhody-a-nevyhody, https://www.prazskypatriot.cz/dilema-je-lepsi-horkovzdusna-nebo-klasicka-friteza/