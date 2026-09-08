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Češi vyhazují staré fritézy. Přecházejí na zařízení, které nepotřebuje olej

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V českých kuchyních probíhá tichá výměna. Objemná olejová fritéza putuje do sklepa nebo rovnou do kontejneru a její místo na lince zabírá menší spotřebič, který si vystačí s horkým vzduchem....
Češi vyhazují staré fritézy. Přecházejí na zařízení, které nepotřebuje olej

Češi vyhazují staré fritézy. Přecházejí na zařízení, které nepotřebuje olej

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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